Cep telefonu alımında yeni dönem başladı! İşte, “TAAK” yani “Telefon Alırken Anında Katkı Kolaylığı” hakkında bilinmesi gerekenler

Gündelik yaşamın her anında kendine yer bulan cep telefonları, uzun zaman önce lüks olmaktan çıkıp herkesin ihtiyacı hâline gelmiş durumda. Ancak 2014 yılında, cep telefonu ödeme koşullarında gerçekleştirilen yasal bir düzenleme ile cep telefonu almak güçleşti. Bu kararın ardından GSM firmaları 24 aya varan kampanyalarla cep telefonu alımını kolaylaştırdı. 2020 itibariyle yapılan yeni bir düzenleme ile söz konusu kampanyalar da 12 ayla sınırlandırıldı. Hâl böyle olunca da aylara yansıyan ödeme tutarları arttı. Üstüne bir de Mayıs ayında yapılan telefon zamlarıyla birlikte telefon satın almak epey güçleşti.



Özellikle pandemi sürecinde müşterilerinin bütçelerini rahatlatmayı düşünen Vodafone, cep telefonu alımını kolaylaştırmak için “TAAK” uygulamasını hayata geçirdi. İlk ve tek olmasıyla sektöre büyük bir yenilik getiren “Telefon Alırken Anında Katkı Kolaylığı”nın detaylarını sizin için araştırdık…

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Telefon Alırken Anında Katkı Kolaylığı

Uygulamanın adından da anlaşılacağı üzere “Telefon Alırken Anında Katkı Kolaylığı” sisteminde, müşteri öncelikle almak istediği cep telefonunu seçiyor ve cihaz bedelinin bir kısmını önden ödeyip kalan bedeli faturaya ek ödeme şeklinde gerçekleştirebiliyor. Müşteri, dilerse ön ödeme bedelini de kredi kartı ya da banka kartı ile tek çekim olarak ödeyebiliyor.

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Yüzde 20 ek destek

TAAK ile cep telefonu alan müşteriler, ön ödeme tutarının yüzde 20’si kadar Vodafone’dan ek destek alıyorlar. Bu sayede cihazın bedelinin büyük bir kısmını peşinatla ödemiş oluyorlar. Örneklendirmek gerekirse; 3 bin TL’lik bir cihaz alan abone, bin TL ön ödeme yaptığında Vodafone’dan 200 TL ek destek alabiliyor. Böylelikle ödenen peşinat bin 200 TL oluyor ve geri kalan 1800 TL, 12 ay boyunca faturaya ek olarak ödenebiliyor.

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Kolay ödeme imkanı

Normal koşullarda satın alınmak istenen cihazın tüm bedeli 12 aya bölündüğünde yüksek ödeme oranları ile karşılaşılabiliyordu. Ancak TAAK sayesinde cihaz bedelinin bir kısmı peşin olarak ödeneceği için kalan tutarın 12 aya bölünmesi ciddi ölçüde bir rahatlama sağlıyor. Yine 3 bin TL’lik cep telefonu üzerinden örneklendirdiğimizde; normal koşullarda cihazı satın alabilmek için 12 ay boyunca aylık 250 TL ödenmesi gerekiyordu. Telefon Alırken Anında Katkı Kolaylığı ile bin TL ödeme yapan bir abone, hem 200 TL ek Vodafone desteği alabiliyor hem de kalan aylık ödeme tutarlarını 250 TL’den 150 TL’ye düşürebiliyor.

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Telefon Alırken Anında Katkı Kolaylığı ile satın alınabileceğiniz bazı cep telefonları



· LG K61

· Realme C3

· Samsung A11

· Samsung A31

· Huawei P30 Lite

· Huawei P40 Lite

· Oppo A31

· Iphone SE



Vodafone TAAK, ihtiyacınız olan cep telefonunu ertelemeden alın!

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