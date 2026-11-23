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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Antalya'daki COP31 Zirvesi, dev batarya ve enerji şirketlerinin tarihi iş birliğine ev sahipliği yaptı. CATL ve BYD öncülüğünde hayata geçirilen Uluslararası Enerji Depolama İttifakı, 27 kuruluşu bir araya getiriyor. Girişim; küresel standartları belirlemeyi, depolama teknolojilerini yaygınlaştırmayı ve gelişmekte olan bölgelerdeki yenilenebilir enerji projelerine destek sağlamayı hedefliyor. Bu kritik adım, küresel enerji dönüşümünü hızlandırırken sektörün geleceğini de şekillendirecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de ülkeler ortak bir anlaşmaya varamadı belki ama dünyanın dört bir yanından liderleri bir araya getiren bu zirve bazı önemli ortaklıklara vesile oldu. COP31'de duyurulan bu ittifaklardan biri de CATL ve BYD öncülüğünde imzalanan ve enerji depolama sistemlerine odaklanan GESA anlaşması oldu.

CATL, BYD ve ACWA Power Yeni Enerji Depolama İttifakında Buluştu

"Global Energy Storage Alliance" (Uluslararası Enerji Depolama İttifakı) adını taşıyan bu girişim, batarya üreticilerinden enerji şirketlerine, kamu kuruluşlarından araştırma enstitülerine kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren 27 kurucu ve destekleyici kuruluşu bir araya getiriyor. İttifakın kurucu kuruluşları arasında CATL, BYD, ACWA Power gibi büyük şirketlerin yanı sıra Çin Enerji Depolama Birliği ve Çin Yenilenebilir Enerji Mühendislik Enstitütüsü gibi önemli kurumlar da bulunuyor.

GESA'nın kuruluş bildirgesinde; uluslararası diyaloğun geliştirilmesi, küresel enerji depolama projeleri ve teknik standartlara ilişkin bir veri tabanı oluşturulması, araştırma ve teknolojilerin yaygınlaştırılması, piyasa mekanizmalarının iyileştirilmesi, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve gelişmekte olan ülkelerdeki projelere yatırım sağlanması olmak üzere altı temel hedef sıralanıyor. Girişim, piyasa odaklı ve katılıma açık bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

GESA, Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Enerji Dönüşümünü de Desteklemeyi Hedefliyor

İttifakın hedefleri yalnızca şirketler arasındaki iş birliğini geliştirmekle sınırlı değil. Dünya genelindeki yenilenebilir enerji kapasitesinin 2030 yılına kadar üç katına çıkarılması hedefine ulaşılması için de çeşitli desteklerin sunulması planlanıyor. Bu noktada özellikle gelişmekte olan ülkelere odaklanılacağı belirtiliyor. Gelişmekte olan ülkelerde finansman maliyetlerinin yüksek olması, yenilenebilir enerji ve depolama projelerinin hayata geçirilmesini zorlaştırıyor. GESA; teknik destek, bilgi paylaşımı, kapasite geliştirme ve finansman risklerinin azaltılması yoluyla Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Latin Amerika gibi bölgelerdeki projelerin önünü açmayı amaçlıyor.

Antalya’daki COP31 iklim zirvesi anlaşma sağlanamadan sona erdi 7 sa. önce eklendi

GESA'nın kuruluşu, Çin açısından stratejik bir önem de taşıyor. Son yıllarda yaptığı atılımla hem yenilenebilir enerji kaynaklarında hem de enerji depolama sistemlerinde öncü konuma yükselen Çin, bu girişimle birlikte küresel standartların ve sektörün geleceğini şekillendiren mekanizmalarda da daha fazla söz sahibi olmayı hedefliyor.

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