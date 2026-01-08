CES 2026: 3. günde öne çıkan 10 yeni teknoloji

CES, her yıl olduğu gibi bu yıl da teknoloji dünyasının nabzını tutan en önemli vitrinlerden biri olmayı sürdürüyor. Tüketici elektroniğinden mobil cihazlara, otomotivden yapay zekâya kadar geniş bir yelpazeye odaklanan fuar, yalnızca bugünün değil yakın geleceğin de teknolojik yönelimlerini gözler önüne seriyor. CES 2026'nın üçüncü gününe bilgisayar üreticileri damga vurdu. ASUS ve Lenovo şirketler, CES kapsamında yeni ürünlerini dünyayla paylaştı.
CES 2026'da 3. Gün: Öne Çıkan 10 Yeni Teknoloji
Futuristik taşıtlardan, çift ekranlı laptoplara kadar pek çok ürünün sergilendiği üçüncü gün, önümüzdeki yılların teknoloji trendlerine dair güçlü ipuçları verdi. İşte CES 2026’nın 3. gününde öne çıkan 10 yeni teknoloji:
1️⃣ Yeni nesil ulaşım aracı: TRINITY
TRINITY, yaklaşık 193 km/s azami hıza ulaşmayı hedefliyor. Araçta ayrıca hava koşullarına dayanıklı kapalı kabin, lüks iç mekan ve stüdyo kalitesinde ses sistemi bulunuyor. Konsept yalnızca tek yolcu taşıyacak şekilde tasarlanmış durumda. Proje ekibi, TRINITY’nin otonom sürüşe yönelmediğinin altını çiziyor. Araçta kullanılan yapay zeka sistemi, sürücünün kontrolünü devralmak yerine durumsal farkındalık sağlamaya odaklanıyor. Sürücü, seyir halindeyken yapay zeka ile konuşarak trafik yoğunluğu, çevresel koşullar ve anlık gelişmeler hakkında doğrudan bilgi alabiliyor.
2️⃣ Çift ekranlı laptop: Asus Zenbook Duo
Zenbook Duo’nun en çarpıcı yeniliği ise ASUS’un tamamen yeniden tasarladığı “hideaway” menteşe sistemi. Bu yeni yapı sayesinde cihaz tamamen düz şekilde masaya açılabiliyor ve iki ekran arasındaki boşluk dramatik biçimde azaltılıyor. Her iki ekranda da 14 inç boyutunda, 2880 x 1800 çözünürlüklü, 144 Hz yenileme hızına sahip OLED paneller yer alıyor. Donanım tarafında Zenbook Duo, Intel Core Ultra 7 355H, Core Ultra 9 386H ve bazı pazarlarda Core Ultra X9 388H işlemci seçenekleriyle sunulacak. Sistem 32 GB’a kadar LPDDR5x 9600 MT/s RAM ve 2 TB PCIe Gen 4 SSD desteği sunuyor. Yeni Zenbook Duo’nun 2026’nın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyor.
3️⃣ Oyun bilgisayarlarına yeni yorum: Lenovo Legion Pro Rollable
Legion Pro Rollable’ın en ayırt edici özelliği, esnek OLED ekranının yatay eksende genişleyebilmesi. Standart kullanımda 16 inç büyüklüğünde ve 16:10 en-boy oranına sahip olan ekran, tek bir komutla önce 21,5 inç 21:9, ardından yaklaşık 23,8-24 inç seviyesinde 24:9 ultra geniş formata ulaşabiliyor. Lenovo, değişken ekran boyutlarını yalnızca teknik bir özellik olarak sunmakla yetinmiyor ve her ekran ölçüsünü farklı bir kullanım senaryosu ile konumlandırıyor. 16 inçlik standart yapı “Focus Mode”, daha geniş 21,5 inçlik görünüm “Tactical Mode”, en geniş 24 inçlik ultra geniş ekran ise “Arena Mode” olarak adlandırılıyor.
4️⃣ Merdivenleri çıkabilen robot süpürge: Roborock Saros Rover
Roborock, CES 2026’da Saros Rover adını verdiği yeni konsept robot süpürgesini tanıttı. Şirket bu modeli, tekerlekli bacaklara sahip dünyanın ilk robot süpürgesi olarak tanımlıyor. İki adet eklemli uzva entegre edilmiş tekerlekler sayesinde cihaz, merdivenleri tırmanabiliyor ve her basamağı ayrı ayrı temizleyebiliyor.
Saros Rover, birbirinden bağımsız hareket edebilen çift bacaklı bir mekanik sistem kullanıyor. Bu bacaklar sayesinde robot, gövdesini yukarı ve aşağı kaldırarak merdivenleri çıkabiliyor, zemindeki yükseklik farklarına uyum sağlıyor ve farklı kat seviyeleri arasındaki engelleri aşabiliyor. Fuarda yapılan canlı demoda Rover, beş basamaklı bir merdiveni yaklaşık 40 saniyede çıkarken her basamağı temizlemeyi başardı. Bu sırada robot, bir bacağını denge için kullanıp diğeriyle basamak üzerinde ilerledi.
5️⃣ Motorola'dan yeni katlanabilir telefon: Motorola Razr Fold
İşlemci tarafında,Qualcomm'un en yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5'in bir alt kademesinde yer alan Snapdragon 8 Gen 5 yer alıyor. Cihaz gücünü 5200 mAh kapasiteli silikon karbon bataryadan alıyor ve 90W hızlı şarj destekleniyor. Kamera tarafında Razr Fold, tamamı 50 megapiksel çözünürlüğe sahip üçlü bir arka kamera sistemine sahip. Kurulum, Sony LYTIA ana sensör, makro destekli ultra geniş açılı kamera ve 3x optik yakınlaştırma sunan periskop telefoto lensten oluşuyor. Ön tarafta ise dış ekranda 32 megapiksel, iç ekranda 20 megapiksel olmak üzere iki ayrı selfie kamerası bulunuyor. Motorola henüz resmi satış fiyatını açıklamadı. Ancak sızıntılara ve sektör kaynaklarına göre Razr Fold’un yaklaşık 1.500 dolar başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor.
6️⃣ Lenovo ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist
ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist, 14 inçlik ince ve hafif bir gövdeye entegre edilmiş motorlu döner menteşesi sayesinde ekranını otomatik olarak kullanıcıya doğru çevirebiliyor. Ekran manuel olarak da ayarlanabiliyor ancak asıl fark yaratan nokta, dizüstü bilgisayarın kafa ve yüz takibi yapabilmesi. Sistem, yerleşik kamera ve yapay zeka desteğiyle kullanıcının konumunu algılayarak ekran açısını otomatik biçimde ayarlıyor. Donanım tarafında Lenovo, Intel’in yeni Panther Lake mimarisine sahip Core Ultra Series 3 işlemcilerini tercih ediyor. Cihaz, 32 GB’a kadar RAM, 2 TB’a kadar depolama alanı ve 75 Whr kapasiteli batarya seçenekleriyle konfigüre edilebiliyor. Dizüstü bilgisayar, 2880 x 1800 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve dokunmatik destekli OLED ekran ile geliyor. Kalem desteği de sunulan panel, hem üretkenlik hem de sunum odaklı kullanım senaryolarına hitap ediyor.
7️⃣ Telefonları 17 dakikada şarj edebilen taşınabilir rüzgar türbini: Shine 2.0
CES’te tanıtılan Shine 2.0 adlı rüzgar türbini, uygun koşullarda bir telefonu 17 dakikada şarj edebiliyor. Elbettebu süre rüzgarın hızına bağlı. Eğer hafif bir esinti varsa aynı şarj işlemi 11 saate kadar uzayabiliyor. Shine 2.0, özellikle kampçılar, doğa sporlarıyla ilgilenenler ve elektrik erişiminin sınırlı olduğu durumlar için geliştirilen kompakt bir rüzgar türbini olarak öne çıkıyor. Üretici firmanın verdiği bilgiye göre Shine 2.0’ın kurulumu yaklaşık iki dakika sürüyor.
Cihaz, beraberinde gelen stand üzerine yerleştirildiğinde rüzgar yönünü otomatik olarak algılayarak kendini rüzgara döndürebiliyor. Bu özellik, kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan daha verimli enerji üretimini mümkün kılıyor. Tüm sistemin ağırlığı yaklaşık 1,3 kg seviyesinde. Bu kompakt yapının içinde 12.000 mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor ve sistem 75 watt’a kadar güç çıkışı sunabiliyor. Shine ekibi, taşınabilir enerjiyle sınırlı kalmayı planlamıyor. Halihazırda üzerinde çalışılan Shine 3.0, 100 ila 300 watt arasında güç üretebilen daha büyük bir sistem olarak geliştiriliyor.
8️⃣ “IMAX Enhanced” sertifikasına sahip ilk kulak içi kulaklık: Zohn-1
Zohn-1, farklı kulak yapıları için iki ayrı gövde boyutuyla sunuluyor. Kulaklıkta, kullanıcının işitme profiline göre sesi optimize eden entegre bir işitme testi ve altı farklı değiştirilebilir silikon uç yer alıyor. Zohn-1'in ne zaman satışa çıkacağı ya da fiyatının ne olacağı şimdilik açıklanmadı.
9️⃣ TCL'den yeni nesil Mini LED teknolojisi
Bu kombinasyon sayesinde X11L, BT.2020, DCI-P3 ve Adobe RGB renk gamlarının tamamını yüzde 100 oranında kapsayabiliyor. TCL, bu seviyede renk kapsamını hem yeni quantum dot yapısı hem de geliştirilmiş renk filtresini bir arada kullanan başka bir televizyonun 2026 içinde piyasaya çıkmasını beklemediğini belirtiyor. Parlaklık tarafında ise X11L, 10.000 nit’e kadar tepe parlaklığı ile bugüne kadar tanıtılan en parlak televizyonlardan biri konumunda. Yerel karartma tarafında 20.736’ya varan karartma bölgesi sunan modelin, bu değere özellikle 98 inçlik versiyonda ulaştığı ifade ediliyor. Bu sayı, TCL’nin QM9K serisine kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla karartma bölgesi anlamına geliyor.
🔟 Anker'den avuç içine sığan kablosuz şarj istasyonu
Cihaz telefon için maksimum 25W, saat ve kulaklık için 5W aktarım sağlıyor. Hepsi aynı anda şarj olursa telefon 15W seviyesine çekiliyor. AirCool sistemi sayesinde ısınmayı engelleyen cihaz Qi2 standardı ile uyumlu. Anker Prime Wireless Charging Station şarj istasyonu 150$ fiyat etiketi ile Bahar aylarında piyasada olacak.