Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin'de elektrikli kamyonlar için 2 dakikada batarya değişim hizmeti başladı

    CATL, Çin’de standartlaştırılmış hafif ticari batarya değişim ekosistemini resmen devreye aldı. Yeni sistem yalnızca 120 saniyede batarya değişimi yapabiliyor.  

    CATL, lojistik operatörü DST (Digital Sustainable Transport Shenzhen) ile birlikte Çin’in ilk standartlaştırılmış hafif ticari batarya değişim ekosistemini resmen hayata geçirdi. Şirketin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre ilk standart batarya değişimli hafif ticari kamyon filosu teslim edildi ve şehir içi lojistik operasyonlarında kullanılmaya başlandı.

    120 saniyede batarya değişimi

    CATL'in batarya değişim sistemi dizel kamyonları bitirebilir Tam Boyutta Gör
    Choco-Swap” adı verilen bu sistem, enerji yenileme işlemini yalnızca 120 saniyede tamamlayabiliyor. CATL'e göre bu model, 8 yıllık kullanım ömrü boyunca 2 bin saatten fazla dolum süresi tasarrufu sağlıyor. Enerji maliyetini ise dizel hafif ticari araçların yaklaşık yarısına düşürüyor.

    Hem binek hem ticari araçlara hizmet verecek

    Modüler batarya değişim istasyonları 2.7 metre ile 3.75 metre aks mesafesine sahip binek otomobillere ve hafif ticari araçlara hizmet verebiliyor. Sistem, CATL'in 25# ve 35# batarya paketleriyle uyumlu çalışıyor. Bu sayede binek ve ticari araçlar arasında batarya ortak kullanımı mümkün hale geliyor.

    Yıl sonuna kadar 140 istasyon

    Şu ana kadar Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi’nde toplam 31 hafif ticari batarya değişim istasyonu kuruldu. CATL, yıl sonuna kadar bölgedeki istasyon sayısını 140’a çıkarmayı planlıyor. Yeni istasyonların özellikle otoyol ana hatları ve lojistik dağıtım merkezleri çevresinde yoğunlaşacağı belirtiliyor.

    5 bin araçlık dev filo

    CATL'in batarya değişim sistemi dizel kamyonları bitirebilir Tam Boyutta Gör
    CATL, iştiraki CAES (Contemporary Amperex Energy Service Technology) ve DST ile birlikte 2026 sonuna kadar bölgede toplam 5 bin standart batarya değişimli hafif ticari araç devreye alacak. Şirket bunun Çin’in en büyük standart şehir içi lojistik batarya değişim operasyon ağı olacağını ve ilerleyen süreçte ülke geneline yayılacağını söylüyor.

    Taksiler için de batarya değişim ağı geliyor

    Şirket ayrıca geçen ay Guangzhou Public Transport Group ile taksiler için yeni bir batarya değişim ağı planlama anlaşması imzaladı. Bu hamleyle birlikte CATL, yalnızca bireysel otomobillerde değil; lojistik, ağır ticari ve toplu taşımada da batarya değişim altyapısını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    güzel sabah duası sözleri hususi kamyonet ile ticari kamyonet arasındaki fark enjeksiyonu kontrol ettirin ne demek iş bankası kredi sigorta iptali ad soyaddan kişisel bilgilere ulaşma programı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26 Ultra
    Samsung Galaxy S26 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook X1504VAPA77-BQ5456A77
    Asus Vivobook X1504VAPA77-BQ5456A77
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum