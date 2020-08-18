Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cep telefonu alımında yeni dönem başladı! İşte, “TAAK” yani “Telefon Alırken Anında Katkı Kolaylığı” hakkında bilinmesi gerekenler

    İlk ve tek olmasıyla sektöre büyük bir yenilik getiren “Telefon Alırken Anında Katkı Kolaylığı”nın detaylarını sizin için araştırdık…
    3 gün (Son Güncelleme: 10 sa.)
    16,7b
    2
    32
    Cep Tel...
    Abone ol
    Advertorial
    Advertorial
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Gündelik yaşamın her anında kendine yer bulan cep telefonları, uzun zaman önce lüks olmaktan çıkıp herkesin ihtiyacı hâline gelmiş durumda. Ancak 2014 yılında, cep telefonu ödeme koşullarında gerçekleştirilen yasal bir düzenleme ile cep telefonu almak güçleşti. Bu kararın ardından GSM firmaları 24 aya varan kampanyalarla cep telefonu alımını kolaylaştırdı. 2020 itibariyle yapılan yeni bir düzenleme ile söz konusu kampanyalar da 12 ayla sınırlandırıldı. Hâl böyle olunca da aylara yansıyan ödeme tutarları arttı. Üstüne bir de Mayıs ayında yapılan telefon zamlarıyla birlikte telefon satın almak epey güçleşti.


    Özellikle pandemi sürecinde müşterilerinin bütçelerini rahatlatmayı düşünen Vodafone, cep telefonu alımını kolaylaştırmak için “TAAK” uygulamasını hayata geçirdi. İlk ve tek olmasıyla sektöre büyük bir yenilik getiren “Telefon Alırken Anında Katkı Kolaylığı”nın detaylarını sizin için araştırdık…

     

    İlginizi Çekebilir Avatar E-sim teknolojisi sonunda Türkiye’de hizmete giriyor [Özel Haber]

    Cep telefonu alımında yeni dönem başladı! İşte, “TAAK” yani “Telefon Alırken Anında Katkı Kolaylığı” hakkında bilinmesi gerekenler
    Tam Boyutta Gör


    Telefon Alırken Anında Katkı Kolaylığı
    Uygulamanın adından da anlaşılacağı üzere “Telefon Alırken Anında Katkı Kolaylığı” sisteminde, müşteri öncelikle almak istediği cep telefonunu seçiyor ve cihaz bedelinin bir kısmını önden ödeyip kalan bedeli faturaya ek ödeme şeklinde gerçekleştirebiliyor. Müşteri, dilerse ön ödeme bedelini de kredi kartı ya da banka kartı ile tek çekim olarak ödeyebiliyor.

     

    Cep telefonu alımında yeni dönem başladı! İşte, “TAAK” yani “Telefon Alırken Anında Katkı Kolaylığı” hakkında bilinmesi gerekenler
    Tam Boyutta Gör

    Yüzde 20 ek destek
    TAAK ile cep telefonu alan müşteriler, ön ödeme tutarının yüzde 20’si kadar Vodafone’dan ek destek alıyorlar. Bu sayede cihazın bedelinin büyük bir kısmını peşinatla ödemiş oluyorlar. Örneklendirmek gerekirse; 3 bin TL’lik bir cihaz alan abone, bin TL ön ödeme yaptığında Vodafone’dan 200 TL ek destek alabiliyor. Böylelikle ödenen peşinat bin 200 TL oluyor ve geri kalan 1800 TL, 12 ay boyunca faturaya ek olarak ödenebiliyor.

     

    Cep telefonu alımında yeni dönem başladı! İşte, “TAAK” yani “Telefon Alırken Anında Katkı Kolaylığı” hakkında bilinmesi gerekenler
    Tam Boyutta Gör

    Kolay ödeme imkanı
    Normal koşullarda satın alınmak istenen cihazın tüm bedeli 12 aya bölündüğünde yüksek ödeme oranları ile karşılaşılabiliyordu. Ancak TAAK sayesinde cihaz bedelinin bir kısmı peşin olarak ödeneceği için kalan tutarın 12 aya bölünmesi ciddi ölçüde bir rahatlama sağlıyor. Yine 3 bin TL’lik cep telefonu üzerinden örneklendirdiğimizde; normal koşullarda cihazı satın alabilmek için 12 ay boyunca aylık 250 TL ödenmesi gerekiyordu. Telefon Alırken Anında Katkı Kolaylığı ile bin TL ödeme yapan bir abone, hem 200 TL ek Vodafone desteği alabiliyor hem de kalan aylık ödeme tutarlarını 250 TL’den 150 TL’ye düşürebiliyor. 

     

    Cep telefonu alımında yeni dönem başladı! İşte, “TAAK” yani “Telefon Alırken Anında Katkı Kolaylığı” hakkında bilinmesi gerekenler
    Tam Boyutta Gör

    Telefon Alırken Anında Katkı Kolaylığı ile satın alınabileceğiniz bazı cep telefonları


    ·    LG K61
    ·    Realme C3
    ·    Samsung A11
    ·    Samsung A31
    ·    Huawei P30 Lite
    ·    Huawei P40 Lite
    ·    Oppo A31
    ·    Iphone SE
     
    Vodafone TAAK, ihtiyacınız olan cep telefonunu ertelemeden alın!
    Detaylı bilgi için tıklayın



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Kablonet Ödül Almaya Devam Ediyor
    58 dk.
    İsbul.Net
    1 sa.
    Yorumlar (29) Yorum Yaz Forumda Gör
    gs09gs09 (Furkan Turan) 2 gün
    TURKCELL yuzunden cekio kredi bize telefon satma cabaliyor :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    formgonder2055 (regaip duman) 2 gün
    36 taksit gelmedigi surece kimse almaz. yurt disinda kimse telefona pesin para vermiyor.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    astegon (astegon CF) 2 gün formgonder2055
    36 ay taksit çok fazla. İnsanlar bu şekilde telefonu alıp nakde çeviriyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 gün
    Zaten arkadaşlar yazmış söylenecek söz yok şu yurt dışı telefonlarda kaldırsınlar vergiyi bakın o zaman fiyatlar nasıl düşüyor adiler söğüşlüyorlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 gün
    General mobile gibi yerli üretim model telefonları tarifeye ek çüzi miktarda verseler piyasada pek de ithal telefon kalmaz. Amerikan oparatörler 1yıl hatta kalma sözüne telefonları bedava veriyor bizim yerli üretim telefonları böyle verseler ithal ürün kökünü kazırlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    neyro61 (Neyro Craft) 2 gün
    İnsanları keriz sanıyorlar. hepsiburda da. 3200tl olan cihaz vodafone da 4000 tl. sonra katkı yapıyormuş. kimi kandırıyorsunuz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    msatic 3 gün
    Piyasada 3.000 TL olan bir telefonu operatörler zaten 3.500-3.600 TL'ye satıyorlar. Sonra kolaylık bilmem ne, vade farkı, faturaya ek derken 3.800 TL'ye indirimli şekilde almış oluyorsunuz. Gerçekten mükemmel bir ticaret! Hemen almalıyım :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Clusive 3 gün
    Ülkenin haline bak. İnsanların 15 günden daha az kazancı ile aldığı telefonu alabilmek için vatandaş kırk takla atıyor. Ama sorsan çok iyi durumdayız. Evet kabile ülkelerine ve dünyayı 30-40 sene geriden takip eden ülkelere göre biraz iyiyiz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ozansirinn ( ozan1989) 3 gün
    Satmıyor artık operatörler telefon eskısı gibi millet uyandı yuksek fiyatlar ve taksitler niye göz göre göre kazıklansın millet vodafone böyle bir çözüm bulmuş ama buda tutmaz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AskN0More (Nizam Samanlı) 3 gün
    Biz tüketiciler, cep telefonu alırken yıllardır ŞAAAAK diye bi ses duyuyoruz. TAAK daha iyi olmuş
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 3 gün
    iPhone SE'nin odeme plani nasil oluyor biri siteden bulduysa atabilir mi?

    5100TL telefon fiyati. 2000tl pesin odesek, 400tl vodafone katkisi. 2700tl 12taksit aylik odemesi nasil oluyor 300x12 seklinde mi?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    msatic 1 gün Schtroumpf Grognon
    Bu eziyete değer mi? Boğazından kısmaya değer mi? Al bir tane 3.000 TL'lik cihaz geç hocam. Xiaomi, Realme, Redmi markalarının bir sürü başarılı modelleri var.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Alqu +258 kozmos beni sevmiyor +181 BTopbas +174 fuckulteli +150 NeyzenEfendi +144 javaprof +142 Sawasson +126 muslera251 +125 sounderland +123 Farfaraway21 +117
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 clarq26 ilk kez +157 2 CrowMeister ilk kez +114 3 Fluuman ilk kez +113
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 1 Masaüstü 1 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    16728 kez okundu.
    27 kişi, toplam 29 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    vodafone, Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası252b
    Twitter Profili90,8b
    YouTube Kanalı298b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Chrome Android uygulaması hızlı linkleri etiketliyor 3 gün Yeni vaka sayısı dünün ardından tekrar yükseldi (18 Ağustos) 3 gün Otomotivde ÖTV rekoru! 3 gün Üst segment tasarımlı LG K61'i denedik 3 gün ABD Gizli Servisi konum verilerini satın alıyor 3 gün ARM tabanlı Thunder X3 sunucu işlemcisi tanıtıldı 3 gün 2020 Kia Carnival tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 3 gün Hızlı şarj destekli Oppo Power Bank 2 tanıtıldı 3 gün Huawei'den HarmonyOS'lu akıllı saat, dizüstü bilgisayar ve tablet geliyor 3 gün Karsan, elektrikli araçlara yönelik teknoloji laboratuvarı kuracak 3 gün ASUS Zenfone 7 oldukça rekabetçi bir fiyatlandırmayla geliyor 3 gün Bilim insanları, araştırma için inceledikleri tüm insan dokularında plastik atık tespit etti 3 gün Microsoft Flight Simulator 2020 çıktı: PC için Xbox Game Pass fırsatı 3 gün 700 beygirlik arazi canavarı 2021 RAM 1500 TRX tanıtıldı 3 gün Anket sonuçlarına göre yazılım geliştiricilerinin 2020 yılındaki durumu 3 gün Android 11 güncellemesi almayacak Xiaomi telefonların listesi ortaya çıktı 3 gün SpaceX, bugün fırlatacağı Falcon 9 roketiyle iki rekor birden kırmayı planlıyor 3 gün Samsung, üç nesil Android güncellemesi alacak cihazları açıkladı 3 gün Colgate yapay zeka destekli diş fırçasını satışa sunuyor 3 gün Apple, Epic Games'i tehdit ettikten sonra ilk kez konuştu: "İstisna olmayacak" 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Cep telefonu alımında yeni dönem başladı! İşte, “TAAK” yani “Telefon Alırken Anında Katkı Kolaylığı” hakkında bilinmesi gerekenler Sonraki Formula 1, Kasım ayında seyircili olarak Türkiye’ye geliyor 3 gün Internet Explorer ve Edge gelecek yıl veda edecek 3 gün iQOO 5 serisi tanıtıldı: Snapdragon 865, 50MP kamera, LPDDR5 RAM 4 gün Google Chrome web sitelerinin enerji tasarrufu moduna geçmesine olanak sağlayacak 4 gün Apple'dan Epic'e büyük tehdit: "App Store lisansınız iptal edilecek" 4 gün GeForce RTX 3090 ekran kartının fiyatı 2000$’a kadar çıkabilir 4 gün Günlük vaka sayısı yeniden 1200'ün üzerinde (17 Ağustos) 4 gün Apple Arcade'lik kontrolcü "Steelseries Nimbus+ incelemesi" 4 gün Çinli CATL, içeriğinde pahalı metaller olmayan bir batarya geliştiriyor 4 gün Amazon’da okula hazırlık indirimleri başladı 4 gün HP ve Lenovo dizüstü pazarının yarısına hakim 4 gün Digitimes: Bellek fiyatları son çeyrekte %10 daha düşecek 4 gün Microsoft Notepad uygulamasını mağaza üzerinden gizli gizli güncelliyor 4 gün 2021 Geely Preface'in üretim versiyonu ilk resmi görselleriyle karşınızda 4 gün Intel Avengers işlemcileri duyuruldu 4 gün Pandemi süreci Angry Birds serisini coşturdu 4 gün Savunma sanayinde 7 Türk şirketi ilk 100'e girmeyi başardı 4 gün DSÖ verilerine göre 30’dan fazla ülkede Covid-19 vaka sayısı binin üzerinde 4 gün iPhone üretimi Vietnam’a kaydırılabilir 4 gün 25 mm Kara Topu'nun yerli imkanlarla geliştirilmesi için görüşmeler başladı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız