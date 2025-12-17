Giriş
    Cem Yılmaz'ın son gösterisi CMXXIV, yılbaşı günü Netflix'te yayınlanacak

    Cem Yılmaz'ın ilk olarak 2024'te sahneye koyduğu ve o günden beri farklı şehirlerde sergilediği son stand-up gösterisi CMXXIV, yılbaşı günü Netflix'te izleyicilere sunulacak.

    Cem Yılmaz'ın son gösterisi CMXXIV, yılbaşı günü Netflix'te yayınlanacak Tam Boyutta Gör
    Yılbaşı dönemi artık sadece TV kanalları için değil, dijital platformlar için de birbirleriyle rekabet ettikleri bir arenaya dönüşmüş durumda. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıllarda Ata Demirer, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz gibi ünlü isimlerin gösterimler, rakip platformlarda yayınlanmıştı. Görünen o ki bu yılbaşında da benzer bir tabloyla karşı karşıya olacağız. Netflix Türkiye, bugün bir paylaşım yaparak, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın son gösterisi CMXXIV'nin 31 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacağını duyurdu.

    Cem Yılmaz'ın Stand-Up Gösterisi Sahnelerden Sonra Netflix'e Geliyor

    Cem Yılmaz'ın en yeni stand-up gösterisi olan CMXXIV, ilk olarak 2024'ün Şubat ayında sahnelenmişti. Ünlü komedyen, farklı şehirlerde ve sahnelerde CMXXIV gösterisiyle izleyicilerin karşısına çıktı. Daha önce gelen haberler, CMXXIV gösterimlerinin Ocak ayında son bulacağını gösteriyordu. Gösteri artık sahnelerdeki yolculuğunu tamamlamış olacak ki şimdi Netflix'e geliyor. Ünlü komedyeni sahnede izleyemeyenler şimdi Netflix'te bu şansa erişecek.

    Yılbaşı dönemi Netflix için oldukça hareketli geçecek. Netflix'in en popüler dizilerinden olan Stranger Things'in film uzunluğundaki final bölümü de yeni yılın ilk gününde izleyici ile buluşacak.

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

