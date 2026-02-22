Caviar, servet değerinde iPhone Air modelini duyurdu

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Lüks tasarım denilince akla ilk gelen markalardan Caviar, bu kez iPhone Air için yeni bir model duyurdu. Art Nouveau akımını merkeze alan model, 24 ayar altın kaplama ile geliyor. Tek adet üretilen cihazın fiyatı ise 11 bin doların üzerinde.

Caviar'dan 24 ayar altın kaplamalı iPhone Air

Dubai merkezli Caviar, Art Nouveau akımından ve Alphonse Mucha'nın dekoratif sanat anlayışından ilham alan yeni iPhone Air tasarımını duyurdu. Caviar tarafından özelleştirilen iPhone Air'in arka panelinde nötr tonlarda premium dana derisi kullanılıyor. Tasarım, sedef dokusu, 24 ayar altın dekoratif öğeler ve ince el işçiliği gravür detaylara sahip. Caviar'a göre tüm parçalar, elde monte ediliyor ve her ayrıntı bireysel işçilik sürecinden geçiyor.

Markanın verdiği bilgilere göre cihaz 1 TB depolama kapasitesine sahip. Ancak bu modeli asıl farklı kılan nokta teknik özelliklerinden ziyade üretim adedi. Caviar, söz konusu iPhone Air'den yalnızca tek bir adet üretildiğin isöylüyor. Bu nedenle fiyat etiketi ise 11.213 dolar seviyesinde. Bu da modeli, koleksiyonerlere ve ultra lüks segmentteki sınırlı bir müşteri kitlesine hitap eden bir ürün haline getiriyor.

Caviar, servet değerinde iPhone AirLine serisini duyurdu 4 ay önce eklendi

Caviar’ın önceki çalışmalarında olduğu gibi bu model de akıllı telefondan çok bir tasarım objesi konumunda. Özellikle altın ve sedef kombinasyonu, cihazı günlük kullanımdan ziyade koleksiyon değeri üzerinden konumlandırıyor

