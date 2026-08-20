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OpenAI CFO'su Sarah Friar, çalışanlarla gerçekleştirilen toplantıda şirketin 2027 yılında halka açık bir şirket olacağını söyledi. Friar, şirketin finansal performansının beklentilerin üzerinde ilerlemesi halinde halka arzın daha erken gerçekleşebileceğini de belirtti. Friar, halka arzı yeni bir finansman aşaması ve önemli bir kilometre taşı olarak gördüklerini ifade etti.

Hazırlıklar sürüyor

Şirket, haziran ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) halka arz izahnamesini gizli olarak sundu. Ancak OpenAI henüz borsada işlem görmeye başlayacağı tarihi kamuoyuna açıklamadı.

Bununla birlikte OpenAI'ın mart ayında 122 milyar dolar yatırım toplaması, şirketin halka arz konusunda acele etmek zorunda kalmadan hareket edebilmesini sağlıyor.

Tam Boyutta Gör OpenAI'ın en önemli rakiplerinden Anthropic de halka arz için SEC'e gizli başvuru yaptı. Şirketin potansiyel yatırımcılarla halka arz öncesi görüşmeler gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Friar, Anthropic'in OpenAI'dan önce halka arz edilmesinin şirket açısından endişe kaynağı olmadığını söyledi. Yönetici aynı zamanda Anthropic'in eylül ayında borsaya giriş yapma ihtimali bulunduğunu belirtti.

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Öte yandan OpenAI'ın mevcut 852 milyar dolarlık değerlemesini halka arz öncesinde desteklemesi gerekiyor. Yatırımcılar da şirketin finansal yapısı ve gelir performansı hakkında halka arz sürecinde daha ayrıntılı bilgi edinmeyi bekliyor.

The Wall Street Journal'ın aktardığı yatırımcı verilerine göre OpenAI, ikinci çeyrekte 6,7 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin geliri ilk çeyreğe göre yüzde 18 arttı. OpenAI'ın yıllıklandırılmış geliri ise 40 milyar doların üzerine çıktı. Anthropic'in yıllıklandırılmış geliri ise 60 milyar doları aşmıştı.

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CFO tarih verdi: OpenAI 2027'de halka arz olacak

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