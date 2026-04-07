Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çelik Kubbe güçleniyor: ROKETSAN yeni tesislerini açtı, kritik füzeler teslim edildi

    ROKETSAN bugün gerçekleştirilen törenle üretim kapasitesini beşe katlayan tesislerin açılışını ve temel atma törenlerini yaptı. Ayrıca seri üretimdeki füzelerin teslimatı yapıldı.

    Çelik Kubbe güçleniyor: ROKETSAN yeni tesislerini açtı Tam Boyutta Gör
    ABD, İran ve İsrail arasındaki savaşın etkisiyle Türkiye’de hava savunması için geliştirilen füzelerin önemi arttı. Geliştirdiği kısa, orta ve uzun menzilli hava savunma sistemleriyle Çelik Kubbe’ye güç katan ROKETSAN, bugün gerçekleştirilen törenle ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı’nı gerçekleştirdi. Ayrıca seri üretimden çıkan çok sayıda füze sisteminin teslimatı gerçekleşti.

    Törende toplamda 3 büyük üretim tesisinin hizmete alındığı duyurulurken, aynı zamanda Türkiye’nin hava savunma kabiliyetlerini ileri seviyeye taşıması hedeflenen Lalahan Füze Entegrasyon Tesisleri’nin temel atma töreni de gerçekleştirildi. Açılışı yapılan Kırıkkale Yakıt Üretim Tesisi ile birlikte Türkiye’nin yakıt üretim kapasitesi 5 katına çıkacak. Lalahan Harp Başlığı Tesisi, Türkiye’nin harp başlığı üretim kapasitesinin artıracak. N-26 İleri Teknolojiler Ar-Ge ve Mühendislik Merkezi’nde Ar-Ge laboratuvarları ve ileri mühendislik faaliyetleri yürütülecek.

    Üretim kapasitesi beş katına çıkacak

    ROKETSAN, yeni tesislerle birlikte seri üretim kapasitesini 5 katına çıkarıyor ve toplamda 3 bin 300’den fazla personel istihdamı sağlıyor. Ayrıca ROKETSAN’ın Lalahan yerleşkesinde faaliyete alınacak tesis, Avrupa’nın en büyük harp başlığı üretim tesisi olarak dikkat çekiyor.

    3 milyar dolarlık yatırım

    ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, “Bu yatırımların tümüne baktığımızda, toplamda 1 milyar dolarlık bir yatırımı hayata geçirmiş olduk. Bundan sonraki dönemde yapacağımız yeni yatırımlarla, bu yatırım miktarına 2 milyar dolar daha ekleyerek 3 milyar dolara ulaştırmayı istiyoruz." dedi.

    Çelik Kubbe güçleniyor: ROKETSAN yeni tesislerini açtı Tam Boyutta Gör

    Törende ROKETSAN mühendisleri tarafından geliştirilen 1500+ menzilli hipersonik füze Tayfun Blok-4 bir kez daha sergilendi. 

    Çelik Kubbe güçleniyor: ROKETSAN yeni tesislerini açtı Tam Boyutta Gör

    ROKETSAN tarafından bugün teslimatları yapılan füze sistemleri

    Balistik ve stratejik caydırıcılık sistemleri:

    • TAYFUN Balistik Füzesi
    • İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze

    Uzun menzilli hava savunma ve bölgesel koruma:

    • SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi

    Alçak ve orta irtifa hava savunma sistemleri:

    • HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füzesi
    • HİSAR-O (Orta İrtifa) RF Hava Savunma Füzesi
    • SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi

    Deniz platformları için taarruz gücü:

    • ATMACA Gemisavar Füzesi

    Kara konuşlu seyir füzeleri ve taarruz sistemleri:

    • KARA ATMACA Karadan Karaya Seyir Füzesi
    • ÇAKIR Seyir Füzesi
    • SOM Seyir Füzesi

    Roket sistemleri:

    • T-107/122 Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Silah Sistemi

    İHA/SİHA mühimmatları:

    • MAM-L Mini Akıllı Mühimmat
    • MAM-C Mini Akıllı Mühimmat
    • MAM-T Akıllı Mühimmat

    Güdüm kitleri:

    • TEBER Güdüm Kiti

    Tanksavar ve lazer güdümlü sistemler:

    • L-OMTAS Lazer Güdümlü Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi
    • OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi
    • LUMTAS Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Silah Sistemi
    • KARAOK Portatif Tanksavar Silah Sistemi
    • CİRİT Lazer Güdümlü Füze
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    G
    genconline 1 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 4 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 4 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum