Çelik Kubbe güçleniyor: ROKETSAN yeni tesislerini açtı, kritik füzeler teslim edildi

Törende toplamda 3 büyük üretim tesisinin hizmete alındığı duyurulurken, aynı zamanda Türkiye’nin hava savunma kabiliyetlerini ileri seviyeye taşıması hedeflenen Lalahan Füze Entegrasyon Tesisleri’nin temel atma töreni de gerçekleştirildi. Açılışı yapılan Kırıkkale Yakıt Üretim Tesisi ile birlikte Türkiye’nin yakıt üretim kapasitesi 5 katına çıkacak. Lalahan Harp Başlığı Tesisi, Türkiye’nin harp başlığı üretim kapasitesinin artıracak. N-26 İleri Teknolojiler Ar-Ge ve Mühendislik Merkezi’nde Ar-Ge laboratuvarları ve ileri mühendislik faaliyetleri yürütülecek.
Üretim kapasitesi beş katına çıkacak
ROKETSAN, yeni tesislerle birlikte seri üretim kapasitesini 5 katına çıkarıyor ve toplamda 3 bin 300’den fazla personel istihdamı sağlıyor. Ayrıca ROKETSAN’ın Lalahan yerleşkesinde faaliyete alınacak tesis, Avrupa’nın en büyük harp başlığı üretim tesisi olarak dikkat çekiyor.
3 milyar dolarlık yatırım
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, “Bu yatırımların tümüne baktığımızda, toplamda 1 milyar dolarlık bir yatırımı hayata geçirmiş olduk. Bundan sonraki dönemde yapacağımız yeni yatırımlarla, bu yatırım miktarına 2 milyar dolar daha ekleyerek 3 milyar dolara ulaştırmayı istiyoruz." dedi.
Törende ROKETSAN mühendisleri tarafından geliştirilen 1500+ menzilli hipersonik füze Tayfun Blok-4 bir kez daha sergilendi.
ROKETSAN tarafından bugün teslimatları yapılan füze sistemleri
Balistik ve stratejik caydırıcılık sistemleri:
- TAYFUN Balistik Füzesi
- İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze
Uzun menzilli hava savunma ve bölgesel koruma:
- SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi
Alçak ve orta irtifa hava savunma sistemleri:
- HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füzesi
- HİSAR-O (Orta İrtifa) RF Hava Savunma Füzesi
- SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi
Deniz platformları için taarruz gücü:
- ATMACA Gemisavar Füzesi
Kara konuşlu seyir füzeleri ve taarruz sistemleri:
- KARA ATMACA Karadan Karaya Seyir Füzesi
- ÇAKIR Seyir Füzesi
- SOM Seyir Füzesi
Roket sistemleri:
- T-107/122 Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Silah Sistemi
İHA/SİHA mühimmatları:
- MAM-L Mini Akıllı Mühimmat
- MAM-C Mini Akıllı Mühimmat
- MAM-T Akıllı Mühimmat
Güdüm kitleri:
- TEBER Güdüm Kiti
Tanksavar ve lazer güdümlü sistemler:
- L-OMTAS Lazer Güdümlü Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi
- OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi
- LUMTAS Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Silah Sistemi
- KARAOK Portatif Tanksavar Silah Sistemi
- CİRİT Lazer Güdümlü Füze
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz