    Changan Deepal L06 tanıtıldı: Dünyanın ilk 3nm kokpit çipine sahip

    Changan, yeni sedanı Deepal L06’yı tanıttı. Standart LiDAR, 670 km’ye kadar menzil ve dünyanın ilk 3 nm kokpit çipi ile gelen model, hem EV hem de EREV seçenekleri sunuyor.

    Changan Deepal L06 tanıtıldı: Dünyanın ilk 3nm kokpit çipine sahi Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv üreticisi Changan, bir süre önce düzenlediği etkinlikte yeni orta sınıf sedan modeli Deepal L06’yı tanıttı. Araç, tüm versiyonlarında standart LiDAR sensörleri, iki farklı motor seçeneği (EREV ve tamamen elektrikli) ve otomotiv dünyasında bir ilk olan 3 nm kokpit çipi ile öne çıkıyor.

    Neler sunuyor?

    Deepal L06, markanın en güncel tasarım dilini yansıtıyor. Far grubu, “soğuk orkide” ve “buz kristali” temalarından esinlenerek çiçek açan taç yaprak formunda tasarlanmış. Yan aynalar kapı panellerine entegre edilmiş. Araç boyutları ise şöyle: 4.830 mm uzunluk, 1.905 mm genişlik, 1.480 mm yükseklik ve 2.900 mm dingil mesafesi. Arka bölümde ise hafif yukarı kıvrımlı ducktail spoiler, geniş difüzör ve boydan boya uzanan LED stop lambaları dikkat çekiyor.

    Changan Deepal L06 tanıtıldı: Dünyanın ilk 3nm kokpit çipine sahi Tam Boyutta Gör
    Kabin tarafında T şeklinde kokpit düzeni tercih edilmiş. Ortada büyük bir dokunmatik multimedya ekranı bulunurken, alt bölümde havalandırma ızgaraları yer alıyor. Sürücüler ayrıca 50 inçlik artırılmış gerçeklik destekli baş üstü göstergesi (AR-HUD) ile donatılmış bir sürüş deneyimi yaşayacak.

    Changan, L06’nın dünyanın ilk 3 nm otomotiv sınıfı kokpit çipine sahip olduğunu vurguluyor. 3nm üretim süreci halihazırda en gelişmiş işlemcilerde kullanılan bir teknoloji. Firmaya göre bu çip, araç içi sistemlerde daha hızlı ve verimli bir performans sunmayı hedefliyor.

    Changan Deepal L06 tanıtıldı: Dünyanın ilk 3nm kokpit çipine sahi Tam Boyutta Gör
    Deepal L06, farklı kullanıcı beklentilerine hitap etmek için iki güç aktarma seçeneği sunuyor. Tamamen elektrikli versiyon 200 kW (268 bg) gücünde elektrik motoruna sahip. Bu versiyonda 56,12 kWh batarya, 560 km menzil ve 68,82 kWh batarya, 670 km menzil olmak üzere iki farklı batarya seçeneği yer alıyor.

    Uzatılmış menzilli elektrikli (EREV) versiyonda ise 1.5 litrelik benzinli menzil uzatıcı 72 kW güç üretirken, 175 kW (235 bg) elektrik motoru ile birlikte çalışıyor. 28,39 kWh batarya ile yalnızca elektrikli sürüşte 180 km menzil sağlıyor. Araç, yılın son çeyreğinde satışa sunulacak.

    Avrupa için henüz resmi bir rakam açıklanmasa da, başlangıç ​​fiyatının 35.000 € civarında olması bekleniyor. Daha büyük bataryalı veya EREV'li üst düzey modeller ise yaklaşık 45.000 €'ya ulaşabilir.

