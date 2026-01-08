CES 2026: 3. günde öne çıkan 10 yeni teknoloji

CES, her yıl olduğu gibi bu yıl da teknoloji dünyasının nabzını tutan en önemli vitrinlerden biri olmayı sürdürüyor. Tüketici elektroniğinden mobil cihazlara, otomotivden yapay zekâya kadar geniş bir yelpazeye odaklanan fuar, yalnızca bugünün değil yakın geleceğin de teknolojik yönelimlerini gözler önüne seriyor. CES 2026'nın üçüncü gününe bilgisayar üreticileri damga vurdu. ASUS ve Lenovo şirketler, CES kapsamında yeni ürünlerini dünyayla paylaştı.

CES 2026'da 3. Gün: Öne Çıkan 10 Yeni Teknoloji

Futuristik taşıtlardan, çift ekranlı laptoplara kadar pek çok ürünün sergilendiği üçüncü gün, önümüzdeki yılların teknoloji trendlerine dair güçlü ipuçları verdi. İşte CES 2026’nın 3. gününde öne çıkan 10 yeni teknoloji:

1️⃣ Yeni nesil ulaşım aracı: TRINITY

Tam Boyutta Gör Müzisyen kimliğiyle tanıdığımız will.i.am öncülüğünde tasarlanan TRINITY, tek koltuklu, üç tekerlekli ve tamamen elektrikli bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Araç, yüksek hız potansiyeli ile gerçek zamanlı yapay zeka etkileşimini bir araya getiren deneysel bir platform olarak konumlanıyor. TRINITY, doğrudan seri üretime hazır bir otomobil olma iddiası taşımıyor; Projenin temel amacı, Nvidia’nın DGX Spark teknolojisinin gerçek dünya koşullarında neler yapabileceğini göstermek.

TRINITY, yaklaşık 193 km/s azami hıza ulaşmayı hedefliyor. Araçta ayrıca hava koşullarına dayanıklı kapalı kabin, lüks iç mekan ve stüdyo kalitesinde ses sistemi bulunuyor. Konsept yalnızca tek yolcu taşıyacak şekilde tasarlanmış durumda. Proje ekibi, TRINITY’nin otonom sürüşe yönelmediğinin altını çiziyor. Araçta kullanılan yapay zeka sistemi, sürücünün kontrolünü devralmak yerine durumsal farkındalık sağlamaya odaklanıyor. Sürücü, seyir halindeyken yapay zeka ile konuşarak trafik yoğunluğu, çevresel koşullar ve anlık gelişmeler hakkında doğrudan bilgi alabiliyor.

2️⃣ Çift ekranlı laptop: Asus Zenbook Duo

Tam Boyutta Gör Asus’un çift ekranlı dizüstü bilgisayar konseptini olgunlaştıran Zenbook Duo, CES 2026'da kapsamlı bir yenilenmeyle sahneye çıktı. İlk nesliyle dikkat çeken model, bu kez daha gelişmiş bir menteşe tasarımı, Intel’in yeni nesil işlemcileri ve kayda değer ölçüde daha büyük bir bataryayla geliyor. Yeni Zenbook Duo, selefine göre yaklaşık yüzde 5 daha kompakt bir kasa sunmasına rağmen batarya kapasitesi 75 Wh’den 99 Wh’ye çıkarılmış.

Zenbook Duo’nun en çarpıcı yeniliği ise ASUS’un tamamen yeniden tasarladığı “hideaway” menteşe sistemi. Bu yeni yapı sayesinde cihaz tamamen düz şekilde masaya açılabiliyor ve iki ekran arasındaki boşluk dramatik biçimde azaltılıyor. Her iki ekranda da 14 inç boyutunda, 2880 x 1800 çözünürlüklü, 144 Hz yenileme hızına sahip OLED paneller yer alıyor. Donanım tarafında Zenbook Duo, Intel Core Ultra 7 355H, Core Ultra 9 386H ve bazı pazarlarda Core Ultra X9 388H işlemci seçenekleriyle sunulacak. Sistem 32 GB’a kadar LPDDR5x 9600 MT/s RAM ve 2 TB PCIe Gen 4 SSD desteği sunuyor. Yeni Zenbook Duo’nun 2026’nın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyor.

3️⃣ Oyun bilgisayarlarına yeni yorum: Lenovo Legion Pro Rollable

Tam Boyutta Gör Lenovo, CES 2026 kapsamında teknoloji dünyasının sınırlarını zorlayan konseptlerine bir yenisini daha ekledi. Şirketin en dikkat çekici çalışması ise Legion Pro Rollable adı verilen, yatay olarak genişleyebilen OLED ekrana sahip oyun dizüstü bilgisayarı oldu. Henüz konsept aşamasında olan bu model, özellikle yüksek ekran alanına ihtiyaç duyan oyuncular ve e-spor profesyonelleri için farklı bir kullanım senaryosu sunmayı hedefliyor.

Legion Pro Rollable’ın en ayırt edici özelliği, esnek OLED ekranının yatay eksende genişleyebilmesi. Standart kullanımda 16 inç büyüklüğünde ve 16:10 en-boy oranına sahip olan ekran, tek bir komutla önce 21,5 inç 21:9, ardından yaklaşık 23,8-24 inç seviyesinde 24:9 ultra geniş formata ulaşabiliyor. Lenovo, değişken ekran boyutlarını yalnızca teknik bir özellik olarak sunmakla yetinmiyor ve her ekran ölçüsünü farklı bir kullanım senaryosu ile konumlandırıyor. 16 inçlik standart yapı “Focus Mode”, daha geniş 21,5 inçlik görünüm “Tactical Mode”, en geniş 24 inçlik ultra geniş ekran ise “Arena Mode” olarak adlandırılıyor.

4️⃣ Merdivenleri çıkabilen robot süpürge: Roborock Saros Rover

Roborock, CES 2026’da Saros Rover adını verdiği yeni konsept robot süpürgesini tanıttı. Şirket bu modeli, tekerlekli bacaklara sahip dünyanın ilk robot süpürgesi olarak tanımlıyor. İki adet eklemli uzva entegre edilmiş tekerlekler sayesinde cihaz, merdivenleri tırmanabiliyor ve her basamağı ayrı ayrı temizleyebiliyor.

Saros Rover, birbirinden bağımsız hareket edebilen çift bacaklı bir mekanik sistem kullanıyor. Bu bacaklar sayesinde robot, gövdesini yukarı ve aşağı kaldırarak merdivenleri çıkabiliyor, zemindeki yükseklik farklarına uyum sağlıyor ve farklı kat seviyeleri arasındaki engelleri aşabiliyor. Fuarda yapılan canlı demoda Rover, beş basamaklı bir merdiveni yaklaşık 40 saniyede çıkarken her basamağı temizlemeyi başardı. Bu sırada robot, bir bacağını denge için kullanıp diğeriyle basamak üzerinde ilerledi.

5️⃣ Motorola'dan yeni katlanabilir telefon: Motorola Razr Fold

Tam Boyutta Gör Motorola, CES 2026 kapsamında katlanabilir telefon ailesine yeni bir model eklediğini duyurdu. Razr Fold, Motorola’nın ilk kitap tarzı katlanabilir telefonu olma özelliğini taşıyor. Cihaz, dikey yerine yatay şekilde açılarak küçük bir tablet deneyimi sunuyor. Telefon katlı haldeyken 6,6 inç büyüklüğünde bir dış ekrana sahip. İç kısımda ise 8,1 inçlik LTPO OLED katlanabilir ekran yer alıyor.​​​​​​

İşlemci tarafında,Qualcomm'un en yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5'in bir alt kademesinde yer alan Snapdragon 8 Gen 5 yer alıyor. Cihaz gücünü 5200 mAh kapasiteli silikon karbon bataryadan alıyor ve 90W hızlı şarj destekleniyor. Kamera tarafında Razr Fold, tamamı 50 megapiksel çözünürlüğe sahip üçlü bir arka kamera sistemine sahip. Kurulum, Sony LYTIA ana sensör, makro destekli ultra geniş açılı kamera ve 3x optik yakınlaştırma sunan periskop telefoto lensten oluşuyor. Ön tarafta ise dış ekranda 32 megapiksel, iç ekranda 20 megapiksel olmak üzere iki ayrı selfie kamerası bulunuyor. Motorola henüz resmi satış fiyatını açıklamadı. Ancak sızıntılara ve sektör kaynaklarına göre Razr Fold’un yaklaşık 1.500 dolar başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor.

CES 2026: 2. günde tanıtılan yeni teknolojiler 1 gün önce eklendi

6️⃣ Lenovo ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist

Tam Boyutta Gör Lenovo, daha önce konsept olarak sergilediği otomatik dönebilen ekranlı dizüstü bilgisayar fikrini ticarileştiriyor. CES 2026 kapsamında tanıtılan ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist, motorlu menteşe yapısı ve yapay zeka destekli takip özellikleriyle markanın bugüne kadar sunduğu en sıra dışı iş odaklı dizüstü bilgisayarlardan biri olacak.

ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist, 14 inçlik ince ve hafif bir gövdeye entegre edilmiş motorlu döner menteşesi sayesinde ekranını otomatik olarak kullanıcıya doğru çevirebiliyor. Ekran manuel olarak da ayarlanabiliyor ancak asıl fark yaratan nokta, dizüstü bilgisayarın kafa ve yüz takibi yapabilmesi. Sistem, yerleşik kamera ve yapay zeka desteğiyle kullanıcının konumunu algılayarak ekran açısını otomatik biçimde ayarlıyor. Donanım tarafında Lenovo, Intel’in yeni Panther Lake mimarisine sahip Core Ultra Series 3 işlemcilerini tercih ediyor. Cihaz, 32 GB’a kadar RAM, 2 TB’a kadar depolama alanı ve 75 Whr kapasiteli batarya seçenekleriyle konfigüre edilebiliyor. Dizüstü bilgisayar, 2880 x 1800 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve dokunmatik destekli OLED ekran ile geliyor. Kalem desteği de sunulan panel, hem üretkenlik hem de sunum odaklı kullanım senaryolarına hitap ediyor.

7️⃣ Telefonları 17 dakikada şarj edebilen taşınabilir rüzgar türbini: Shine 2.0

CES’te tanıtılan Shine 2.0 adlı rüzgar türbini, uygun koşullarda bir telefonu 17 dakikada şarj edebiliyor. Elbettebu süre rüzgarın hızına bağlı. Eğer hafif bir esinti varsa aynı şarj işlemi 11 saate kadar uzayabiliyor. Shine 2.0, özellikle kampçılar, doğa sporlarıyla ilgilenenler ve elektrik erişiminin sınırlı olduğu durumlar için geliştirilen kompakt bir rüzgar türbini olarak öne çıkıyor. Üretici firmanın verdiği bilgiye göre Shine 2.0’ın kurulumu yaklaşık iki dakika sürüyor.

Cihaz, beraberinde gelen stand üzerine yerleştirildiğinde rüzgar yönünü otomatik olarak algılayarak kendini rüzgara döndürebiliyor. Bu özellik, kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan daha verimli enerji üretimini mümkün kılıyor. Tüm sistemin ağırlığı yaklaşık 1,3 kg seviyesinde. Bu kompakt yapının içinde 12.000 mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor ve sistem 75 watt’a kadar güç çıkışı sunabiliyor. Shine ekibi, taşınabilir enerjiyle sınırlı kalmayı planlamıyor. Halihazırda üzerinde çalışılan Shine 3.0, 100 ila 300 watt arasında güç üretebilen daha büyük bir sistem olarak geliştiriliyor.

8️⃣ “IMAX Enhanced” sertifikasına sahip ilk kulak içi kulaklık: Zohn-1

Tam Boyutta Gör Breggz, CES 2026’da ses teknolojileri tarafında dikkat çeken bir duyuruya imza attı. Amsterdam merkezli şirket, "IMAX Enhanced sertifikasına sahip ilk kulak içi kulaklık" olarak nitelendirdiği Zohn-1'i CES 2026'da tanıttı. Zohn-1, film ve müzik deneyiminde üst düzey ses kalitesini hedefleyen IMAX Enhanced sertifikasının yanı sıra DTS sertifikasına da sahip. Breggz, bu modelde aktif gürültü engelleme yerine, ses sızıntısını azaltmak için özel olarak tasarlanmış 3D baskı kulaklık gövdeleri kullanmayı tercih ediyor.

Zohn-1, farklı kulak yapıları için iki ayrı gövde boyutuyla sunuluyor. Kulaklıkta, kullanıcının işitme profiline göre sesi optimize eden entegre bir işitme testi ve altı farklı değiştirilebilir silikon uç yer alıyor. Zohn-1'in ne zaman satışa çıkacağı ya da fiyatının ne olacağı şimdilik açıklanmadı.

9️⃣ TCL'den yeni nesil Mini LED teknolojisi

Tam Boyutta Gör TCL, CES 2026 Fuarı’nda SQD-Mini LED teknolojisinin küresel lansmanını gerçekleştirirken, bu teknolojiyle çalışan dünyanın ilk televizyonu olan TCL X11L modelini de ilk kez sergiledi. X11L, arka aydınlatmada mevcut Mini LED televizyonlarda olduğu gibi mavi LED’ler kullanıyor ancak renk üretimi tarafında iki önemli yenilikle ayrışıyor. Yeniden formüle edilen yeni nesil quantum dot yapısı daha geniş bir renk üretimi sağlarken TCL’nin panel birimi CSOT tarafından geliştirilen UltraColor Filter, bu yeni quantum dot’ların potansiyelini daha verimli kullanarak piksel başına daha doğru renk elde edilmesine imkan tanıyor.

Bu kombinasyon sayesinde X11L, BT.2020, DCI-P3 ve Adobe RGB renk gamlarının tamamını yüzde 100 oranında kapsayabiliyor. TCL, bu seviyede renk kapsamını hem yeni quantum dot yapısı hem de geliştirilmiş renk filtresini bir arada kullanan başka bir televizyonun 2026 içinde piyasaya çıkmasını beklemediğini belirtiyor. Parlaklık tarafında ise X11L, 10.000 nit’e kadar tepe parlaklığı ile bugüne kadar tanıtılan en parlak televizyonlardan biri konumunda. Yerel karartma tarafında 20.736’ya varan karartma bölgesi sunan modelin, bu değere özellikle 98 inçlik versiyonda ulaştığı ifade ediliyor. Bu sayı, TCL’nin QM9K serisine kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla karartma bölgesi anlamına geliyor.

🔟 Anker'den avuç içine sığan kablosuz şarj istasyonu

Tam Boyutta Gör Anker Prime Wireless Charging Station muadil ürünlere kıyasla oldukça kompakt bir gövdeye sahip. Katlandığı zaman kompakt bir powerbank görünümüne kavuşan istasyon iPhone, Apple Watch ve AirPods ürünlerini aynı anda şarj edebiliyor. Toplamda 25W çıkış sağlanıyor.

Cihaz telefon için maksimum 25W, saat ve kulaklık için 5W aktarım sağlıyor. Hepsi aynı anda şarj olursa telefon 15W seviyesine çekiliyor. AirCool sistemi sayesinde ısınmayı engelleyen cihaz Qi2 standardı ile uyumlu. Anker Prime Wireless Charging Station şarj istasyonu 150$ fiyat etiketi ile Bahar aylarında piyasada olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: