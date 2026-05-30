CD Projekt RED doğruladı: Yeni Witcher 3 DLC'si devasa olacak

Tam Boyutta Gör CD Projekt RED, The Witcher 3: Wild Hunt için hazırlanan yeni genişleme paketi Songs of the Past hakkında yeni detaylar paylaştı. Şirket, daha önce 2026 için planlanan DLC’nin 2027 yılına ertelendiğini doğruladı. Ayrıca DLC'nin büyüklüğü hakkında bilgiler belli oldu.

Yeni Witcher 3 DLC'si devasa olacak

Açıklama, şirketin 2026 ilk çeyrek finans toplantısında yapıldı. CD Projekt RED yöneticilerinden Michał Nowakowski, geliştirme ekibiyle birlikte daha yüksek kalite hedefi nedeniyle çıkış tarihini erteleme kararı aldıklarını söyledi. Şirkete göre Songs of the Past duyurusu, serinin resmi sosyal medya hesabındaki en çok etkileşim alan ikinci paylaşım oldu.

Duyuru paylaşımının yalnızca 24 saat içinde 16 milyon görüntülenmeye ulaştı. İlk sırada ise The Witcher 4 duyurusu yer alıyor. Ayrıca CD Projekt RED, yeni genişleme paketinin boyutu hakkında da önemli bilgiler verdi. Yetkililer, Songs of the Past'in kapsam açısından The Witcher 3: Blood and Wine genişlemesine daha yakın olacağını açıkladı.

Bu detay özellikle serinin hayranlarını heyecanlandırmış durumda. Çünkü Blood and Wine, yaklaşık 15 ila 40 saat arasında değişen içerik süresiyle serinin en büyük DLC'lerinden biri olarak gösteriliyor. Buna karşılık The Witcher 3: Hearts of Stone daha kısa bir deneyim sunmuştu. Şirketin verdiği bilgilere göre Songs of the Past üzerinde yaklaşık 190 geliştirici çalışıyor. Ekibin büyük kısmını ise aynı zamanda ilk Witcher oyununun yeniden yapımını geliştiren Fool's Theory stüdyosu oluşturuyor.

CD Projekt RED'in mevcut yol haritasına göre önce Songs of the Past çıkacak, ardından The Witcher 4 ve daha sonra da ilk oyunun remake sürümü gelecek. Yeni DLC hakkında daha fazla bilginin ise Gamescom 2026 etkinliğinde paylaşılması bekleniyor ve burada özel bir sunum olması muhtemel.

