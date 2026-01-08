CATL'in elektrikli araç bataryaları ömür konusunda rakiplerini geride bıraktı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük elektrikli araç batarya üreticisi CATL, batarya dayanıklılığıyla da rakiplerinin önüne geçiyor. Morgan Stanley tarafından yapılan yeni testler, CATL bataryalarının rakiplerine kıyasla çok daha düşük kapasite kaybı yaşadığını ortaya koydu.

Rakiplerinden çok daha uzun ömürlü

Gerçekleştirilen testlerde CATL’nin lityum iyon bataryaları, kapasite kaybı konusunda açık ara öne çıktı. Yaklaşık 320.000 km kullanımın ardından CATL bataryaları hala 400 km civarında menzil sunarken, rakip üreticilerin hücreleri genellikle 350 km veya daha düşük seviyelerde kaldı.

Bu veriler, Çin’in dört büyük şehrinde kullanılan 12 elektrikli araç, 100 farklı batarya örneği ve gerçek kullanım koşullarına dayanıyor. Morgan Stanley’nin araştırma grafiğinde, CATL bataryası kullanılan 11 ve 12 numaralı modellerin diğer tedarikçilere kıyasla çok daha yavaş kapasite kaybı yaşadığı açıkça görülüyor.

14 yılda sadece %10 kapasite kaybı

CATL, Çin’deki Zhangbei Ulusal Rüzgar-Güneş-Enerji Depolama Projesi’nde görev alan dört LFP batarya tedarikçisinden biri. Ancak bu projede hiç değiştirilmeyen tek batarya CATL’ye ait ve 14 yılın sonunda bile kapasitesinin %90’ından fazlasını koruyor.

Şirket ayrıca 2020 yılında Jinjiang’da 12.000 çevrimin üzerine çıkabilen ilk LFP bataryayı devreye aldı. Günde 1,5–2 çevrimle çalışan bu sistemin 20 yılı aşkın bir kullanım ömrüne sahip olması bekleniyor.

Morgan Stanley raporuna göre CATL’nin 2024 yılı garanti karşılık oranı %3,8 seviyesindeyken, gerçek garanti talepleri yalnızca %0,2 oldu. Bu oran Çin’deki en düşük seviyelerden biri.

Testlerde CATL’nin 587 Ah kapasiteli hücresi, güvenlik, dayanıklılık ve verimlilik açısından “en ideal enerji depolama çözümü” olarak tanımlanıyor. Haziran 2025’te Jining tesisinde seri üretime geçen bu hücrelerden şu ana kadar 2 GWh’nin üzerinde sevkiyat yapıldı. Tesis günde 220.000’den fazla hücre üretebiliyor. CATL, bu hücreleri rakiplerine göre %42 daha düşük maliyetle üretirken, PPB seviyesinde güvenlik sağlıyor. Morgan Stanley’e göre bu durum, CATL’nin yeni nesil enerji depolama teknolojilerindeki liderliğini daha da pekiştiriyor.

Nissan Wave geliyor: Uygun fiyatlı elektrikli şehir otomobili 21 sa. önce eklendi

Elektrikli araç batarya pazarında %38,2 ile lider

SNE Research verilerine göre CATL, 2025’in ilk 11 ayında küresel elektrikli araç batarya pazarının %38,2’sini elinde tutarak liderliğini sürdürdü. BYD %16,7 ile ikinci sırada yer aldı. CATL; Tesla, BMW, Mercedes-Benz ve Volkswagen gibi büyük otomobil üreticilerine batarya sağlarken, ticari araçlar ve büyük ölçekli enerji depolama sistemleri için de çözümler sunuyor.

Şirket geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, sodyum iyon bataryalarının 2026’nın sonuna kadar geniş ölçekli kullanıma hazır olacağını duyurdu. Bu yeni bataryaların batarya değişim sistemlerinde, binek ve ticari araçlarda ve enerji depolama alanında kullanılması planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

CATL'in bataryaları ömür konusunda rakiplerini geride bıraktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: