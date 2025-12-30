CD Projekt Red, GOG'u resmen sattı: Platform artık bağımsız

CD Projekt Red, GOG'u resmen sattı
CD Projekt Red'in yaptığı açıklamaya göre bu satışın temel nedeni, CD Projekt Red'in tüm kaynaklarını ve odağını yeni rol yapma oyunlarına yönlendirmek istemesi. Özellikle The Witcher 4'ün geliştirme sürecinin hız kazanması, bu kararın arkasındaki ana faktörlerden biri olarak gösteriliyor. Ayrıca CD Projekt Red cephesinde GOG'un doğrudan yüksek gelir getiren bir yapı olmadığ paylaşıldı. Ancak operasyonel olarak ciddi bir sorumluluk gerektiriyor.
Bu nedenle şirket, dijital mağaza yönetimini gündeminden çıkararak tamamen oyun geliştirme sürecine odaklanmayı tercih etti. GOG tarafında ise satışın platformun temel felsefesini etkilemeyeceği paylaşıldı. Michał Kiciński, GOG'un "özgürlük, bağımsızlık, kontrol ve oyunların uzun vadede oynanabilir kalması" ilkelerine bağlı kalacağını belirtiyor.
Kullanıcılar açısından bakıldığında ise kısa vadede herhangi bir değişiklik söz konusu değil. GOG, DRM'siz oyun politikasını sürdürmeye devam edecek. Mevcut hesaplar, oyun kütüphaneleri ve bağış sistemleri etkilenmeyecek. CD Projekt Red oyunları da lansman gününde GOG'da yer almaya devam edecek.