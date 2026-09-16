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    CD Projekt Red açıkladı: "The Witcher 3 Remastered yeni bir oyun gibi olacak"

    CD Projekt Red, The Witcher 3 Remastered hakkında yeni bilgiler paylaştı. Oyun, yalnızca grafikleri yenilemeyecek. Oynanış, animasyonlar ve kullanım deneyimi de 2026 standartlarına taşınacak. 

    CD Projekt: 'The Witcher 3 Remastered, yeni bir oyun gibi olacak' Tam Boyutta Gör
    CD Projekt Red, The Witcher 3: Wild Hunt Remastered için kapsamlı bir yenileme hazırlıyor. 29 Eylül'de ücretsiz güncelleme olarak yayınlanacak sürüm, yalnızca grafik ve teknik iyileştirmelerle sınırlı kalmayacak. Stüdyo, oyunun 10 yıl önce piyasaya çıkmış bir yapım gibi hissettirmemesi için oynanıştan animasyonlara kadar pek çok alanı yeniden ele alıyor.

    PC Gamer'a konuşan CD Projekt Red Yönetici Yapımcısı Jakub Kutrzuba, Remastered sürümündeki değişikliklerin 2022'de yayınlanan yeni nesil güncellemeden çok daha kapsamlı olduğunu belirtti. Ekip, oyunu sıfırdan geliştirmeden değiştirilebilecek mümkün olduğunca fazla unsuru elden geçirdi.

    Oynanış ve animasyonlar da değişiyor

    Kutrzuba'nın açıklamalarına göre ekip özellikle daha önce uzun süredir dokunulmayan alanlara odaklandı. Bunların başında animasyonlar, oynanış mekanikleri ve yaşam kalitesi özellikleri geliyor. Bu yaklaşım, Remastered sürümünü yalnızca daha yüksek çözünürlüklü dokulara ve geliştirilmiş grafiklere sahip eski bir oyun olmaktan çıkarıyor.

    CD Projekt Red, oyuncuların günümüzde çıkan yapımlarda alıştığı kullanım kolaylıklarını The Witcher 3'e de taşımayı hedefliyor. Stüdyonun değişikliklerin başarısını ölçmek için kullandığı yöntem de paylaşıldı. Kutrzuba, ekip üyelerinin yeni sürümü deneyimledikten sonra eski versiyona dönmekte zorlanmasını bir tür test olarak gördüklerini belirtti.

    Buna göre geliştiriciler yeni iyileştirmelere alıştıktan sonra eski sürümü kullanmak istemiyorsa, oyuncuların da benzer bir deneyim yaşayacağı düşünülüyor. Ancak kapsamlı teknik değişikliklerin bir sonucu olarak oyunun minimum PC sistem gereksinimleri de önemli ölçüde yükselecek. Dolayısıyla yeni sürüm, özellikle eski donanımlara sahip oyuncular için daha yüksek bir sistem yükü oluşturabilir.

    The Witcher 3 Remastered ilk olarak Gamescom kapsamında duyuruldu. Güncelleme, Complete Edition sahipleri için ücretsiz olacak. Ayrıca CD Projekt Red, aynı etkinlikte oyuna gelecek Songs of the Past genişleme paketinden de ilk görüntüleri paylaşmıştı.

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