Çelik Kubbe güçleniyor: ROKETSAN yeni tesislerini açtı, kritik füzeler teslim edildi

Tam Boyutta Gör ABD, İran ve İsrail arasındaki savaşın etkisiyle Türkiye’de hava savunması için geliştirilen füzelerin önemi arttı. Geliştirdiği kısa, orta ve uzun menzilli hava savunma sistemleriyle Çelik Kubbe’ye güç katan ROKETSAN, bugün gerçekleştirilen törenle ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı’nı gerçekleştirdi. Ayrıca seri üretimden çıkan çok sayıda füze sisteminin teslimatı gerçekleşti.

Törende toplamda 3 büyük üretim tesisinin hizmete alındığı duyurulurken, aynı zamanda Türkiye’nin hava savunma kabiliyetlerini ileri seviyeye taşıması hedeflenen Lalahan Füze Entegrasyon Tesisleri’nin temel atma töreni de gerçekleştirildi. Açılışı yapılan Kırıkkale Yakıt Üretim Tesisi ile birlikte Türkiye’nin yakıt üretim kapasitesi 5 katına çıkacak. Lalahan Harp Başlığı Tesisi, Türkiye’nin harp başlığı üretim kapasitesinin artıracak. N-26 İleri Teknolojiler Ar-Ge ve Mühendislik Merkezi’nde Ar-Ge laboratuvarları ve ileri mühendislik faaliyetleri yürütülecek.

Üretim kapasitesi beş katına çıkacak

ROKETSAN, yeni tesislerle birlikte seri üretim kapasitesini 5 katına çıkarıyor ve toplamda 3 bin 300’den fazla personel istihdamı sağlıyor. Ayrıca ROKETSAN’ın Lalahan yerleşkesinde faaliyete alınacak tesis, Avrupa’nın en büyük harp başlığı üretim tesisi olarak dikkat çekiyor.

3 milyar dolarlık yatırım

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, “Bu yatırımların tümüne baktığımızda, toplamda 1 milyar dolarlık bir yatırımı hayata geçirmiş olduk. Bundan sonraki dönemde yapacağımız yeni yatırımlarla, bu yatırım miktarına 2 milyar dolar daha ekleyerek 3 milyar dolara ulaştırmayı istiyoruz." dedi.

Törende ROKETSAN mühendisleri tarafından geliştirilen 1500+ menzilli hipersonik füze Tayfun Blok-4 bir kez daha sergilendi.

ROKETSAN tarafından bugün teslimatları yapılan füze sistemleri

Balistik ve stratejik caydırıcılık sistemleri:

TAYFUN Balistik Füzesi

İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze

Uzun menzilli hava savunma ve bölgesel koruma:

SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi

Alçak ve orta irtifa hava savunma sistemleri:

HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füzesi

HİSAR-O (Orta İrtifa) RF Hava Savunma Füzesi

SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi

Deniz platformları için taarruz gücü:

ATMACA Gemisavar Füzesi

Kara konuşlu seyir füzeleri ve taarruz sistemleri:

KARA ATMACA Karadan Karaya Seyir Füzesi

ÇAKIR Seyir Füzesi

SOM Seyir Füzesi

Roket sistemleri:

T-107/122 Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Silah Sistemi

İHA/SİHA mühimmatları:

MAM-L Mini Akıllı Mühimmat

MAM-C Mini Akıllı Mühimmat

MAM-T Akıllı Mühimmat

Güdüm kitleri:

TEBER Güdüm Kiti

Tanksavar ve lazer güdümlü sistemler:

L-OMTAS Lazer Güdümlü Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi

OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi

LUMTAS Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Silah Sistemi

KARAOK Portatif Tanksavar Silah Sistemi

CİRİT Lazer Güdümlü Füze

