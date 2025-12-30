Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    CD Projekt Red, GOG'u resmen sattı: Platform artık bağımsız

    CD Projekt Red, dijital oyun platformu GOG'u sattığını açıkladı. Şirket, bu kararla odağını tamamen yeni RPG projelerine kaydırmayı hedefliyor. GOG ise bağımsız bir platform olacak.

    CD Projekt Red, GOG'u resmen sattı: Platform artık bağımsız Tam Boyutta Gör
    DRM'siz oyun anlayışıyla PC oyuncuları arasında sıkça kullanılan GOG, önemli bir değişikliğe gitti. Uzun süredir CD Projekt Red çatısı altında faaliyet gösteren paltform, şirketin kurucu ortaklarından Michał Kiciński tarafından satın alındı. Satış, GOG'un resmi internet sitesi üzerinden doğrulandı ve platform bağımsız olarak yola devam edecek.

    CD Projekt Red, GOG'u resmen sattı

    CD Projekt Red'in yaptığı açıklamaya göre bu satışın temel nedeni, CD Projekt Red'in tüm kaynaklarını ve odağını yeni rol yapma oyunlarına yönlendirmek istemesi. Özellikle The Witcher 4'ün geliştirme sürecinin hız kazanması, bu kararın arkasındaki ana faktörlerden biri olarak gösteriliyor. Ayrıca CD Projekt Red cephesinde GOG'un doğrudan yüksek gelir getiren bir yapı olmadığ paylaşıldı. Ancak operasyonel olarak ciddi bir sorumluluk gerektiriyor.

    Bu nedenle şirket, dijital mağaza yönetimini gündeminden çıkararak tamamen oyun geliştirme sürecine odaklanmayı tercih etti. GOG tarafında ise satışın platformun temel felsefesini etkilemeyeceği paylaşıldı. Michał Kiciński, GOG'un "özgürlük, bağımsızlık, kontrol ve oyunların uzun vadede oynanabilir kalması" ilkelerine bağlı kalacağını belirtiyor. 

    Kullanıcılar açısından bakıldığında ise kısa vadede herhangi bir değişiklik söz konusu değil. GOG, DRM'siz oyun politikasını sürdürmeye devam edecek. Mevcut hesaplar, oyun kütüphaneleri ve bağış sistemleri etkilenmeyecek. CD Projekt Red oyunları da lansman gününde GOG'da yer almaya devam edecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kurt adam nasıl olunur hoşlandığın kıza çiçek notu office 2007 indir çamaşır makinesi dönmüyor ses çıkarıyor belediyeden park yeri kiralama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Pova 5 Pro
    Tecno Pova 5 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Exa Trend3 C3
    Exa Trend3 C3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum