Cem Yılmaz'ın son gösterisi CMXXIV, yılbaşı günü Netflix'te yayınlanacak

Cem Yılmaz'ın Stand-Up Gösterisi Sahnelerden Sonra Netflix'e Geliyor
Cem Yılmaz'ın en yeni stand-up gösterisi olan CMXXIV, ilk olarak 2024'ün Şubat ayında sahnelenmişti. Ünlü komedyen, farklı şehirlerde ve sahnelerde CMXXIV gösterisiyle izleyicilerin karşısına çıktı. Daha önce gelen haberler, CMXXIV gösterimlerinin Ocak ayında son bulacağını gösteriyordu. Gösteri artık sahnelerdeki yolculuğunu tamamlamış olacak ki şimdi Netflix'e geliyor. Ünlü komedyeni sahnede izleyemeyenler şimdi Netflix'te bu şansa erişecek.
Yılbaşı dönemi Netflix için oldukça hareketli geçecek. Netflix'in en popüler dizilerinden olan Stranger Things'in film uzunluğundaki final bölümü de yeni yılın ilk gününde izleyici ile buluşacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
