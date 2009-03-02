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CeBIT Özel: Point of View, GeForce GTS 250 modelini tanıtıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT Özel: Point of View, GeForce GTS 250 modelini tanıtıyor
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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Hollanda merkezli donanım üreticisi Point of View, GeForce GTS 250 modelini, CeBIT 2009 fuarında katılımcıların beğenisine sunuyor. Nvidia'nın yeniden isimlendirme stratejisinin son halkası dahilinde GeForce 9800GTX+ modelinin yeniden isimlendirilmesiyle hazırlanan ekran kartı, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunu kullanıyor.

Point of View'ın GeForce GTS 250 modeli, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 128x paralel işlem birimine sahip. 512MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartının grafik işlemcisi 738MHz'de, paralel işlem birimleri 1838MHz'de ve bellekleri de 2200MHz'de görev yapıyor. DirectX 10 ve PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan kart ayrıca CUDA, PhysX ve PureVideo HD teknolojilerini de destekliyor.

Isı iletim teknolojisinin temel alındığı Bakır tabanlı özel soğutucusu ile standart soğutuculu referans tasarım GeForce GTS 250 modeline kıyasla daha serin ve sessiz çalışan kart, destek veren anakartlarda SLI kurulumuna da olanak tanıyabiliyor. Yüksek çözünürlüklü videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabilen POV'un yeni modelinin önümüzdeki haftalarsa satışa sunulması bekleniyor.


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maviay1980 10 yıl
soner_1986 paran çok galiba,daha biz 8500gt kullanıyoz yoksa point of view yine pot mu kırdı soğutucu ve g92b grafik işlemcisiyle.9800GT çıktı önce sonraxi sonra o da olmadı gtx+sı ne yapsa nvidia yaranamadı evet HD4870 arayı baya açmıştı ama bilmiyom bu kart daha yeni jenerasyon soğutucularıyla öne çıkmakta önemli olanda yüksek performanslı kartlarda budur bence.ah şu paranın gözü kör olsun yaw...
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Kubilay K. 10 yıl
bu g92 işlemcisi aynı hamsi gibi her türü var rus hamsisi romanya hamsisi trabzon hamsisi çeşitleri var tavada buğday unuyla ve mısır unuyla kızartma mangalda kızartma buğulama hatta reçeli var

bilmiyorumda birde 9800gtx+ amp vs vs gibi bir model değilse gidipte 9800gt üretiyorlarsa yuh yani artık ayıp bu kadarı

şu kartların 4gb modelinin çıkarsa haberini bekliyorum fx57den hadi hayırlısı
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mamad 10 yıl
Aynı gpu'nun defalarca sürülüp karşımıza çıkarılması hoş değil ancak fiyat uygun olursa alınabilir.

Aslında benim istediğim şey; firmaların yeni kartlar için değil, kartların ve gpu'ların boyutlarını küçültmeleri, bu sayede daha az ısınıp daha az güç çekmeleri. Bu hızla gidersek yakında kasalara sığmayan, 300-400w güç çeken, boşta 100C ile çalışan ve hesaplama gücünün çoğunu kullanamayan kartlar ile kendimizi tatmin edicez..
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Promity 10 yıl
Utanmadan tanıtıyorlar bide ehh
elalem 4870 satıcak o paraya bunlar hala yeni diye 8800gts tanıtıcak
Oda seni korusun Buda seni korusun Cuda seni korusun
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maviay1980 10 yıl
MSI'dan kaliteli duruyo,Gigabyte GTS 250 ile kapışır...
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Source 10 yıl
İlk çıktığında üst sınıf bir karttı şimdi ise sınıfı düştü
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Vuze 10 yıl
hızları aynı digilmi sogutma fena digil genelde hepsi bu tarz birbirlerinden biraz alıntı yapmışlar :D
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melyyh 10 yıl
soğutma 9800gtx+ ın aynısı....
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max975 10 yıl
bunun fanları hep aynı herhalde...
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ebehram 10 yıl
G92 den olsa olsa eski kasar olur artık.Bide utanmadan tanıtımını yapıyorlar.Bir zamanlar Tofas fabrikasının yaptıgı gibi.Govde rengi dikiz aynasıl ekle sinyalleri beyaz yap al sana sahin degilde dogan.O slx kısaltması(superlux) hastayım zaten
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Codest 10 yıl
Bunu da alan çıkar merak etmeyin
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575m 10 yıl
Hiç olmassa saat hızını artırsalardı..G92 kadar çorbasından tatlısına kadar türevi sunulan bi gpu şimdiye kadar gelmemiştir heralde..Ne bereketli gpu imiş
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