CES 2026 fuarında öne çıkan en dikkat çekici 25 yeni teknoloji

Tam Boyutta Gör Yakın gelecekte hayatımıza girecek yeni teknolojilerin sergilendiği CES, bu yıl ilgi çekici pek çok yeni ürünün tanıtımına sahne oldu. CES 2026 kapsamında tüketici elektroniğinden yapay zekâya, mobil cihazlardan otomobillere kadar geniş bir yelpazede ürünler katılımcılara sergilendi. CES 2026'nın artık sona ermesiyle birlikte, bu yılın yıldızları da belli oldu. Yüzlerce yeni ürünün ve teknolojinin tanıtıldığı fuarda öne çıkarak, CES 2026'da iz bırakmayı başaran 25 yeni teknolojiyi bu listemizde bir araya getirdik.

CES 2026'da Dikkatleri Üzerinde Toplayan 25 Yeni Teknoloji

İnsansı robotlardan katlanabilir telefonlara, yeni pil teknolojilerinden sıra dışı konseptlere, CES 2026 fuarında öne çıkan 25 yeni teknoloji:

CES 2026'ya insansı robotlar damga vururken, öne çıkan Atlas oldu

Tam Boyutta Gör CES'te bu yıl insansı robotların yılı oldu. Bir yandan Batılı şirketler, diğer yandan Çinli rakipleri derken, bu yıl CES'te çok sayıda insansı robot sergilendi. Bu yıl CES'te gösterilen en dikkat çekici robot ise Boston Dynamics tarafından geliştirilen Atlas oldu. Yıllardır prototipleriyle adından söz ettiren Atlas da CES 2026'da sergilenen bir diğer insansı robot oldu. Artık seri üretim aşamasına geçmeye hazır olan Atlas'ın üretilecek versiyonu CES'te sergilenirken, Hyundai'nin önümüzdeki yıllarda bu robotlardan binlercesini üreteceği duyuruldu.

Diğer yandan Çin merkezli AgiBot tarafından geliştirilen X2 de, tasarımı ve akıcı dans hareketleriyle CES 2026'da büyük ilgi topladı. AgiBot yetkilileri, robotların 2026 itibarıyla ABD'de de satışa çıkacağını belirtiyor. Bunların yanı sıra farklı boyut ve işlevlere sahip pek çok robot (bazıları insansı, bazıları tekerlekli ya da bir zemine monteli), CES 2026'da ziyaretçilere sergilendi.

Samsung Galaxy Z TriFold

Tam Boyutta Gör Aralık ayı başında tanıtılan Samsung Galaxy Z TriFold, bu yıl CES'te en çok ilgi gören ürünlerden biri oldu. Türünün ilk örneği olan bu cihaz, iki kez katlanarak 10 inçlik devasa bir tablet benzeri ekran sunarken, kapalıyken cebe sığacak kadar ince kalıyor.

Samsung'un en gelişmiş menteşeleri sayesinde, ekran panelleri kapatıldığında neredeyse birbirine tam oturuyor. Bu da cihazın en ince noktasında yalnızca 3.9 mm kalınlığında, yani Z Fold 7'den bile daha ince bir cihaz ortaya çıkarıyor. 10 inçlik 2600 nitlik ekran, yan yana yerleştirilmiş üç standart akıllı telefon ekranı gibi etkili bir şekilde işlev görüyor. Aynı anda uygulama tam boyutlu olarak çalıştırabiliyor, pencereler serbestçe yeniden boyutlandırabiliyor veya dikey tablet yönüne geçilebiliyor.

Yeni nesil ulaşım aracı: TRINITY

Tam Boyutta Gör Müzisyen kimliğiyle tanıdığımız will.i.am öncülüğünde tasarlanan TRINITY, tek koltuklu, üç tekerlekli ve tamamen elektrikli bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Araç, yüksek hız potansiyeli ile gerçek zamanlı yapay zeka etkileşimini bir araya getiren deneysel bir platform olarak konumlanıyor. TRINITY, doğrudan seri üretime hazır bir otomobil olma iddiası taşımıyor; Projenin temel amacı, Nvidia’nın DGX Spark teknolojisinin gerçek dünya koşullarında neler yapabileceğini göstermek.

TRINITY, yaklaşık 193 km/s azami hıza ulaşmayı hedefliyor. Araçta ayrıca hava koşullarına dayanıklı kapalı kabin, lüks iç mekan ve stüdyo kalitesinde ses sistemi bulunuyor. Konsept yalnızca tek yolcu taşıyacak şekilde tasarlanmış durumda. Proje ekibi, TRINITY’nin otonom sürüşe yönelmediğinin altını çiziyor. Araçta kullanılan yapay zeka sistemi, sürücünün kontrolünü devralmak yerine durumsal farkındalık sağlamaya odaklanıyor. Sürücü, seyir halindeyken yapay zeka ile konuşarak trafik yoğunluğu, çevresel koşullar ve anlık gelişmeler hakkında doğrudan bilgi alabiliyor.

Dünyanın en ince kablosuz OLED televizyonu: LG OLED evo W6

Tam Boyutta Gör LG Electronics, CES 2026'daki etkinliğinde dünyanın en ince kablosuz OLED televizyonunu resmen sergiledi. LG OLED evo W6 adıyla duyurulan yeni model, yalnızca 9 milimetrelik gövde kalınlığı, kablosuz yüksek yenileme hızlı 4K aktarımı ve yansımasız ekran teknolojisiyle dikkat çekiyor.

LG’nin uzun süredir sürdürdüğü “televizyonu bir dekor öğesine dönüştürme” yaklaşımı kapsamında ortaya çıkan “Wallpaper OLED” konseptinin en yeni yansıması olan evo W6, duvara neredeyse tamamen sıfır şekilde monte edilecek biçimde tasarlandı. W6; panel, ana kart, güç ünitesi ve hoparlörleri tek bir gövdede birleştiriyor. W6’nın en dikkat çekici yeniliklerinden biri, kablosuz 4K video aktarımını 165 Hz’e kadar desteklemesi. LG, görüntü ve sesi aynı anda ileten bu sistemin herhangi bir fark edilir kalite kaybı veya gecikme olmadan çalıştığını vurguluyor. Bu seviye bir kablosuz performans, markanın OLED televizyonlarında ilk kez sunuluyor. Öte yandan harici cihazlar ise televizyonla doğrudan değil, kompakt bir ünite olan Zero Connect Box üzerinden bağlanıyor. Oyun konsolları, medya oynatıcılar ve diğer kaynaklar bu kutuya takılırken kutu ekranın uzağında konumlandırılabiliyor. Böylece televizyon çevresindeki kablo karmaşası ortadan kalkıyor. LG OLED evo W6 Wallpaper TV, 77 inç ve 83 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla satışa sunulacak.

LG'den ev işlerine odaklanan insansı robot: CLOiD

LG, ev ortamına yönelik geliştirdiği insansı robotu CLOiD'i de CES 2026'da tanıttı. CLOiD, mutfak işleri, çamaşır ve düzenleme gibi görevleri otonom olarak yerine getirebiliyor. LG'ye göre robot, buzdolabından süt alma, fırına yiyecek yerleştirme, çamaşır katlama, kirli bulaşıkları makineye dizme ve yemek servisi gibi daha karmaşık ev işlerini yerine getirebiliyor. Bu görevlerin büyük bölümü, görsel algılama ve yapay zekâ destekli karar mekanizmaları üzerinden yürütülüyor.

CLOiD, tekerlekli bir platform üzerinde hareket ediyor. Gövdesinde yer alan iki eklemli kol, insan koluna benzer şekilde yedi serbestlik derecesine sahip. Her elde bulunan beş bağımsız parmak, hassas motor kontrolü gerektiren görevlerin altından kalkabilmesini sağlıyor. Robotun kafa bölümü ise aynı zamanda bir akıllı ev kontrol merkezi işlevi görüyor. Burada yer alan işlemci, ekran, hoparlör, kameralar ve çeşitli sensörler sayesinde CLOiD, kullanıcılarla sesli iletişim kurabiliyor ve bulunduğu ortamı algılayabiliyor. Sistem, LG'nin yapay zekâ tabanlı ThinQ ve ThinQ ON platformlarıyla entegre çalışıyor.

Oyun bilgisayarlarına yeni yorum: Lenovo Legion Pro Rollable

Tam Boyutta Gör Lenovo, CES 2026 kapsamında teknoloji dünyasının sınırlarını zorlayan konseptlerine bir yenisini daha ekledi. Şirketin en dikkat çekici çalışması ise Legion Pro Rollable adı verilen, yatay olarak genişleyebilen OLED ekrana sahip oyun dizüstü bilgisayarı oldu. Henüz konsept aşamasında olan bu model, özellikle yüksek ekran alanına ihtiyaç duyan oyuncular ve e-spor profesyonelleri için farklı bir kullanım senaryosu sunmayı hedefliyor.

Legion Pro Rollable’ın en ayırt edici özelliği, esnek OLED ekranının yatay eksende genişleyebilmesi. Standart kullanımda 16 inç büyüklüğünde ve 16:10 en-boy oranına sahip olan ekran, tek bir komutla önce 21,5 inç 21:9, ardından yaklaşık 23,8-24 inç seviyesinde 24:9 ultra geniş formata ulaşabiliyor. Lenovo, değişken ekran boyutlarını yalnızca teknik bir özellik olarak sunmakla yetinmiyor ve her ekran ölçüsünü farklı bir kullanım senaryosu ile konumlandırıyor. 16 inçlik standart yapı “Focus Mode”, daha geniş 21,5 inçlik görünüm “Tactical Mode”, en geniş 24 inçlik ultra geniş ekran ise “Arena Mode” olarak adlandırılıyor.

LEGO tarihindeki en önemli adım: Smart Brick

CES 2026 fuarında sahne alan LEGO, 1955 yılında hayata geçirdiği minifigür adımından sonraki en önemli adımı olarak tanımladığı Smart Brick adımını duyurdu.

Smart Brick, klasik 2x4 tasarımındaki bloklara benziyor. Farkı ise iç kısmında uygulamaya özel geliştirilmiş entegre devre (ASIC) yer alması. LEGO parçalarının birbirine geçmesini sağlayan silindir şeklindeki uçlar ile aynı boyutta olan bu entegre devre projenin kalbini oluşturuyor. Bu parça NFC etiketi taşıyan diğer parçalarla etkileşime geçtiğinde farklı sesler çıkarıyor, farklı renklere bürünüyor, içinde bulunduğu tasarımın konumunu tespit edebiliyor, hareketleri algılayabiliyor. Parça içerisinde ışık sensörleri, hareket sensörleri, Bluetooth alıcı ve NFC alıcısı yer alıyor. Bluetooth ile uygulamaya bağlanıyor ve farklı fonksiyonlar atanabiliyor. Ayrıca Bluetooth üzerinden bir örgü ağ kurabiliyor ve diğer parçalarla etkileşime girebiliyor, örneğin savaşabiliyor. Dahili bataryası, kablosuz bir şarj matı ile şarj ediliyor.

Nikola Tesla’nın 140 yıllık hayali CES 2026’da gerçeğe bir adım daha yaklaştı

Tam Boyutta Gör Finlandiya merkezli teknoloji girişimi Willo, yıllardır üzerinde çalıştığı kablosuz enerji çözümünü ilk kez CES 2026'da sergileyerek şarj kablolarına olan bağımlılığın tamamen sona erebileceğini gösterdi. Willo’nun "elektriğin son metresini” ortadan kaldırmayı hedefleyen kablosuz güç teknolojisi, mevcut kablosuz şarj teknolojilerinden net biçimde ayrılıyor. Willo’nun çözümü şarj pedlerine, hassas hizalamaya, doğrudan görüş hattına ya da fiziksel temas noktalarına ihtiyaç duymuyor. Bunun yerine ortamda kontrollü bir elektromanyetik güç alanı oluşturuluyor ve bu alan içinde bulunan cihazlar, konumları ne olursa olsun enerji alabiliyor.

Demoda kullanılan enerji vericisi, sade bir küp formunda sunuluyor. Ticari bir ürün olmayan bu donanımın yalnızca teknolojinin çalışma prensibini göstermek için kullanıldığı söyleniyor. Alıcı modüller, enerji kaynağına yaklaşık 38 santimetre mesafeye girdiği anda aktif hâle geliyor ve cihazlar farklı açılarda döndürülse dahi enerji aktarımı kesintisiz şekilde devam ediyor. Willo’nun teknolojisinin temelinde, üç boyutlu uzamsal bir güç alanı bulunuyor. Bu alan, belirli bir hacim içinde serbest ve kısıtlanmamış enerji aktarımına olanak tanıyor. Sistem aynı zamanda çoklu cihaz desteği sunuyor. Ayrı alıcı birimlere sahip birden fazla cihaz, tek bir güç kaynağından eşzamanlı olarak enerji alabiliyor.

Razer, Project Ava ile yapay zekâları holografik avatarlara dönüştürüyor

Razer'ın CES 2026’da tanıttığı ilgi çekici konseptlerden biri olan Project Ava, yapay zekâ destekli sohbet botlarını fiziksel bir forma büründürmeyi amaçlıyor. Şeffaf bir silindir içinde yer alan holografik avatar, yapay zekâ yazılımıyla entegre çalışarak kullanıcıyla görsel ve işitsel etkileşim kurabiliyor. Razer’ın yaklaşımı, metin tabanlı asistanları bir adım öteye taşıyarak, sohbet botlarına “yüz” ve hatta “beden” kazandırmak üzerine kurulu.

Project Ava’da avatar, konuşurken hareket eden ve tepki veren holografik bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Sistem, verilen komutlara ve sorulara klasik bir sohbet botu gibi yanıt üretirken, bu yanıtları görsel bir temsil üzerinden sunuyor. Razer, bu konsepti özellikle masaüstü kullanım, yayıncılık ve etkileşim odaklı senaryolar için bir alternatif olarak konumlandırıyor. Ancak Project Ava’nın şu aşamada ticari bir üründen ziyade Razer’ın yapay zekâ ve arayüz tasarımına bakışını yansıtan deneysel bir çalışma olduğunu belirtmemiz gerekiyor.

Razer, Project Madison ile oyuncuları adeta oyunun içine çekmeyi hedefliyor

Razer tabii bu sırada oyun teknolojilerini de boş geçmedi. Şirket, CES 2026’da oyun deneyimini mümkün olan en uç noktaya taşımayı hedefleyen konsept koltuğu Project Madison ile sahnedeydi. Razer’ın daha önce tanıttığı farklı çevresel oyun teknolojilerini tek bir üründe birleştiren bu koltuk, görsel, işitsel ve dokunsal geri bildirimleri aynı anda kullanarak oyuncuyu adeta oyunun içine çekmeyi amaçlıyor.

Koltukta baş hizasının arkasına yerleştirilen hoparlörler, ön taraftaki hoparlörlerle birlikte gerçek bir 5.1 ya da 7.1 çevresel ses deneyimi sunuyor. Oyunlarla senkronize çalışan RGB aydınlatmalar, ekranda yaşanan olayların fiziksel ortamda da hissedilmesini sağlarken, gövdeye entegre haptik sistemler patlama, darbe ve titreşim gibi efektleri oyuncunun bedenine aktarıyor.

Gezegenin en güçlü AI platformu: Nvidia Rubin

Tam Boyutta Gör Nvidia, yapay zeka odaklı veri merkezleri için geliştirdiği Rubin platformunu ve ona güç veren yeni donanımlarını CES 2026'da tanıttı. Şirketin mevcut Blackwell mimarisine kıyasla 5 kata varan performans artışı sunan Rubin, Nvidia’nın bugüne kadar geliştirdiği en kapsamlı ve en güçlü yapay zeka platformu olarak konumlanıyor.

Rubin platformu, üretimden çıkmış ve Nvidia laboratuvarlarında test aşamasında olan toplam altı ayrı çipten oluşuyor. Bu bileşenler Rubin GPU, Vera CPU, NVLink 6 Switch, ConnectX-9 ve BlueField-4 ağ çözümleri ile Spectrum-X 102.4T CPO silikon fotonik altyapısından oluşuyor. Rubin GPU, her biri bağımsız işlem ve tensor çekirdeklerine sahip iki kalıplı tasarımla geliyor. Yapay zeka iş yükleri için özel olarak geliştirilen bu GPU, NVFP4 formatında 50 PFLOPs çıkarım ve 35 PFLOPs eğitim performansı sunuyor. Bu değerler, Blackwell’e kıyasla sırasıyla 5 kat ve 3,5 kat artış anlamına geliyor. Bellek tarafında ise Rubin GPU, HBM4 teknolojisine geçiş yapıyor. Çip başına 22 TB/s bellek bant genişliği sunan bu yapı, Blackwell’e göre 2,8 kat artış sağlıyor. Ayrıca her CPU için 3,6 TB/s NVLink bant genişliği sunuluyor ve bu da önceki neslin iki katı seviyesinde.

Donut Lab'den dünyanın ilk seri üretim tam katı hal bataryası

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç teknolojilerinde uzun süredir beklenen dönüm noktası resmen duyuruldu. Daha önce Verge Motorcycles’ın elektrikli motosikletlerinde kullanılan sıra dışı jant içi elektrik motoru ile adından söz ettiren Donut Lab, ticari olarak kullanılmaya hazır ilk tam katı hal (all-solid-state) bataryayı seri üretim seviyesinde piyasaya sunduğunu açıkladı. Şirket, bu yeni nesil bataryanın otomobillerden motosikletlere, ağır ticari araçlardan iş makinelerine kadar elektrikli mobilitenin tüm alanlarını kökten değiştireceğini savunuyor.

Donut Lab’in paylaştığı teknik verilere göre tam katı hal bataryanın enerji yoğunluğu kilogram başına 400 watt-saat seviyesinde. Bu değer, günümüzde kullanılan üst seviye geleneksel lityum iyon bataryalarda görülen 250-300 Wh/kg aralığının belirgin şekilde üzerine çıkıyor. Şirket ayrıca bataryanın yalnızca 5 dakikada tam doluma ulaşabildiğini vurguluyor. Şirket, bu iddiasının herhangi bir yüzde 80 şarj limiti olmadan sağlandığını ve 100 bin şarj döngüsü garantisi sunduğunu belirtiyor. Mevcut lityum iyon çözümler ise genellikle yaklaşık 5.000 tam döngü ile sınırlı kalıyor. Aşırı sıcak ve soğuk koşullar da bu batarya için önemli bir sorun oluşturmuyor. Donut Lab, ürünün -30°C ile 100°C arasındaki sıcaklıklarda kapasitesinin yüzde 99’undan fazlasını koruduğunu ifade ediyor.

Katı hal bataryalı motosiklet: Verge TS Pro

Tam Boyutta Gör Donut Lab'in tam katı hâl bataryasını tanıtmasına paralel olarak, bu bataryayı kullanan ilk motosiklet de görücüye çıktı. Verge, ayrıntılara tam olarak girmese de bataryanın Donut Lab tarafından tedarik edildiğini ve 20,2 kWsa ile 33,3 kWsa olmak üzere iki farklı kapasiteyle geleceğini açıkladı. Küçük paket 349 km menzil sunarken, daha büyük olan seçenek menzili 595 km’ye kadar çıkarıyor.

Şarj tarafında da iddialı veriler var. 200 kW hızlı şarj istasyonu kullanıldığında yalnızca 10 dakikada 299 km menzil eklemek mümkün. Verge’e göre yükseltilen bu batarya paketi motosikletin fiyatını artırmıyor.

Verge TS Pro öne çıkan özellikler:

20,2 veya 33,3 kWsa katı hal batarya

595 km'ye varan menzil

10 dakika şarjla 299 km menzil

29.900 dolar fiyat

137 beygir güç

Robot süpürge üreticisi Dreame'den süper otomobil: Kosmera Nebula 1

Tam Boyutta Gör CES 2026, sürpriz bir prömiyere sahne oldu. Robot süpürgeleri ile tanıdığımız Çinli teknoloji devi Dreame, ilk elektrikli süper otomobil konsepti Kosmera Nebula 1'i gözler önüne çıkardı.

Araçta bulunan dört adet elektrik motoru, toplamda 1.399 kW (yaklaşık 1.876 beygir) güç üretiyor. Bu devasa güç, aracın 0'dan 100 km/s hıza sadece 1.8 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Aracın dış tasarımında L-şeklinde farlar, altı kollu jant tasarımı, sarı fren kaliperleri ve geniş arka kanat (spoyler) dikkat çekiyor. Ayrıca arka kısımda boydan boya uzanan stop lambaları ve çift katmanlı difüzör gözden kaçmayan detaylar arasında. Süper otomobilde gizli kapı kolları mevcut. Bu henüz Çin'deki güncel yasal standartlarla tam örtüşmese de Dreame, bu tasarımla küresel pazarları hedeflediğini gösteriyor.

Çift ekranlı laptop: Asus Zenbook Duo

Tam Boyutta Gör Asus’un çift ekranlı dizüstü bilgisayar konseptini olgunlaştıran Zenbook Duo, CES 2026'da kapsamlı bir yenilenmeyle sahneye çıktı. İlk nesliyle dikkat çeken model, bu kez daha gelişmiş bir menteşe tasarımı, Intel’in yeni nesil işlemcileri ve kayda değer ölçüde daha büyük bir bataryayla geliyor. Yeni Zenbook Duo, selefine göre yaklaşık yüzde 5 daha kompakt bir kasa sunmasına rağmen batarya kapasitesi 75 Wh’den 99 Wh’ye çıkarılmış.

Zenbook Duo’nun en çarpıcı yeniliği ise ASUS’un tamamen yeniden tasarladığı “hideaway” menteşe sistemi. Bu yeni yapı sayesinde cihaz tamamen düz şekilde masaya açılabiliyor ve iki ekran arasındaki boşluk dramatik biçimde azaltılıyor. Her iki ekranda da 14 inç boyutunda, 2880 x 1800 çözünürlüklü, 144 Hz yenileme hızına sahip OLED paneller yer alıyor. Donanım tarafında Zenbook Duo, Intel Core Ultra 7 355H, Core Ultra 9 386H ve bazı pazarlarda Core Ultra X9 388H işlemci seçenekleriyle sunulacak. Sistem 32 GB’a kadar LPDDR5x 9600 MT/s RAM ve 2 TB PCIe Gen 4 SSD desteği sunuyor. Yeni Zenbook Duo’nun 2026’nın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Merdivenleri çıkabilen robot süpürge: Roborock Saros Rover

Roborock, CES 2026’da Saros Rover adını verdiği yeni konsept robot süpürgesini tanıttı. Şirket bu modeli, tekerlekli bacaklara sahip dünyanın ilk robot süpürgesi olarak tanımlıyor. İki adet eklemli uzva entegre edilmiş tekerlekler sayesinde cihaz, merdivenleri tırmanabiliyor ve her basamağı ayrı ayrı temizleyebiliyor.

Saros Rover, birbirinden bağımsız hareket edebilen çift bacaklı bir mekanik sistem kullanıyor. Bu bacaklar sayesinde robot, gövdesini yukarı ve aşağı kaldırarak merdivenleri çıkabiliyor, zemindeki yükseklik farklarına uyum sağlıyor ve farklı kat seviyeleri arasındaki engelleri aşabiliyor. Fuarda yapılan canlı demoda Rover, beş basamaklı bir merdiveni yaklaşık 40 saniyede çıkarken her basamağı temizlemeyi başardı. Bu sırada robot, bir bacağını denge için kullanıp diğeriyle basamak üzerinde ilerledi.

Dokumatik cihazlara QWERTY dokunuşu: Click Power Keybord

Clicks, CES 2026’da tanıttığı Clicks Power Keyboard ile fiziksel klavye fikrini bu kez çok daha işlevsel bir formda yeniden yorumluyor. Yeni model, hem iPhone hem de Android cihazlarla uyumlu çalışıyor ve klasik klavye aksesuarlarından farklı olarak kendi bataryasına da sahip. Böylece Clicks Power Keyboard, yalnızca yazı yazmak için değil, aynı zamanda kablosuz şarj desteği sunan bir powerbank olarak da görev yapıyor. Cihaz, dikey olarak kaydırılarak açılan klavye yapısının yanı sıra yatay kullanım desteğiyle de farklı kullanım senaryolarına uyum sağlıyor.

Manyetik tak-çıkar tasarım sayesinde klavye, ihtiyaç duyulduğunda telefona kolayca eklenebiliyor, kullanılmadığında ise ayrılabiliyor. Fiziksel QWERTY tuşlar, mesajlaşma ve e-posta gibi yoğun yazı gerektiren işlerde dokunmatik klavyeye alternatif sunarken, Bluetooth bağlantısı sayesinde klavye telefondan bağımsız olarak da kullanılabiliyor. Clicks, Power Keyboard’u lansmana özel 79.99 dolara satışa sunacak. Ürünün normal fiyatı ise 109 dolar civarında olacak.

Pebble Akıllı Saatler Round 2 ile Geri Döndü

Tam Boyutta Gör Pebble, CES 2026 kapsamında düzenlediği panelde akıllı saat pazarına dönüşünü resmen duyurdu ve yeni modeli Pebble Round 2’yi ilk kez detaylarıyla tanıttı. Şirket, Round 2’yi “bildirim odaklı, uzun pil ömürlü ve sade” Pebble felsefesinin modern bir yorumu olarak konumlandırıyor. E-ink tabanlı dairesel ekranla gelen saat, düşük güç tüketimi sayesinde tek şarjla haftalarca kullanılabiliyor. Pebble yetkililerine göre Round 2, akıllı saatlerin giderek karmaşıklaşan yapısına karşı daha yalın ve işlevsel bir alternatif sunmayı hedefliyor.

Pebble Round 2, paslanmaz çelik kasaya ve fiziksel tuşlara sahip hafif bir tasarımla geliyor. Saat, temel sağlık ve aktivite takibinin yanı sıra bildirimler, müzik kontrolü ve takvim entegrasyonu gibi çekirdek özelliklere odaklanıyor.

Dahili direksiyonu olan kontrolcü: GameSir Swift Drive

GameSir’in CES 2026’da tanıttığı Swift Drive, lk bakışta klasik bir oyun kontrolcüsünü andırsa da, tam ortasında konumlandırılmış kompakt bir direksiyon simidi ile alışılmış kalıpları kırıyor. Asıl farkı yaratan unsur ise, genellikle tam boy direksiyon setlerinde gördüğümüz force feedback yani geri bildirim teknolojisinin bu küçük yapıya entegre edilmiş olması. GameSir, direksiyon mekanizmasında yüksek hassasiyetli Hall Effect encoder kullandığını ve bunun “son derece isabetli” bir yönlendirme sunduğunu belirtiyor.

GameSir, yalnızca merkezdeki direksiyonla yetinmemiş. Kontrolcünün geleneksel joystick’leri ve tuşları da Hall Effect sensörlerle donatılmış durumda. Bu da daha uzun ömür ve daha tutarlı hassasiyet anlamına geliyor. Tetik tuşlarının her birinde yer alan ayrı haptik motorlar, tekerlek patinajı ve frenleme gibi durumları hissettirmeyi amaçlıyor. Üst kısımda konumlandırılan RGB aydınlatmalar ise oyun içindeki motor devrini (RPM) görsel olarak yansıtıyor.

Klavye görünümünde PC: HP Eliteboard G1a

Tam Boyutta Gör HP, CES 2026'da kompakt bir klavyenin içine yerleştirilmiş bilgisayarını tanıttı. Eliteboard G1a, sabit veya çıkarılabilir USB-C kablolu normal bir ofis klavyesine benziyor ancak içinde AMD Ryzen AI 300 serisi işlemci, stereo hoparlörler, RAM, depolama, bir fan ve bağlantı noktalarını barındıran bir bilgisayar. Klavyeyi monitöre takıp, birlikte verilen ve önceden eşleştirilmiş Bluetooth fareyi açmak yeterli oluyor.

Eliteboard G1a, kablo seçeneklerine ek olarak tahmini 3.5 saat pil ömrü sağlayan ve kullanıcı tarafından değiştirilebilen 35 Wh pil ile geliyor. Çift SODIMM yuvası üzerinden 2 TB'a kadar depolama alanı ve 64 GB DDR5 RAM eklenebiliyor. Tüm bunlar, 2 mm tuş hareket mesafesine sahip ve 726 gram ağırlığında bir klavyede sunuluyor. Mart ayında satışa sunulacak olan HP EliteBoard G1a'nın fiyatı henüz açıklanmadı.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist

Tam Boyutta Gör CES 2026 kapsamında tanıtılan ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist, motorlu menteşe yapısı ve yapay zeka destekli takip özellikleriyle LG'nin bugüne kadar sunduğu en sıra dışı dizüstü bilgisayarlardan biri olacak.

ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist, 14 inçlik ince ve hafif bir gövdeye entegre edilmiş motorlu döner menteşesi sayesinde ekranını otomatik olarak kullanıcıya doğru çevirebiliyor. Ekran manuel olarak da ayarlanabiliyor ancak asıl fark yaratan nokta, dizüstü bilgisayarın kafa ve yüz takibi yapabilmesi. Sistem, yerleşik kamera ve yapay zeka desteğiyle kullanıcının konumunu algılayarak ekran açısını otomatik biçimde ayarlıyor. Donanım tarafında Lenovo, Intel’in yeni Panther Lake mimarisine sahip Core Ultra Series 3 işlemcilerini tercih ediyor. Cihaz, 32 GB’a kadar RAM, 2 TB’a kadar depolama alanı ve 75 Whr kapasiteli batarya seçenekleriyle konfigüre edilebiliyor. Dizüstü bilgisayar, 2880 x 1800 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve dokunmatik destekli OLED ekran ile geliyor. Kalem desteği de sunulan panel, hem üretkenlik hem de sunum odaklı kullanım senaryolarına hitap ediyor.

L’Oréal, kişisel bakım kategorisinde CES 2026'nın yıldızı oldu

Tam Boyutta Gör L’Oréal, CES 2026’da iki farklı ürünüyle dikkat çekti. Şirketin tanıttığı LED Face Mask, klasik sert LED maskelerin aksine esnek, silikon benzeri bir yapıya sahip. Bu sayede maske yüze çok daha yakın konumlanıyor ve kullanım konforu belirgin şekilde artıyor. L’Oréal, maskede 630 nm ve 830 nm dalga boylarında ışık kullanıldığını belirtiyor. Beş ila on dakikalık kısa kullanım sürelerine uygun şekilde tasarlanan maske, tam yüz versiyonunun yanı sıra yalnızca göz altı bölgesine yönelik daha küçük bir seçenekle de geliyor.

Şirketin fuarda sergilediği bir diğer yenilik olan Light Straight + Multi-Styler ise saç şekillendirme tarafında yüksek ısıya dayalı geleneksel araçlara alternatif sunuyor. Yakın kızılötesi ışık teknolojisiyle saç telinin iç yapısına etki eden bu cihaz, L’Oréal’e göre saçları daha az ısıyla, daha kısa sürede ve daha az geçişle şekillendirebiliyor. Maksimum 320°F sıcaklıkla çalışan ürün, saç sağlığını korumayı hedeflerken, entegre sensörler ve makine öğrenimi destekli algoritmalar sayesinde kullanıcı hareketlerine uyum sağlayan kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor.

Intel Core Ultra 300 işlemcili Dell XPS 14 ve XPS 16

Tam Boyutta Gör Dell, CES 2026'da ikonik XPS serisini yeniden canlandırarak yeni XPS 14 ve XPS 16 modellerini tanıttı. Intel’in en yeni Core Ultra Series 3 işlemcilerinden güç alan bu yeni modeller, CES 2026'nın en beğenilen laptop'ları oldu.

Yeni XPS 14'te ullanıcılara iki farklı ekran seçeneği sunuluyor. İlki, 14 inç 2.8K OLED InfinityEdge panel. Bu ekran %100 DCI-P3 renk gamı ve Dolby Vision HDR desteğiyle geliyor. Alternatif olarak ise geniş renk aralığına sahip, 1Hz–120Hz arasında değişken yenileme hızını destekleyen 2K LCD panel tercih edilebiliyor. Donanım tarafında, Core Ultra X7 385H, Core Ultra 7 355 ve Ultra 5 325 işlemci seçenekleri bulunuyor. Cihaz, 64 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 4 TB PCIe Gen 5 SSD desteği sunuyor. 70Wh kapasiteli batarya ise yerel video oynatmada 40 saate kadar kullanım vaat ediyor.

Daha geniş bir ekran isteyen kullanıcılar için XPS 16, aynı premium tasarımı daha büyük bir gövdede sunuyor. 16 inç boyutundaki ekran, 3.2K OLED (20–120Hz) dokunmatik veya 1–120Hz değişken yenileme hızlı 2K LCD seçenekleriyle geliyor. Her iki panel de Dolby Vision desteğine ve yaratıcı işler için gelişmiş renk kalibrasyonuna sahip.

TCL'den yeni nesil Mini LED teknolojisi

Tam Boyutta Gör TCL, CES 2026 Fuarı’nda SQD-Mini LED teknolojisinin küresel lansmanını gerçekleştirirken, bu teknolojiyle çalışan dünyanın ilk televizyonu olan TCL X11L modelini de ilk kez sergiledi. X11L, arka aydınlatmada mevcut Mini LED televizyonlarda olduğu gibi mavi LED’ler kullanıyor ancak renk üretimi tarafında iki önemli yenilikle ayrışıyor. Yeniden formüle edilen yeni nesil quantum dot yapısı daha geniş bir renk üretimi sağlarken TCL’nin panel birimi CSOT tarafından geliştirilen UltraColor Filter, bu yeni quantum dot’ların potansiyelini daha verimli kullanarak piksel başına daha doğru renk elde edilmesine imkan tanıyor.

Bu kombinasyon sayesinde X11L, BT.2020, DCI-P3 ve Adobe RGB renk gamlarının tamamını yüzde 100 oranında kapsayabiliyor. TCL, bu seviyede renk kapsamını hem yeni quantum dot yapısı hem de geliştirilmiş renk filtresini bir arada kullanan başka bir televizyonun 2026 içinde piyasaya çıkmasını beklemediğini belirtiyor. Parlaklık tarafında ise X11L, 10.000 nit’e kadar tepe parlaklığı ile bugüne kadar tanıtılan en parlak televizyonlardan biri konumunda. Yerel karartma tarafında 20.736’ya varan karartma bölgesi sunan modelin, bu değere özellikle 98 inçlik versiyonda ulaştığı ifade ediliyor. Bu sayı, TCL’nin QM9K serisine kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla karartma bölgesi anlamına geliyor.

Otomatik odaklanan gözlükler sahneye çıktı

Tam Boyutta Gör Finlandiya merkezli girişim IXI, otomatik odaklanan lenslere sahip gözlükleriyle, multifokal ve bifokal camlara güçlü bir alternatif sunmayı hedefliyor. IXI’nin geliştirdiği gözlükler, özellikle 45 yaş üzerindeki bireylerde yaygın olarak görülen yaşa bağlı hipermetropi sorununa odaklanıyor. Sistem, kameraya ihtiyaç duymayan bir göz takibi teknolojisi ile sıvı kristal tabanlı lensleri bir araya getiriyor. Gözlük, kullanıcının bakış odağındaki değişimi algıladığında lensler otomatik olarak devreye girerek uygun optik düzeltmeyi sağlıyor. Böylece klasik multifokal camlardaki gibi sabit geçiş alanları yerine, dinamik ve anlık bir odaklama sağlanıyor. Sadece 22 gram ağırlığındaki prototip çerçeve, sıradan bir gözlükten ayırt edilemeyecek kadar sade ve hafif bir yapıya sahip.

Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Niko Eiden’e göre çerçevenin cam yuvalarının çevresine yerleştirilen LED’ler ve fotodiyotlar, göze görünmeyen kızılötesi ışık göndererek yansımaları ölçüyor. Bu sayede gözlerin mikro hareketleri, odaklanma sırasında iki gözün yakınlaşması, bakış yönü ve hatta göz kırpma algılanabiliyor. Kamera tabanlı sistemlerin aksine bu yöntem ciddi bir enerji avantajı sağlıyor. Aktarılanlara göre tüm sistemin enerji tüketimi sadece 4 miliwatt. Bu da IXI’nin gözlüklerini gün boyu kullanılabilir kılıyor.

