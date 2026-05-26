Çin'de elektrikli kamyonlar için 2 dakikada batarya değişim hizmeti başladı

CATL, lojistik operatörü DST (Digital Sustainable Transport Shenzhen) ile birlikte Çin’in ilk standartlaştırılmış hafif ticari batarya değişim ekosistemini resmen hayata geçirdi. Şirketin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre ilk standart batarya değişimli hafif ticari kamyon filosu teslim edildi ve şehir içi lojistik operasyonlarında kullanılmaya başlandı.

120 saniyede batarya değişimi

Tam Boyutta Gör “Choco-Swap” adı verilen bu sistem, enerji yenileme işlemini yalnızca 120 saniyede tamamlayabiliyor. CATL'e göre bu model, 8 yıllık kullanım ömrü boyunca 2 bin saatten fazla dolum süresi tasarrufu sağlıyor. Enerji maliyetini ise dizel hafif ticari araçların yaklaşık yarısına düşürüyor.

Hem binek hem ticari araçlara hizmet verecek

Modüler batarya değişim istasyonları 2.7 metre ile 3.75 metre aks mesafesine sahip binek otomobillere ve hafif ticari araçlara hizmet verebiliyor. Sistem, CATL'in 25# ve 35# batarya paketleriyle uyumlu çalışıyor. Bu sayede binek ve ticari araçlar arasında batarya ortak kullanımı mümkün hale geliyor.

Yıl sonuna kadar 140 istasyon

Şu ana kadar Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi’nde toplam 31 hafif ticari batarya değişim istasyonu kuruldu. CATL, yıl sonuna kadar bölgedeki istasyon sayısını 140’a çıkarmayı planlıyor. Yeni istasyonların özellikle otoyol ana hatları ve lojistik dağıtım merkezleri çevresinde yoğunlaşacağı belirtiliyor.

5 bin araçlık dev filo

Tam Boyutta Gör CATL, iştiraki CAES (Contemporary Amperex Energy Service Technology) ve DST ile birlikte 2026 sonuna kadar bölgede toplam 5 bin standart batarya değişimli hafif ticari araç devreye alacak. Şirket bunun Çin’in en büyük standart şehir içi lojistik batarya değişim operasyon ağı olacağını ve ilerleyen süreçte ülke geneline yayılacağını söylüyor.

Taksiler için de batarya değişim ağı geliyor

Şirket ayrıca geçen ay Guangzhou Public Transport Group ile taksiler için yeni bir batarya değişim ağı planlama anlaşması imzaladı. Bu hamleyle birlikte CATL, yalnızca bireysel otomobillerde değil; lojistik, ağır ticari ve toplu taşımada da batarya değişim altyapısını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

