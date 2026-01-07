CES, her yıl olduğu gibi bu yıl da teknoloji dünyasının nabzını tutan en önemli vitrinlerden biri olmayı sürdürüyor. Tüketici elektroniğinden mobil cihazlara, otomotivden yapay zekâya kadar geniş bir yelpazeye odaklanan fuar, yalnızca bugünün değil yakın geleceğin de teknolojik yönelimlerini gözler önüne seriyor. CES 2026'nın ikinci gününde spot ışıkları çip üreticilerinin üzerindeydi. Nvidia, Intel, Qualcomm gibi şirketler, CES kapsamında yeni ürünlerini dünyayla paylaştı.

CES 2026: 2. Günde Öne Çıkan 10 Yeni Teknoloji

Bunun yanı sıra insansı robotlardan katlanabilir telefonlara, yeni pil teknolojilerinden sıra dışı konseptlere kadar pek çok ürünün sergilendiği ikinci gün, önümüzdeki yılların teknoloji trendlerine dair güçlü ipuçları verdi. İşte CES 2026’nın 2. gününde öne çıkan 10 yeni teknoloji:

1️⃣ Gezegenin en güçlü AI platformu: Nvidia Rubin

Tam Boyutta Gör Nvidia, yapay zeka odaklı veri merkezleri için geliştirdiği Rubin platformunu ve ona güç veren yeni donanımlarını CES 2026'da tanıttı. Şirketin mevcut Blackwell mimarisine kıyasla 5 kata varan performans artışı sunan Rubin, Nvidia’nın bugüne kadar geliştirdiği en kapsamlı ve en güçlü yapay zeka platformu olarak konumlanıyor.

Rubin platformu, üretimden çıkmış ve Nvidia laboratuvarlarında test aşamasında olan toplam altı ayrı çipten oluşuyor. Bu bileşenler Rubin GPU, Vera CPU, NVLink 6 Switch, ConnectX-9 ve BlueField-4 ağ çözümleri ile Spectrum-X 102.4T CPO silikon fotonik altyapısından oluşuyor. Rubin GPU, her biri bağımsız işlem ve tensor çekirdeklerine sahip iki kalıplı tasarımla geliyor. Yapay zeka iş yükleri için özel olarak geliştirilen bu GPU, NVFP4 formatında 50 PFLOPs çıkarım ve 35 PFLOPs eğitim performansı sunuyor. Bu değerler, Blackwell’e kıyasla sırasıyla 5 kat ve 3,5 kat artış anlamına geliyor. Bellek tarafında ise Rubin GPU, HBM4 teknolojisine geçiş yapıyor. Çip başına 22 TB/s bellek bant genişliği sunan bu yapı, Blackwell’e göre 2,8 kat artış sağlıyor. Ayrıca her CPU için 3,6 TB/s NVLink bant genişliği sunuluyor ve bu da önceki neslin iki katı seviyesinde.

2️⃣ Klavye görünümünde PC: HP Eliteboard G1a

Tam Boyutta Gör HP, CES 2026'da kompakt bir klavyenin içine yerleştirilmiş bilgisayarını tanıttı. Eliteboard G1a, sabit veya çıkarılabilir USB-C kablolu normal bir ofis klavyesine benziyor ancak içinde AMD Ryzen AI 300 serisi işlemci, stereo hoparlörler, RAM, depolama, bir fan ve bağlantı noktalarını barındıran bir bilgisayar. Klavyeyi monitöre takıp, birlikte verilen ve önceden eşleştirilmiş Bluetooth fareyi açmak yeterli oluyor.

Eliteboard G1a, kablo seçeneklerine ek olarak tahmini 3.5 saat pil ömrü sağlayan ve kullanıcı tarafından değiştirilebilen 35 Wh pil ile geliyor. Çift SODIMM yuvası üzerinden 2 TB'a kadar depolama alanı ve 64 GB DDR5 RAM eklenebiliyor. Tüm bunlar, 2 mm tuş hareket mesafesine sahip ve 726 gram ağırlığında bir klavyede sunuluyor.

Mart ayında satışa sunulacak olan HP EliteBoard G1a'nın fiyatı henüz açıklanmadı.

3️⃣ Robot süpürge üreticisi Dreame'den süper otomobil: Kosmera Nebula 1

Tam Boyutta Gör CES 2026, sürpriz bir prömiyere sahne oldu. Robot süpürgeleri ile tanıdığımız Çinli teknoloji devi Dreame, ilk elektrikli süper otomobil konsepti Kosmera Nebula 1'i gözler önüne çıkardı.

Araçta bulunan dört adet elektrik motoru, toplamda 1.399 kW (yaklaşık 1.876 beygir) güç üretiyor. Bu devasa güç, aracın 0'dan 100 km/s hıza sadece 1.8 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Aracın dış tasarımında L-şeklinde farlar, altı kollu jant tasarımı, sarı fren kaliperleri ve geniş arka kanat (spoyler) dikkat çekiyor. Ayrıca arka kısımda boydan boya uzanan stop lambaları ve çift katmanlı difüzör gözden kaçmayan detaylar arasında. Süper otomobilde gizli kapı kolları mevcut. Bu henüz Çin'deki güncel yasal standartlarla tam örtüşmese de Dreame, bu tasarımla küresel pazarları hedeflediğini gösteriyor.

4️⃣ Razer, Project Ava ile Yapay Zekâlara Fiziksel Form Kazandırıyor

Razer'ın CES 2026’da tanıttığı ilgi çekici konseptlerden biri olan Project Ava, yapay zekâ destekli sohbet botlarını fiziksel bir forma büründürmeyi amaçlıyor. Şeffaf bir silindir içinde yer alan holografik avatar, yapay zekâ yazılımıyla entegre çalışarak kullanıcıyla görsel ve işitsel etkileşim kurabiliyor. Razer’ın yaklaşımı, metin tabanlı asistanları bir adım öteye taşıyarak, sohbet botlarına “yüz” ve hatta “beden” kazandırmak üzerine kurulu.

Project Ava’da avatar, konuşurken hareket eden ve tepki veren holografik bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Sistem, verilen komutlara ve sorulara klasik bir sohbet botu gibi yanıt üretirken, bu yanıtları görsel bir temsil üzerinden sunuyor. Razer, bu konsepti özellikle masaüstü kullanım, yayıncılık ve etkileşim odaklı senaryolar için bir alternatif olarak konumlandırıyor. Ancak Project Ava’nın şu aşamada ticari bir üründen ziyade Razer’ın yapay zekâ ve arayüz tasarımına bakışını yansıtan deneysel bir çalışma olduğunu belirtmemiz gerekiyor.

5️⃣ Atlas ve Agibot, insansı robotlar arasında öne çıkmayı başardı

Tam Boyutta Gör CES 2026, adeta insansı robotlar tarafından istila edilmiş durumda. Bir yandan Batılı şirketler, diğer yandan Çinli rakipleri derken, bu yıl CES'te çok sayıda insansı robot sergileniyor. Bu kalabalık arasında öne çıkmayı başaran şirketlerden biri Çin merkezli AgiBot oldu. AgiBot'un fuar alanında sergilediği X2 modeli, akıcı dans hareketleriyle büyük ilgi topladı. AgiBot yetkilileri, robotların 2026 itibarıyla ABD'de de satışa çıkacağını belirtiyor.

Boston Dynamics tarafından geliştirilen ve alanındaki en etkileyici modellerden biri olan Atlas da CES 2026'da sergilenen bir diğer insansı robot oldu. Artık seri üretim aşamasına geçmeye hazır olan Atlas'ın üretilecek versiyonu CES'e getirilirken, Hyundai'nin önümüzdeki yıllarda bu robotlardan binlercesini üreteceği duyuruldu.

CES 2026: 1. günde tanıtılan yeni teknolojiler 1 gün önce eklendi

6️⃣ Dahili direksiyonu olan kontrolcü: GameSir Swift Drive

GameSir’in CES 2026’da tanıttığı Swift Drive, lk bakışta klasik bir oyun kontrolcüsünü andırsa da, tam ortasında konumlandırılmış kompakt bir direksiyon simidi ile alışılmış kalıpları kırıyor. Asıl farkı yaratan unsur ise, genellikle tam boy direksiyon setlerinde gördüğümüz force feedback yani geri bildirim teknolojisinin bu küçük yapıya entegre edilmiş olması. GameSir, direksiyon mekanizmasında yüksek hassasiyetli Hall Effect encoder kullandığını ve bunun “son derece isabetli” bir yönlendirme sunduğunu belirtiyor.

GameSir, yalnızca merkezdeki direksiyonla yetinmemiş. Kontrolcünün geleneksel joystick’leri ve tuşları da Hall Effect sensörlerle donatılmış durumda. Bu da daha uzun ömür ve daha tutarlı hassasiyet anlamına geliyor. Tetik tuşlarının her birinde yer alan ayrı haptik motorlar, tekerlek patinajı ve frenleme gibi durumları hissettirmeyi amaçlıyor. Üst kısımda konumlandırılan RGB aydınlatmalar ise oyun içindeki motor devrini (RPM) görsel olarak yansıtıyor.

7️⃣ Sony ve Honda'nın otomobili Afeela 1, CES'te yeni versiyonuyla sahneye çıktı

Tam Boyutta Gör Sony ve Honda ortaklığında kurulan Sony Honda Mobility (SHM), CES 2026 kapsamında Afeela için yeni bir tanıtım yaptı. Afeela Prototype 2026 adıyla sergilenen bu yeni konsept, daha önce defalarca güncellenerek gösterilen Afeela 1 sedanın SUV formuna uyarlanmış bir yorumu olarak konumlanıyor. Şirket, bu modelin seri üretime girmesi halinde 2028 gibi erken bir tarihte yollara çıkabileceğini ifade ediyor. Ancak verilen takvim, fiili lansmanın 2029’a sarkabileceğine işaret ediyor.

Yeni prototip, tasarım anlamında Afeela 1’den radikal biçimde ayrılmıyor. Kısa ön ve arka çıkıntılar, uzun aks mesafesi ve genel olarak daha iri bir gövde yapısı öne çıkarken, sedan versiyonda yer alan ön buruna entegre LCD ekran bu modelde de korunuyor. SHM CEO’su Yasuhide Mizuno, Afeela Prototype 2026’yı erken aşamadaki bir konsept olarak tanımlarken, teknik detaylar ve performans verileri konusunda şimdilik herhangi bir ek bilgi paylaşılmadı.

8️⃣ Magic Screen, MacBook'lara dokunmatik ekran ve kalem desteği ekliyor

Tam Boyutta Gör Kullanıcıların MacBook’a dokunmatik ekran eklemelerine olanak tanıyan Intricuit Magic Screen, CES 2026’da tanıtıldı. Magic Screen, MacBook Pro veya MacBook Air’ın ekranına manyetik olarak takılan şeffaf bir pleksiglas levha. USB-C kabloyla dizüstü bilgisayara bağlanması yeterli oluyor. Temel dokunmatik giriş, herhangi bir sürücü ya da ek yazılım olmadan çalışıyor ancak daha gelişmiş özellikler için üreticinin uygulamasının yüklenmesi gerekiyor.

Intricuit Magic Screen, MacBook'ta çizim yapmayı, Photoshop fırçalarını kullanmayı ya da 3B modeller oluşturmayı daha rahat hale getirmek için tasarlanmış kalemle birlikte geliyor. Magic Screen'i MacBook ekranından uzakta bir çizim tableti olarak da kullanmak mümkün. MacBook ekranının arkasına manyetik olarak takılan kılıf, ekranı destekleyerek çizim için gerekli stabiliteyi sağlıyor.

Intricuit Magic Screen, 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin yanı sıra 13 inç ve 15 inç MacBook Air ile uyumlu. Dokunmatik ekran aksesuarı, 139 dolardan satışa sunulacak.

9️⃣ AMD'den Nvidia DGX Spark'a rakip olacak mini PC: AI Halo

Tam Boyutta Gör AMD, yapay zeka geliştirme odaklı donanımlar alanında Nvidia’nın DGX Spark platformuna doğrudan rakip olacak yeni mini PC’sini tanıttı. Ryzen AI Halo adıyla duyurulan sistem, AMD’nin Ryzen AI MAX işlemcilerinden güç alıyor ve şirketin yapay zeka ekosistemine yönelik en iddialı donanım çözümlerinden biri olarak konumlandırılıyor. AMD, bu yeni platformla hem geliştiricilere hem de profesyonel AI iş akışlarına hitap etmeyi amaçlıyor.

Ryzen AI Halo Mini PC, oldukça kompakt bir kasa içinde yüksek performans sunmayı hedefliyor. Sistem, Ryzen AI MAX ailesinin tüm varyantlarını destekleyecek şekilde tasarlanmış. Buna 16 çekirdeğe kadar CPU, 40 compute unit’e kadar GPU, 128 GB’a kadar LPDDR5X-8533 bellek ve yüksek kapasiteli depolama seçenekleri dahil.

🔟 Intel Core Ultra 300 işlemcili Dell XPS 14 ve XPS 16

Tam Boyutta Gör Dell, CES 2026'da ikonik XPS serisini yeniden canlandırarak yeni XPS 14 ve XPS 16 modellerini tanıttı. Intel’in en yeni Core Ultra Series 3 işlemcilerinden güç alan bu dizüstüler, ince ve hafif yapılarıyla premium segmentte konumlanıyor.

Yeni XPS 14'te ullanıcılara iki farklı ekran seçeneği sunuluyor. İlki, 14 inç 2.8K OLED InfinityEdge panel. Bu ekran %100 DCI-P3 renk gamı ve Dolby Vision HDR desteğiyle geliyor. Alternatif olarak ise geniş renk aralığına sahip, 1Hz–120Hz arasında değişken yenileme hızını destekleyen 2K LCD panel tercih edilebiliyor. Donanım tarafında, Core Ultra X7 385H, Core Ultra 7 355 ve Ultra 5 325 işlemci seçenekleri bulunuyor. Cihaz, 64 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 4 TB PCIe Gen 5 SSD desteği sunuyor. 70Wh kapasiteli batarya ise yerel video oynatmada 40 saate kadar kullanım vaat ediyor.

Daha geniş bir ekran isteyen kullanıcılar için XPS 16, aynı premium tasarımı daha büyük bir gövdede sunuyor. 16 inç boyutundaki ekran, 3.2K OLED (20–120Hz) dokunmatik veya 1–120Hz değişken yenileme hızlı 2K LCD seçenekleriyle geliyor. Her iki panel de Dolby Vision desteğine ve yaratıcı işler için gelişmiş renk kalibrasyonuna sahip.

