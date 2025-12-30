Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör DRM'siz oyun anlayışıyla PC oyuncuları arasında sıkça kullanılan GOG, önemli bir değişikliğe gitti. Uzun süredir CD Projekt Red çatısı altında faaliyet gösteren paltform, şirketin kurucu ortaklarından Michał Kiciński tarafından satın alındı. Satış, GOG'un resmi internet sitesi üzerinden doğrulandı ve platform bağımsız olarak yola devam edecek.

CD Projekt Red, GOG'u resmen sattı

CD Projekt Red'in yaptığı açıklamaya göre bu satışın temel nedeni, CD Projekt Red'in tüm kaynaklarını ve odağını yeni rol yapma oyunlarına yönlendirmek istemesi. Özellikle The Witcher 4'ün geliştirme sürecinin hız kazanması, bu kararın arkasındaki ana faktörlerden biri olarak gösteriliyor. Ayrıca CD Projekt Red cephesinde GOG'un doğrudan yüksek gelir getiren bir yapı olmadığ paylaşıldı. Ancak operasyonel olarak ciddi bir sorumluluk gerektiriyor.

Bu nedenle şirket, dijital mağaza yönetimini gündeminden çıkararak tamamen oyun geliştirme sürecine odaklanmayı tercih etti. GOG tarafında ise satışın platformun temel felsefesini etkilemeyeceği paylaşıldı. Michał Kiciński, GOG'un "özgürlük, bağımsızlık, kontrol ve oyunların uzun vadede oynanabilir kalması" ilkelerine bağlı kalacağını belirtiyor.

Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu belli oldu: 29-30 Aralık 23 sa. önce eklendi

Kullanıcılar açısından bakıldığında ise kısa vadede herhangi bir değişiklik söz konusu değil. GOG, DRM'siz oyun politikasını sürdürmeye devam edecek. Mevcut hesaplar, oyun kütüphaneleri ve bağış sistemleri etkilenmeyecek. CD Projekt Red oyunları da lansman gününde GOG'da yer almaya devam edecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

CD Projekt Red, GOG'u resmen sattı: Platform artık bağımsız

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: