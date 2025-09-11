Changan Deepal L06 tanıtıldı: Dünyanın ilk 3nm kokpit çipine sahip

Neler sunuyor?
Deepal L06, markanın en güncel tasarım dilini yansıtıyor. Far grubu, “soğuk orkide” ve “buz kristali” temalarından esinlenerek çiçek açan taç yaprak formunda tasarlanmış. Yan aynalar kapı panellerine entegre edilmiş. Araç boyutları ise şöyle: 4.830 mm uzunluk, 1.905 mm genişlik, 1.480 mm yükseklik ve 2.900 mm dingil mesafesi. Arka bölümde ise hafif yukarı kıvrımlı ducktail spoiler, geniş difüzör ve boydan boya uzanan LED stop lambaları dikkat çekiyor.
Changan, L06’nın dünyanın ilk 3 nm otomotiv sınıfı kokpit çipine sahip olduğunu vurguluyor. 3nm üretim süreci halihazırda en gelişmiş işlemcilerde kullanılan bir teknoloji. Firmaya göre bu çip, araç içi sistemlerde daha hızlı ve verimli bir performans sunmayı hedefliyor.
Uzatılmış menzilli elektrikli (EREV) versiyonda ise 1.5 litrelik benzinli menzil uzatıcı 72 kW güç üretirken, 175 kW (235 bg) elektrik motoru ile birlikte çalışıyor. 28,39 kWh batarya ile yalnızca elektrikli sürüşte 180 km menzil sağlıyor. Araç, yılın son çeyreğinde satışa sunulacak.
Avrupa için henüz resmi bir rakam açıklanmasa da, başlangıç fiyatının 35.000 € civarında olması bekleniyor. Daha büyük bataryalı veya EREV'li üst düzey modeller ise yaklaşık 45.000 €'ya ulaşabilir.
