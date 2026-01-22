CATL, ticari araçlar için dünyanın ilk seri üretim sodyum iyon pilini tanıttı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL, Tianxing II adlı hafif ticari araç batarya serisini resmen tanıttı. Tanıtımın en dikkat çekici ürünü, sektörde seri üretime giren ilk sodyum iyon batarya olma özelliğini taşıyan düşük sıcaklık versiyonu oldu.

Uzun kullanım ömrü ve yüksek soğuk hava performansı sunuyor

45 kWh kapasiteli bu sodyum-iyon batarya, 175 Wh/kg enerji yoğunluğu sunarken 10.000 döngünün üzerinde kullanım ömrüne sahip. Batarya, minibüsler, minivanlar ve hafif kamyonlar için özel olarak geliştirildi.

Lityum bataryalarla kıyaslandığında, bu yeni batarya özellikle soğuk hava performansıyla öne çıkıyor. -40°C gibi aşırı düşük sıcaklıklarda bile kapasitesinin %90’ı kullanılabiliyor. Ayrıca, -30°C’de tamamen donmuş olsa dahi şarj edilebilmesi, soğuk iklimlerde ticari araçların yaşadığı kış kaynaklı operasyon sorunlarını ortadan kaldırıyor.

Sodyumun, yerkabuğunda lityuma kıyasla 1.000 kat daha fazla bulunması ve çıkarma maliyetinin yaklaşık 20’de 1 seviyesinde olması, bu teknolojinin uzun vadede batarya maliyetlerini ciddi biçimde düşürmesi ve hafif ticari elektrikli araçların ekonomik açıdan daha cazip hale gelmesi anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör

Düşük sıcaklık versiyonuna ek olarak seride yer alan diğer modeller şunlar:

Hızlı Şarj Versiyonu, yüksek akım destekli şarj teknolojisi sayesinde bataryayı %20’den %80’e yalnızca 18 dakikada doldurabiliyor. Standart 100 kWh kapasiteli elektrikli araçlarda, tek bir hızlı şarj ile yaklaşık 150 km ek menzil sağlanabiliyor.

Uzun Menzil Versiyonu, 253 kWh tek paket kapasitesiyle hafif ticari araçlar için yeni bir rekor kırıyor ve maksimum 800 km menzil sunuyor. Şehirler arası lojistik taşımacılık için geliştirilen bu model, CATL’nin Taishan paket mimarisi ile birlikte kullanıldığında, aynı kapasitedeki geleneksel bataryalara kıyasla yaklaşık 260 kg ağırlık kazanımı sunuyor. Bu sayede taşıma kapasitesi artarken enerji tüketimi azalıyor.

Yüksek Sıcaklık Hızlı Şarj Versiyonu ise özellikle güney bölgelerdeki sıcak iklim koşullarına yönelik tasarlandı. Özel olarak geliştirilen sıvı soğutmalı termal yönetim sistemi, yüksek sıcaklıklarda dahi istikrarlı hızlı şarj performansı ve uzun batarya ömrü sağlıyor. Bu versiyon; market dağıtımları, mahalle içi teslimatlar ve kısa mesafeli, yoğun kullanım gerektiren son kilometre lojistik operasyonları için düşük işletme maliyeti ve yüksek güvenilirlik sunuyor.

Tianxing, CATL tarafından Temmuz 2024’te ticari araçlara özel bir batarya markası olarak piyasaya sürüldü. İlk Tianxing modelleri lityum iyon teknolojisine dayanırken, yeni tanıtılan Tianxing II serisi tamamen sodyum iyon teknolojisini kullanıyor.

