Changan ve CATL’den batarya hamlesi: Hedef 1.500 km üzeri menzil

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Tam Boyutta Gör Çinli otomobil üreticisi Changan, batarya devi CATL ile iş birliğini genişletme planlarını açıkladı. İki şirket, ortak batarya üretim kapasitesini 75 GWh’ye yükseltmenin yanı sıra katı hal ve sodyum iyon bataryalar üzerinde birlikte çalışacak.

Batarya üretimine 5 milyar yuanlık yatırım

Changan ve CATL, 2023 yılında CATL-Changan isimli ortak girişimi kurmuştu. Bu şirket, Changan bünyesindeki Avatr, Deepal ve Nevo markalarına batarya hücreleri sağlıyor.

Çinli batarya sektörü yayını Libattery.net’in aktardığına göre ortak girişim, daha önce açıklanan 50 GWh üretim kapasitesi hedefine doğru ilerliyor. Yeni yatırım kapsamında buna 25 GWh daha eklenmesi planlanıyor.

Genişleme için 5 milyar yuan, yaklaşık 750 milyon dolar yatırım yapılacak. Chongqing ile Sichuan arasındaki yüksek teknoloji bölgesinde kurulacak tesis, 700.000 metrekarelik alanı kapsayacak.

Changan, yeni tesiste CATL’nin en güncel batarya teknolojilerinin kullanılacağını belirtiyor. 2027’de faaliyete geçmesi planlanan tesisin, 3 yıl içinde 25 GWh kapasite hedefine ulaşması öngörülüyor. Üretilecek hücreler yine Changan’ın yeni enerjili araç markalarında kullanılacak.

Şirket, yatırımın yıllık 10 milyar yuan gelir, 2.500 kişilik istihdam ve yerel yönetimler için 300 milyon yuan vergi geliri oluşturmasını bekliyor.

Katı hal bataryalarında 400 Wh/kg hedefi

Tam Boyutta Gör Changan’ın yeni nesil batarya çalışmalarının merkezinde, ilk kez Kasım 2023’te duyurduğu Golden Bell, diğer adıyla Jinzhongzhao hücreleri bulunuyor. Şirket, katı hal bataryalarında 400 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşmayı hedefliyor.

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Üreticiye göre bu hücreler, elektrikli otomobillerde 1.500 km’nin üzerinde menzili mümkün kılabilecek. Ancak açıklamada bu menzilin hangi araçta, batarya kapasitesinde veya test standardında elde edileceği belirtilmiyor. Changan ayrıca yapay zeka destekli uzaktan teşhis teknolojisi sayesinde bataryalarının rakiplerine kıyasla yüzde 70 daha güvenli olacağını ileri sürüyor.

Yüzde 30’dan 80’e 9 dakikada şarj iddiası

Golden Bell bataryaları için açıklanan hedefler arasında uzun kullanım ömrü ve yüksek şarj hızı da bulunuyor. Changan, hücrelerin 5.000 şarj döngüsünü aşan ömür sunacağını ve en az 600.000 km boyunca belirgin kapasite kaybı yaşanmayacağını iddia ediyor.

Batarya paketlerinin 6C şarj desteği sunması da planlanıyor. Şirketin verdiği örneğe göre şarj seviyesinin yüzde 30’dan yüzde 80’e çıkarılması 9 dakika sürecek.

Changan, Golden Bell hücrelerini kullanan araçların 2026’da yol testlerine başlamasını, 2027’de ise ticari üretime geçilmesini hedefliyor. Açıklanan menzil, dayanıklılık ve şarj değerlerinin seri üretim araçlara ne ölçüde yansıyacağı, geliştirme ve test süreçleri tamamlandığında netleşecek.

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Changan ve CATL’den batarya hamlesi: Hedef 1.500 km üzeri menzil

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