CATL, sodyum iyon pillerin seri üretimine bu sene başlıyor: 600 km menzil hedefi

Seri üretim için dört büyük teknik problem aşıldı

Teknik açıdan bakıldığında, şirketin CTO’su Gao Huan, üretim önündeki dört büyük engelin aşıldığını açıkladı: nem kontrolü, sert karbon yapısında gaz oluşumu, alüminyum folyo ile bağlantı sorunları ve kendi kendine oluşan anotların seri üretimi. CATL, ticari üretimi mümkün kılmak için 100’den fazla mühendislik problemini çözdüğünü belirtiyor.

Çin medyasına göre şirket, 2025 yılına kadar sodyum batarya Ar-Ge çalışmalarına yaklaşık 10 milyar yuan yatırım yaptı. Yönetim kurulu başkanı Robin Zeng ise bu teknolojinin gelecekte batarya pazarının %30 ila %40’ını oluşturabileceğini, yani sadece tamamlayıcı değil, köklü bir değişim yaratabileceğini düşünüyor.

Ticarileşme süreci de hız kazanmış durumda. 2025 Aralık ayında CATL, batarya değişim sistemleri, binek araçlar, ticari araçlar ve enerji depolama olmak üzere dört alanda geniş çaplı kullanım planlarını açıkladı. 2026 başında ise hafif ticari araçlar için geliştirilen “Tectrans II” çözümü tanıtıldı ve bu segmentte seri üretim sodyum batarya kullanımı başladı.

Tam Boyutta Gör Binek araçlar için de hazırlıklar sürüyor. Changan Automobile ile ortak geliştirilen ve dünyadaki ilk seri üretim sodyum bataryalı binek aracı olma özelliği taşıyan model şubat ayında tanıtıldı ve yıl ortasında piyasaya çıkması bekleniyor. Ayrıca JD.com, GAC Group ve CATL iş birliğiyle geliştirilen Aion UT Super modelinin de 2026’nın ikinci çeyreğinde sodyum bataryalı versiyonla üretime girmesi planlanıyor.

Bununla birlikte, enerji yoğunluğu hala bu teknolojinin en büyük sınırlaması. CATL’nin mevcut sodyum bataryaları yaklaşık 175 Wh/kg seviyesinde. Bu nedenle şu an için daha çok uygun fiyatlı küçük elektrikli araçlarda kullanılması hedefleniyor.

Yine de şirket, tedarik zinciri geliştikçe menzilin ciddi şekilde artacağını düşünüyor. Buna göre tamamen elektrikli araçlarda 600 km, menzil artırıcılı hibrit modellerde ise 300–400 km elektrikli sürüş menzili mümkün olabilir. Bu seviyelerin, pazarın yarısından fazlasının ihtiyaçlarını karşılayabileceği ifade ediliyor.