CATL, elektrikli araçlarda devrim yaratacak bataryalar için 2027'yi işaret etti

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Çinli batarya üreticisi CATL, katı hal bataryalarında küçük ölçekli üretime 2027 yılında başlamayı planladığını yatırımcılara bildirdi. Böylece şirket, benzer bir takvim açıklayan BYD ile birlikte yeni nesil batarya teknolojisini pilot üretim aşamasına taşımaya hazırlanıyor.

CATL ve BYD aynı hedefte buluştu

Elektrikli araç bataryalarının en büyük üreticisi konumundaki CATL, katı hal bataryalarının ilk hücrelerini 2027'de küçük ölçekli olarak üretmeyi hedeflediğini doğruladı. Şirket bu takvimi birkaç yıl önce belirlemişti ancak 2027’ye yaklaşılırken oluşan sessizlik endişelere neden olmaya başlamıştı.

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Öte yandan mevcut plan bir diğer Çinli dev BYD ile de örtüşüyor. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan altı yeni katı hal bataryası patenti, BYD'nin de 2027'de küçük ölçekli üretime geçmeyi planladığına işaret etmişti. Şirketin geliştirdiği hücrelerde kendine özgü bir katot tasarımı ve çift elektrolit sistemi kullanması bekleniyor. Her iki şirket de pilot üretimin başlayacağı kesin ayı henüz açıklamadı.

Katı hal bataryaları neden önemli?

Katı hal bataryaları, mevcut lityum iyon teknolojisinin yerine geçmesi beklenen yeni nesil enerji depolama çözümlerinden biri olarak öne çıkıyor. Geleneksel bataryalarda kullanılan sıvı veya jel elektrolit yerine seramik, polimer ya da cam bazlı katı elektrolit kullanılıyor.

Bu yapı, bataryaların güvenliğini ve performansını iyileştirme potansiyeli taşıyor. Katı hal teknolojisinin yangın riskini azaltması, enerji yoğunluğunu artırması, daha hızlı şarj imkanı sunması, batarya ömrünü uzatması ve elektrikli araçların menzilini artırması bekleniyor.

Spesifik olarak, mevcut lityum-iyon (NMC/LFP) bataryaların enerji yoğunluğu ortalama 200-300 Wh/kg seviyesindeyken katı hal hücrelerde 500 Wh/kg sınırın aşılması bekleniyor. Bu sayede aynı ağırlıkta yüzde 60-100'den daha fazla menzil sunulabilecek. Bu da tek şarjla 1.000 km ile 1.500 km arasında menzilleri mümkün kılacak. Bununla birlikte seri üretim ve yaygın kullanıma giriş için biraz daha beklemek gerekebilir. Sektördeki mevcut kanı bunun için 2030’u işaret ediyor.

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CATL katı hal bataryaları için 2027'yi işaret etti

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