Cem Yılmaz'ın son gösterisi CMXXIV, yılbaşı günü Netflix'te yayınlanacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Yılbaşı dönemi artık sadece TV kanalları için değil, dijital platformlar için de birbirleriyle rekabet ettikleri bir arenaya dönüşmüş durumda. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıllarda Ata Demirer, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz gibi ünlü isimlerin gösterimler, rakip platformlarda yayınlanmıştı. Görünen o ki bu yılbaşında da benzer bir tabloyla karşı karşıya olacağız. Netflix Türkiye, bugün bir paylaşım yaparak, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın son gösterisi CMXXIV'nin 31 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacağını duyurdu.

Cem Yılmaz'ın Stand-Up Gösterisi Sahnelerden Sonra Netflix'e Geliyor

Cem Yılmaz'ın en yeni stand-up gösterisi olan CMXXIV, ilk olarak 2024'ün Şubat ayında sahnelenmişti. Ünlü komedyen, farklı şehirlerde ve sahnelerde CMXXIV gösterisiyle izleyicilerin karşısına çıktı. Daha önce gelen haberler, CMXXIV gösterimlerinin Ocak ayında son bulacağını gösteriyordu. Gösteri artık sahnelerdeki yolculuğunu tamamlamış olacak ki şimdi Netflix'e geliyor. Ünlü komedyeni sahnede izleyemeyenler şimdi Netflix'te bu şansa erişecek.

The Pitt 2. sezonuyla geri dönüyor; İlk fragman yayınlandı 1 gün önce eklendi

Yılbaşı dönemi Netflix için oldukça hareketli geçecek. Netflix'in en popüler dizilerinden olan Stranger Things'in film uzunluğundaki final bölümü de yeni yılın ilk gününde izleyici ile buluşacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: