    Çelik Kubbe’ye rakip: İtalyan dev ‘Michelangelo Dome’ sistemini tanıttı

    Leonardo, Avrupa’nın savunma mimarisini güçlendirmeyi hedefleyen yapay zeka destekli “Michelangelo Dome” sistemini tanıttı. 2030’a kadar operasyonel olması planlanıyor.

    Çelik Kubbe’ye rakip: İtalyan devden Michelangelo Dome sistemi Tam Boyutta Gör
    İtalyan savunma şirketi Leonardo’nun geliştirdiği yeni nesil “Michelangelo Dome” sistemi, Avrupa’nın kendi egemen savunma altyapısını güçlendirme çabalarının tam ortasında sahneye çıktı. Türkiye’nin Çelik Kubbe, İsrail’in Demir Kubbe (Iron Dome)ve ABD’nin Altın Kubbe’si (Golden Dome) gibi Michelangelo Dome veya Michelangelo Kubbe de katmanlı bir savun sistemi.

    İtalya’dan savunma atılımı

    Şirket, tanıttığı bu mimariyi şehirleri ve kritik tesisleri denizden havaya uzanan geniş bir yelpazedeki tehditlere karşı korumayı hedefleyen, yapay zeka destekli bütünleşik bir savunma kalkanı olarak konumlandırıyor. Bu arada “Michelangelo” isimlendirmesi ülkenin dünyaca ünlü Rönesans ustası Michelangelo Buonarroti’ye bir atıf taşıyor.

    Michelangelo Dome, farklı sınıflardaki savunma sistemlerini tek bir yönetim katmanında birleştiren açık mimariye sahip olacak. Bu sayede Leonardo tarafından geliştirilen yapı, ortak operasyon kabiliyeti gerektiren durumlarda diğer ülkelerin platformlarıyla aynı ağ üzerinde çalışabilecek.

    Leonardo CEO’su Roberto Cingolani, hızla karmaşıklaşan tehdit ortamına işaret ederek savunma teknolojilerinde yenilenme zorunluluğunu vurguladı. Cingolani’nin açıklamalarına göre modern savunmanın temel gerekliliği, maliyet etkin bir biçimde saldırıları öngörebilen, çok katmanlı, esnek ve işbirliğine açık çözümler geliştirmek. Şirket, Michelangelo Dome’un on yılın sonuna kadar, yani 2030’a kadar tam operasyonel kapasiteye ulaşmasını hedefliyor.

    Savunma sanayisindeki yükseliş yalnızca Leonardo ile sınırlı değil. Avrupa’da artışa geçen savunma bütçeleri, hisse senetlerinde de güçlü bir ivme oluşturdu. Yıl başından bu yana BAE Systems yüzde 42,7, Rheinmetall yüzde 148,9 ve Thales yüzde 63,8 değer kazandı. Leonardo’nun hisseleri ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 77 yükseldi.

    Avrupa, ABD’nin bölgedeki desteğinin geleceğine yönelik belirsizlikler nedeniyle savunmada daha bağımsız bir duruşa yöneliyor. Avrupa Birliği, Mayıs ayında 150 milyar euroluk uzun vadeli savunma finansman programını duyururken, NATO ülkeleri de Haziran’da 2035’e kadar savunma ve güvenlik harcamalarını yüzde 5’e çıkarma taahhüdü verdi.

    Kaynakça https://www.cnbc.com/2025/11/28/leonardo-unveils-michelangelo-dome-ai-powered-shield-system.html https://www.leonardo.com/en/press-release-detail/-/detail/27-11-2025-leonardo-cingolani-presents-michelangelo-the-security-dome
