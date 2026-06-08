CATL, sodyum iyon bataryalarda ticari kullanıma geçiyor: İlk teslimatlar eylülde

Sodyum iyon bataryalar sahaya çıkıyor
Batarya sektöründe uzun süredir lityum tabanlı çözümlere alternatif olarak görülen sodyum-iyon teknolojisi, ilk kez geniş çaplı ticari uygulamalara yaklaşmış durumda. Aslında sodyum-iyon bataryalar üzerine yapılan araştırmalar 1970'li yıllara kadar uzanıyor.
CATL, sodyum-iyon batarya alanındaki ilk ürününü 2021 yılında tanıtarak bu pazara resmi giriş yapmıştı. Aradan geçen dört yılın ardından şirket, Nisan 2025'te ikinci nesil Naxtra sodyum-iyon bataryasını duyurdu.
CATL, yeni nesil sodyum-iyon teknolojisini binek otomobiller, ticari araçlar, batarya değişim istasyonları ve sabit enerji depolama çözümleri dahil olmak üzere geniş bir uygulama yelpazesinde kullanmayı hedefliyor.
Maliyetler düştü
Sodyum-iyon bataryaların önündeki en büyük engellerden biri uzun süre maliyet ve üretim ölçeği olmuştu. Ancak sektör temsilcilerine göre ham madde ve tedarik zinciri maliyetlerindeki düşüş, teknolojinin ticari olarak daha cazip hale gelmesini sağlıyor.
Sodyum-iyon teknolojisinin en dikkat çekici avantajlarından biri, yaygın ve düşük maliyetli sodyum kaynaklarını kullanması. Bu özellik, küresel ölçekte zaman zaman arz baskısı yaşayan lityum tedarik zincirlerine olan bağımlılığı azaltma potansiyeli sunuyor.
Özellikle büyük ölçekli enerji depolama projelerinde maliyet, kaynak erişimi ve operasyonel güvenilirlik kritik öneme sahip. Bu nedenle uzmanlar, sodyum-iyon bataryaların enerji depolama sektöründe önemli bir alternatif haline gelebileceğini değerlendiriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.