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    CATL, sodyum iyon bataryalarda ticari kullanıma geçiyor: İlk teslimatlar eylülde

    CATL, sodyum-iyon bataryaları ticari kullanıma taşıyor. İlk enerji depolama sistemi teslimatları eylülde başlarken şirket, 2026’da gigawatt-saat ölçeğinde sevkiyat hedefliyor.

    CATL, sodyum iyon bataryalarda ticari kullanıma geçiyor Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli dünyanın en büyük batarya üreticilerinden CATL, sodyum-iyon batarya teknolojisini pilot projelerden çıkararak ticari kullanıma taşımaya hazırlanıyor. Şirket, ilk sodyum-iyon enerji depolama sistemlerinin müşteri teslimatlarına eylül ayında başlayacağını duyurdu. Ayrıca CATL, 2026 yılı içerisinde sodyum-iyon batarya sevkiyatlarının gigawatt-saat ölçeğine ulaşmasını bekliyor.

    Sodyum iyon bataryalar sahaya çıkıyor

    Batarya sektöründe uzun süredir lityum tabanlı çözümlere alternatif olarak görülen sodyum-iyon teknolojisi, ilk kez geniş çaplı ticari uygulamalara yaklaşmış durumda. Aslında sodyum-iyon bataryalar üzerine yapılan araştırmalar 1970'li yıllara kadar uzanıyor.

    CATL, sodyum iyon bataryalarda ticari kullanıma geçiyor Tam Boyutta Gör
    Ancak enerji yoğunluğu, kullanım ömrü ve genel performans gibi kritik alanlarda lityum-iyon teknolojisinin gerisinde kaldı. Son yıllarda ise malzeme bilimi ve üretim süreçlerinde kaydedilen ilerlemeler sayesinde sodyum-iyon bataryaların performansında dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Böylece teknoloji, enerji depolama sistemleri başta olmak üzere farklı kullanım alanlarında daha rekabetçi hale gelmeye başladı.

    CATL, sodyum-iyon batarya alanındaki ilk ürününü 2021 yılında tanıtarak bu pazara resmi giriş yapmıştı. Aradan geçen dört yılın ardından şirket, Nisan 2025'te ikinci nesil Naxtra sodyum-iyon bataryasını duyurdu.

    CATL, yeni nesil sodyum-iyon teknolojisini binek otomobiller, ticari araçlar, batarya değişim istasyonları ve sabit enerji depolama çözümleri dahil olmak üzere geniş bir uygulama yelpazesinde kullanmayı hedefliyor.

    Maliyetler düştü

    Sodyum-iyon bataryaların önündeki en büyük engellerden biri uzun süre maliyet ve üretim ölçeği olmuştu. Ancak sektör temsilcilerine göre ham madde ve tedarik zinciri maliyetlerindeki düşüş, teknolojinin ticari olarak daha cazip hale gelmesini sağlıyor.

    Sodyum-iyon teknolojisinin en dikkat çekici avantajlarından biri, yaygın ve düşük maliyetli sodyum kaynaklarını kullanması. Bu özellik, küresel ölçekte zaman zaman arz baskısı yaşayan lityum tedarik zincirlerine olan bağımlılığı azaltma potansiyeli sunuyor.

    Özellikle büyük ölçekli enerji depolama projelerinde maliyet, kaynak erişimi ve operasyonel güvenilirlik kritik öneme sahip. Bu nedenle uzmanlar, sodyum-iyon bataryaların enerji depolama sektöründe önemli bir alternatif haline gelebileceğini değerlendiriyor.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 5 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 5 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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    emr jant melamin kapı yorumları motul mu castrol mu en iyi triger seti markası aracımın garantisi devam ediyor mu nasıl öğrenirim

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