Change.org'a Türkiye'den erişim engeli getirildi

Change.org’daki erişim engelinin nedeni hakkında henüz kamuoyuna resmi açıklama yapılmadı. Bir imza kampanyası, içerik veya farklı bir hukuki süreçten kaynaklanıp kaynaklanmadığı şu an için bilinmiyor.
Change.org'a yönelik erişim engeli kararı, Manisa'nın Kula ilçesindeki Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı. 17 Haziran 2026 tarihinde resmiyet kazanan 2026/337 sayılı karar kapsamında, platformun ana alan adı ve bağlantılı internet adresleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellendi.
Dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren Change.org, milyonlarca kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Türkiye'de de özellikle çevre, eğitim, tüketici hakları, siyaset, hayvan hakları ve toplumsal meselelerle ilgili kampanyalar için sıkça tercih edilen dijital platformlardan biri oldu. Bugüne kadar siyasi konularda da milyonlarca imzaya ulaşan Change.org platformu Türkiye’de ilk kez erişime engellendi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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çok güzel
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