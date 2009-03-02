CeBIT Özel: Point of View, GeForce GTS 250 modelini tanıtıyor

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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Hollanda merkezli donanım üreticisi Point of View, GeForce GTS 250 modelini, CeBIT 2009 fuarında katılımcıların beğenisine sunuyor. Nvidia'nın yeniden isimlendirme stratejisinin son halkası dahilinde GeForce 9800GTX+ modelinin yeniden isimlendirilmesiyle hazırlanan ekran kartı, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunu kullanıyor.

Point of View'ın GeForce GTS 250 modeli, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 128x paralel işlem birimine sahip. 512MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartının grafik işlemcisi 738MHz'de, paralel işlem birimleri 1838MHz'de ve bellekleri de 2200MHz'de görev yapıyor. DirectX 10 ve PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan kart ayrıca CUDA, PhysX ve PureVideo HD teknolojilerini de destekliyor.

Isı iletim teknolojisinin temel alındığı Bakır tabanlı özel soğutucusu ile standart soğutuculu referans tasarım GeForce GTS 250 modeline kıyasla daha serin ve sessiz çalışan kart, destek veren anakartlarda SLI kurulumuna da olanak tanıyabiliyor. Yüksek çözünürlüklü videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabilen POV'un yeni modelinin önümüzdeki haftalarsa satışa sunulması bekleniyor.