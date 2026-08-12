Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    CATL, elektrikli araçlarda devrim yaratacak bataryalar için 2027'yi işaret etti

    CATL, katı hal bataryalarının küçük ölçekli üretimine 2027’de başlamayı hedefliyor. Şirket, BYD ile aynı dönemde pilot üretime geçerek yeni nesil bataryalarda yarışı başlatacak.

    CATL katı hal bataryaları için 2027'yi işaret etti Tam Boyutta Gör

    Çinli batarya üreticisi CATL, katı hal bataryalarında küçük ölçekli üretime 2027 yılında başlamayı planladığını yatırımcılara bildirdi. Böylece şirket, benzer bir takvim açıklayan BYD ile birlikte yeni nesil batarya teknolojisini pilot üretim aşamasına taşımaya hazırlanıyor.

    CATL ve BYD aynı hedefte buluştu

    Elektrikli araç bataryalarının en büyük üreticisi konumundaki CATL, katı hal bataryalarının ilk hücrelerini 2027'de küçük ölçekli olarak üretmeyi hedeflediğini doğruladı. Şirket bu takvimi birkaç yıl önce belirlemişti ancak 2027’ye yaklaşılırken oluşan sessizlik endişelere neden olmaya başlamıştı.

    Öte yandan mevcut plan bir diğer Çinli dev BYD ile de örtüşüyor. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan altı yeni katı hal bataryası patenti, BYD'nin de 2027'de küçük ölçekli üretime geçmeyi planladığına işaret etmişti. Şirketin geliştirdiği hücrelerde kendine özgü bir katot tasarımı ve çift elektrolit sistemi kullanması bekleniyor. Her iki şirket de pilot üretimin başlayacağı kesin ayı henüz açıklamadı.

    Katı hal bataryaları neden önemli?

    Katı hal bataryaları, mevcut lityum iyon teknolojisinin yerine geçmesi beklenen yeni nesil enerji depolama çözümlerinden biri olarak öne çıkıyor. Geleneksel bataryalarda kullanılan sıvı veya jel elektrolit yerine seramik, polimer ya da cam bazlı katı elektrolit kullanılıyor.

    Bu yapı, bataryaların güvenliğini ve performansını iyileştirme potansiyeli taşıyor. Katı hal teknolojisinin yangın riskini azaltması, enerji yoğunluğunu artırması, daha hızlı şarj imkanı sunması, batarya ömrünü uzatması ve elektrikli araçların menzilini artırması bekleniyor.

    Spesifik olarak, mevcut lityum-iyon (NMC/LFP) bataryaların enerji yoğunluğu ortalama 200-300 Wh/kg seviyesindeyken katı hal hücrelerde 500 Wh/kg sınırın aşılması bekleniyor. Bu sayede aynı ağırlıkta yüzde 60-100'den daha fazla menzil sunulabilecek. Bu da tek şarjla 1.000 km ile 1.500 km arasında menzilleri mümkün kılacak. Bununla birlikte seri üretim ve yaygın kullanıma giriş için biraz daha beklemek gerekebilir. Sektördeki mevcut kanı bunun için 2030’u işaret ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Nike'tan ayaklara masaj yapan akıllı terlik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    misafirliğe giderken ne alınır en iyi lnb markası bosch bulaşık makinesi e15 hatası bmw 418i gran coupe alınır mı krediyi erken kapatmak avantajlı mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6T 5G
    Oppo A6T 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum