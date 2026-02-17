Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çernobil çalışanlarının çocuklarında DNA mutasyonları keşfedildi

    Çernobil sonrası radyasyona maruz kalanların çocuklarında DNA’da mutasyon kümeleri saptandı. Bulgular, etkinin kuşaklar arası iz bırakabildiğini ancak sağlık riskinin düşük olduğunu gösteriyor.

    Çernobil çalışanlarının çocuklarında DNA mutasyonları keşfedildi Tam Boyutta Gör
    1986’daki Çernobil Nükleer Felaketi sonrası ortaya çıkan iyonlaştırıcı radyasyonun etkileri aradan geçen on yıllara rağmen bilim dünyasında tartışılmaya devam ediyor. Son yayımlanan kapsamlı bir araştırma, bu radyasyonun genetik izlerinin yalnızca doğrudan maruz kalan kişilerle sınırlı kalmadığın çocuklarında da saptanabildiğini ortaya koydu. Çalışma, insan genomunda iyonlaştırıcı radyasyona bağlı kalıtsal etkinin açık biçimde gösterildiği ilk araştırma olarak kayda geçti.

    Farklı bir yaklaşım benimsendi

    Araştırma, Almanya’daki Bonn Üniversitesi öncülüğünde yürütüldü. Önceki çalışmalar, radyasyona bağlı yeni DNA mutasyonlarının doğrudan ebeveynden çocuğa geçip geçmediğine odaklanmış ancak net bir sonuca ulaşamamıştı. Bu kez bilim insanları farklı bir yaklaşım benimsedi.

    Ekip, çocukların genomunda ebeveynlerinde bulunmayan ve birbirine çok yakın konumda yer alan “kümeleşmiş de novo mutasyonlar” (cDNM) üzerinde yoğunlaştı. En az iki mutasyonun kısa bir DNA segmenti içinde birlikte görülmesiyle tanımlanan bu kümelerin, radyasyonun yol açtığı DNA kırıkları sonucu oluşabileceği değerlendiriliyor. DNA onarımı kusurlu gerçekleştiğinde bu kırıkların geride mutasyon kümeleri bırakabileceği belirtiliyor.

    Araştırmacılar, radyasyona maruz kalan ebeveynlerin çocuklarında cDNM sayısında anlamlı bir artış tespit etti. Ayrıca, ebeveynin aldığı tahmini radyasyon dozu ile çocukta görülen mutasyon kümelerinin sayısı arasında olası bir ilişki saptandı.

    1.500’ü aşkın genom incelendi

    Çernobil çalışanlarının çocuklarında DNA mutasyonları keşfedildi
    Çalışma kapsamında üç farklı grup karşılaştırıldı. Çernobil temizlik çalışmalarında görev alan kişilerin 130 çocuğu analiz edildi. Buna ek olarak, muhtemel saçılma radyasyonuna maruz kalmış Alman askeri radar operatörlerinin 110 çocuğu da incelendi. Kontrol grubu olarak ise radyasyona maruz kalmadığı belirlenen ebeveynlerin 1.275 çocuğunun tüm genom dizilemesi yapıldı.

    Tüm genom taramaları sonucunda Çernobil grubundaki çocuk başına ortalama 2,65 cDNM, radar grubunda 1,48 cDNM, kontrol grubunda ise 0,88 cDNM saptandı. Araştırmacılar, veri gürültüsü nedeniyle bu sayıların bir miktar yüksek tahmin edilmiş olabileceğini ifade etse de istatistiksel düzeltmeler sonrası farkın anlamlılığını koruduğu bildirildi. Ayrıca ebeveynin aldığı radyasyon dozu arttıkça çocukta görülen mutasyon kümesi sayısının da artma eğiliminde olduğu belirlendi.

    Sağlık riski beklenenden düşük

    Elde edilen bulgular genetik aktarımı ortaya koysa da araştırma sonuçları sağlık açısından ciddi bir alarm durumuna işaret etmiyor. Çalışmada, radyasyona maruz kalan ebeveynlerin çocuklarında hastalık riskinin belirgin biçimde arttığına dair bir kanıt bulunmadı.

    Bunun temel nedenlerinden biri, tespit edilen mutasyon kümelerinin önemli bir bölümünün protein kodlamayan DNA bölgelerinde yer alması. İnsan genomunun yalnızca küçük bir kısmı doğrudan protein üretiminden sorumlu genleri içeriyor. Bu nedenle mutasyonların hastalık oluşturma ihtimali görece düşük değerlendiriliyor.

    Araştırmacılar, baba yaşı arttıkça çocuklara aktarılan mutasyon sayısının doğal olarak yükseldiğini ve ebeveyn yaşına bağlı hastalık riskinin, bu çalışmada incelenen radyasyon kaynaklı potansiyel riskten daha yüksek olduğunu da vurguluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bedelli askerlik sınıflandırmanız bekleniyor ne demek alveus hangi markanın yan ürünü araç km düşürme programı android yaz lastiği yağmurda kayar mı motor silindirin biri çalışmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro Max
    Apple iPhone 17 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro Laptop, M4 Pro
    Apple MacBook Pro Laptop, M4 Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum