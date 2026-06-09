CATL, lityum ve sodyum piller için ortak batarya paketini tanıttı

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL, sodyum-iyon ve lityum-iyon hücrelerin aynı batarya paketi içerisinde kullanılabilmesini sağlayan yeni bir mimari geliştirdiğini duyurdu. "One Shell, Two Cells" (Tek Kasa, İki Hücre) adı verilen sistemin, elektrikli araçlar, batarya değiştirme ağları ve enerji depolama tesislerinde sodyum-iyon teknolojisinin kullanımını hızlandırması hedefleniyor.

Çin'de düzenlenen bir etkinlikte tanıtılan platform, batarya paketinin fiziksel boyutlarını değiştirmeden farklı kimyaların kullanılabilmesini sağlıyor. Böylece üreticiler, araç tasarımlarını, batarya değiştirme istasyonlarını veya termal yönetim sistemlerini yeniden geliştirmeden farklı batarya teknolojilerine geçiş yapabilecek.

Soğuk hava performansına çözüm

Yeni mimari, özellikle aşırı soğuk iklimlerde yaşanan performans sorunlarına çözüm sunmayı hedefliyor. Çin'in Sincan bölgesi gibi kış aylarında sıcaklıkların -25 dereceye kadar düştüğü bölgelerde lityum demir fosfat (LFP) bataryalar daha yavaş şarj olurken kapasite kaybı yaşayabiliyor.

CATL'ye göre sodyum-iyon bataryalar düşük sıcaklıklarda performanslarını daha iyi koruyor. Yeni platform sayesinde aynı araç veya altyapı üzerinde, bölgesel ihtiyaçlara göre sodyum-iyon veya lityum-iyon bataryalar kullanılabilecek.

Bu yaklaşım özellikle batarya değiştirme istasyonları için önemli avantajlar sunabilir. Aynı istasyon altyapısı, Çin'in kuzeyindeki soğuk bölgelerde sodyum-iyon bataryaları desteklerken daha sıcak bölgelerde lityum tabanlı sistemlerle çalışmaya devam edebilecek.

Sodyum iyon bataryalarla 600 kilometre menzil hedefi

CATL'nin Baş Bilim İnsanı Wu Kai, yılın başlarında yaptığı açıklamada sodyum-iyon bataryaların üretimindeki temel darboğazların aşıldığını belirtmişti. Şirket, gelecekteki sodyum-iyon bataryaların 600 kilometreye kadar sürüş menzili sunabileceğini öngörüyor. CATL ayrıca ilk ticari sodyum-iyon enerji depolama sistemlerinin teslimatlarına da bu yıl başlamayı planlıyor.

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15.000 şarj döngüsüne ulaşıldı

Etkinlikte açıklanan bir diğer gelişme ise sodyum-iyon bataryaların dayanıklılık performansı oldu. CATL ve tedarikçileri, 15.000 şarj-deşarj döngüsüne ulaşan sistemler geliştirdiklerini duyurdu. Bu seviyenin, sabit enerji depolama uygulamalarında yaklaşık 20 yıllık kullanım ömrü sağlayabileceği belirtiliyor.

Katot malzemesi üreticisi Ronbay Technology de geliştirdiği sodyum demir fosfat malzemelerinin de 15.000 döngü sınırını aştığını açıkladı. Şirket halihazırda yıllık 6 bin ton üretim kapasitesine sahip ve önümüzdeki iki yıl içinde kapasitesini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

Kimya devi Wanhua Chemical ise sodyum-iyon bataryalarda kullanılan sert karbon anotlar için reçine ve kömür bazlı sentetik malzemeler geliştirerek maliyetleri düşürmeyi ve yerli tedarik zincirini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Sektördeki son gelişmeler, sodyum-iyon bataryaların araştırma ve geliştirme aşamasını geride bırakarak ticari ölçekte kullanıma yaklaştığını gösteriyor. Standartlaştırılmış paket tasarımları, uzun kullanım ömrü ve büyüyen üretim kapasitesi sayesinde üreticiler, sodyum-iyon teknolojisini lityum-iyon bataryaların yerine geçecek bir alternatiften çok onları tamamlayacak bir çözüm olarak konumlandırıyor.

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CATL, lityum ve sodyum piller için ortak batarya paketini tanıttı

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