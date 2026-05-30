Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    CD Projekt RED doğruladı: Yeni Witcher 3 DLC'si devasa olacak

    CD Projekt RED, The Witcher 3 için hazırlanan Songs of the Past genişleme paketinin 2027'ye ertelendiğini açıkladı. DLC'nin oldukça büyük olacağı doğrulandı.   

    CD Projekt RED doğruladı: Yeni Witcher 3 DLC'si devasa olacak Tam Boyutta Gör
    CD Projekt RED, The Witcher 3: Wild Hunt için hazırlanan yeni genişleme paketi Songs of the Past hakkında yeni detaylar paylaştı. Şirket, daha önce 2026 için planlanan DLC’nin 2027 yılına ertelendiğini doğruladı. Ayrıca DLC'nin büyüklüğü hakkında bilgiler belli oldu.

    Yeni Witcher 3 DLC'si devasa olacak

    Açıklama, şirketin 2026 ilk çeyrek finans toplantısında yapıldı. CD Projekt RED yöneticilerinden Michał Nowakowski, geliştirme ekibiyle birlikte daha yüksek kalite hedefi nedeniyle çıkış tarihini erteleme kararı aldıklarını söyledi. Şirkete göre Songs of the Past duyurusu, serinin resmi sosyal medya hesabındaki en çok etkileşim alan ikinci paylaşım oldu.

    Duyuru paylaşımının yalnızca 24 saat içinde 16 milyon görüntülenmeye ulaştı. İlk sırada ise The Witcher 4 duyurusu yer alıyor. Ayrıca CD Projekt RED, yeni genişleme paketinin boyutu hakkında da önemli bilgiler verdi. Yetkililer, Songs of the Past'in kapsam açısından The Witcher 3: Blood and Wine genişlemesine daha yakın olacağını açıkladı.

    Bu detay özellikle serinin hayranlarını heyecanlandırmış durumda. Çünkü Blood and Wine, yaklaşık 15 ila 40 saat arasında değişen içerik süresiyle serinin en büyük DLC'lerinden biri olarak gösteriliyor. Buna karşılık The Witcher 3: Hearts of Stone daha kısa bir deneyim sunmuştu. Şirketin verdiği bilgilere göre Songs of the Past üzerinde yaklaşık 190 geliştirici çalışıyor. Ekibin büyük kısmını ise aynı zamanda ilk Witcher oyununun yeniden yapımını geliştiren Fool's Theory stüdyosu oluşturuyor.

    CD Projekt RED'in mevcut yol haritasına göre önce Songs of the Past çıkacak, ardından The Witcher 4 ve daha sonra da ilk oyunun remake sürümü gelecek. Yeni DLC hakkında daha fazla bilginin ise Gamescom 2026 etkinliğinde paylaşılması bekleniyor ve burada özel bir sunum olması muhtemel.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 2 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 2 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    road to vostok türkçe yama game of thrones izlenir mi dolap kredi kartı nakite çevirme new holland tt50 kullanıcı yorumları selectra beni kurtardı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X7
    HUAWEI Mate X7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum