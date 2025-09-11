Changan Deepal L06 tanıtıldı: Dünyanın ilk 3nm kokpit çipine sahip

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv üreticisi Changan, bir süre önce düzenlediği etkinlikte yeni orta sınıf sedan modeli Deepal L06’yı tanıttı. Araç, tüm versiyonlarında standart LiDAR sensörleri, iki farklı motor seçeneği (EREV ve tamamen elektrikli) ve otomotiv dünyasında bir ilk olan 3 nm kokpit çipi ile öne çıkıyor.

Neler sunuyor?

Deepal L06, markanın en güncel tasarım dilini yansıtıyor. Far grubu, “soğuk orkide” ve “buz kristali” temalarından esinlenerek çiçek açan taç yaprak formunda tasarlanmış. Yan aynalar kapı panellerine entegre edilmiş. Araç boyutları ise şöyle: 4.830 mm uzunluk, 1.905 mm genişlik, 1.480 mm yükseklik ve 2.900 mm dingil mesafesi. Arka bölümde ise hafif yukarı kıvrımlı ducktail spoiler, geniş difüzör ve boydan boya uzanan LED stop lambaları dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Kabin tarafında T şeklinde kokpit düzeni tercih edilmiş. Ortada büyük bir dokunmatik multimedya ekranı bulunurken, alt bölümde havalandırma ızgaraları yer alıyor. Sürücüler ayrıca 50 inçlik artırılmış gerçeklik destekli baş üstü göstergesi (AR-HUD) ile donatılmış bir sürüş deneyimi yaşayacak.

Çinli Avatr, Avrupa'da Vision Xpectra konseptini tanıttı 7 sa. önce eklendi

Changan, L06’nın dünyanın ilk 3 nm otomotiv sınıfı kokpit çipine sahip olduğunu vurguluyor. 3nm üretim süreci halihazırda en gelişmiş işlemcilerde kullanılan bir teknoloji. Firmaya göre bu çip, araç içi sistemlerde daha hızlı ve verimli bir performans sunmayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Deepal L06, farklı kullanıcı beklentilerine hitap etmek için iki güç aktarma seçeneği sunuyor. Tamamen elektrikli versiyon 200 kW (268 bg) gücünde elektrik motoruna sahip. Bu versiyonda 56,12 kWh batarya, 560 km menzil ve 68,82 kWh batarya, 670 km menzil olmak üzere iki farklı batarya seçeneği yer alıyor.

Uzatılmış menzilli elektrikli (EREV) versiyonda ise 1.5 litrelik benzinli menzil uzatıcı 72 kW güç üretirken, 175 kW (235 bg) elektrik motoru ile birlikte çalışıyor. 28,39 kWh batarya ile yalnızca elektrikli sürüşte 180 km menzil sağlıyor. Araç, yılın son çeyreğinde satışa sunulacak.

Avrupa için henüz resmi bir rakam açıklanmasa da, başlangıç ​​fiyatının 35.000 € civarında olması bekleniyor. Daha büyük bataryalı veya EREV'li üst düzey modeller ise yaklaşık 45.000 €'ya ulaşabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Changan Deepal L06 tanıtıldı: Dünyanın ilk 3nm kokpit çipine sahi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: