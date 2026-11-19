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Oynat Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL, Türkiye'deki ilk servis merkezini İstanbul'da açtı. Ascendum ortaklığıyla Tuzla'da kurulan tesis; elektrikli araç bataryaları ve enerji depolama sistemleri için bakım, onarım ve arıza teşhisi sunacak. Merkezde ayrıca teknik ekiplerin eğitileceği özel bir bölüm ve sergi alanı da yer alıyor. Şirket, bu yatırımla Türkiye ve Avrupa'daki servis ağını hızla büyütmeyi hedefliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Dünyanın en büyük elektrikli araç bataryası üreticilerinden CATL, Türkiye'deki servis yapılanmasını genişletmek için Ascendum Türkiye ile hayata geçirdiği iş birliğini somutlaştırdı. İki şirket, ekim ayında duyurulan ortaklık kapsamında İstanbul'un Tuzla ilçesinde Türkiye'nin ilk NING Service Experience Center merkezini açtı.

1.200 metrekareden büyük bir alana kurulan tesis, CATL batarya sistemleri için arıza teşhisi, bakım, onarım ve garanti desteği sağlayacak. Merkezde ayrıca elektrikli mobilite ve enerji depolama ürünlerinin sergileneceği bir showroom, satış alanı ve teknisyenlerin eğitim alabileceği özel bir bölüm bulunuyor.

CATL bataryaları Türkiye'de onarılabilecek

Yeni merkez, yalnızca elektrikli otomobillerin bataryalarına yönelik hizmetlerle sınırlı kalmayacak. CATL'nin enerji depolama sistemleri de tesisin hizmet kapsamına dahil olacak. Böylece batarya sistemlerinin kullanım ömrü boyunca ihtiyaç duyduğu teknik inceleme ve bakım işlemleri Türkiye'de gerçekleştirilebilecek.

Merkezin önemli işlevlerinden biri de trafik kazalarında hasar gören elektrikli araç bataryalarının incelenmesi olacak. CATL Satış ve Pazarlama Başkanı Bruce Li, Türkiye'de elektrikli araç sayısının hızla artmasının batarya hasarlarını değerlendirebilecek uzman teknisyenlere olan ihtiyacı da artırdığını belirtti. Li, benzer şekilde sabit enerji depolama sistemlerinin bakım ve servis işlemleri için de uzmanlaşmış teknik ekiplere ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

CATL, Türkiye'yi Avrupa'daki batarya servis yapılanmasını genişletmek için yeni pazar olarak konumlandırıyor. Şirket daha önce Hollanda ve Norveç'te de benzer servis merkezleri açmıştı.

Ascendum, servis ağını Türkiye geneline yayacak

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İstanbul'daki tesis, Ascendum'un CATL ile ortaklığının ilk somut adımı olmasının yanı sıra şirketin yeni büyüme stratejisi açısından da önem taşıyor. Ascendum, enerji dönüşümü, endüstriyel dönüşüm ve yeni mobilite çözümlerine yönelik faaliyetlerini geliştirmek amacıyla Ascendum Green.Shift adlı yeni iş modelini hayata geçirmişti. CATL ortaklığı da bu platform kapsamında başlatılan ilk stratejik girişim oldu.

İş birliği yalnızca Türkiye ile sınırlı değil. Ascendum, CATL'nin resmi NING Service iş ortağı olarak Portekiz ve İspanya'da da servis operasyonları kurmayı planlıyor. Bu ülkelerdeki yapılanmanın kademeli olarak genişletilmesi hedefleniyor.

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Ascendum Türkiye CEO'su Tolga Polat, Türkiye'deki bayi ve servis ağını aşamalı olarak genişletmeyi planladıklarını açıkladı. Bu sayede farklı bölgelerdeki müşterilerin teknik desteğe kendi konumlarına daha yakın noktalardan ulaşabilmesi amaçlanıyor. Şirket ayrıca batarya teknolojilerinin ulaşım ve sanayi alanlarında yaygınlaşmasına paralel olarak teknik ekiplerinin eğitimine yatırım yapıyor.

NING Service küreselde büyüyor

CATL'nin NING Service markası, bataryaların tüm yaşam döngüsünü kapsayan küresel satış sonrası hizmet ve yönetim platformu olarak faaliyet gösteriyor. Arıza teşhisi, bakım, onarım, garanti yönetimi, dijital izleme ve kullanım ömrü sonu çözümleri bu hizmetlerin temelini oluşturuyor.

Yaklaşık 75 ülkede faaliyet gösteren NING Service, standartlaştırılmış teknik destek ve yedek parça altyapısıyla batarya sistemlerinin performansını ve kullanım ömrünü korumayı hedefliyor. Platformun sunduğu hizmetler, işletmelerin batarya kaynaklı maliyetlerini azaltırken sistemlerin yaşam döngüsü boyunca daha yakından takip edilmesine de imkan tanıyor.

CATL Satış ve Pazarlama Başkanı Bruce Li, şirketin bugün 85'ten fazla ülkede faaliyet gösterdiğini ve 2030 yılına kadar dünya genelindeki servis noktası sayısını 1.000'e çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.

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CATL, Türkiye’de ilk batarya servis merkezini açtı

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