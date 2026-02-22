Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Caviar, servet değerinde iPhone Air modelini duyurdu

    Caviar, 24 ayar altın detaylara ve sedef kakmalara sahip özel tasarım iPhone Air modelini duyurdu. Tek adet üretilen cihazın fiyatı 11 bin doların üzerine çıkıyor.

    Caviar, servet değerinde iPhone Air modelini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Lüks tasarım denilince akla ilk gelen markalardan Caviar, bu kez iPhone Air için yeni bir model duyurdu. Art Nouveau akımını merkeze alan model, 24 ayar altın kaplama ile geliyor. Tek adet üretilen cihazın fiyatı ise 11 bin doların üzerinde.

    Caviar'dan 24 ayar altın kaplamalı iPhone Air

    Dubai merkezli Caviar, Art Nouveau akımından ve Alphonse Mucha'nın dekoratif sanat anlayışından ilham alan yeni iPhone Air tasarımını duyurdu. Caviar tarafından özelleştirilen iPhone Air'in arka panelinde nötr tonlarda premium dana derisi kullanılıyor. Tasarım, sedef dokusu, 24 ayar altın dekoratif öğeler ve ince el işçiliği gravür detaylara sahip. Caviar'a göre tüm parçalar, elde monte ediliyor ve her ayrıntı bireysel işçilik sürecinden geçiyor.

    Markanın verdiği bilgilere göre cihaz 1 TB depolama kapasitesine sahip. Ancak bu modeli asıl farklı kılan nokta teknik özelliklerinden ziyade üretim adedi. Caviar, söz konusu iPhone Air'den yalnızca tek bir adet üretildiğin isöylüyor. Bu nedenle fiyat etiketi ise 11.213 dolar seviyesinde. Bu da modeli, koleksiyonerlere ve ultra lüks segmentteki sınırlı bir müşteri kitlesine hitap eden bir ürün haline getiriyor.

    Caviar’ın önceki çalışmalarında olduğu gibi bu model de akıllı telefondan çok bir tasarım objesi konumunda. Özellikle altın ve sedef kombinasyonu, cihazı günlük kullanımdan ziyade koleksiyon değeri üzerinden konumlandırıyor

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    scorpion20 9 saat önce

    Dehşetengiz

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 18 saat önce

    Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ses sistemi cızırtı giderme iphone borsa altın kodu dizel araçta yanık yağ kokusu hat resetleme nedir devir saati ve hız göstergesi çalışmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook S16
    ASUS Vivobook S16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum