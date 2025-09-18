CATL, sodyum iyon bataryalarla 500 km menzil vadediyor

CATL, sodyum-iyon bataryaların enerji yoğunluğunun lityum-iyon bataryalara kıyasla biraz daha düşük olduğunu kabul ediyor. Ancak düşük sıcaklıklarda performans, daha düşük karbon ayak izi ve güvenlik gibi avantajları sayesinde özellikle soğuk iklim bölgelerinde elektrikli araç kullanımını artırma potansiyeline sahip olduğunu vurguluyor.
Şirket, bu bataryaların Çin pazarında binek araç talebinin yüzde 40’ından fazlasını karşılayabileceğini belirtiyor. Ayrıca No.20 ve No.25 standart modüllerle uyumlu tasarlanan batarya paketleri, otomobil üreticilerinin büyük tasarım değişiklikleri yapmasına gerek kalmadan farklı araç platformlarında kullanılabilecek.
CATL, geliştirme çalışmalarının iş ortaklarıyla birlikte sorunsuz şekilde ilerlediğini ve bataryaların önümüzdeki yıldan itibaren üretime hazır olacağını açıkladı. Şirket, nisan ayında dünyanın ilk büyük ölçekli seri üretim sodyum-iyon bataryalarını tanıtmıştı. Bu bataryalar, -40°C ile 70°C arasındaki geniş sıcaklık aralığında çalışabiliyor.
CATL'nin sodyum-iyon bataryası, Çin'in elektrikli araç bataryaları için belirlediği GB 38031-2025 güvenlik standartlarını karşılayarak bu alanda dünyada ilk sertifikalı ürün oldu. Bu gelişme, sodyum-iyon teknolojisinin hem güvenlik açısından gerekli seviyeye ulaştığını hem de lityum-iyon bataryalara alternatif bir yol olarak büyük ölçekli uygulamalara hazır olduğunu gösteriyor.
