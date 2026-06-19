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    Change.org'a Türkiye'den erişim engeli getirildi

    Türkiye'de milyonlarca kişinin kullandığı dijital imza kampanyası platformu Change.org'a erişim engeli getirildi. Mahkeme kararı doğrultusunda BTK tarafından erişim yasağı başlatıldı.

    Change.org'a Türkiye'den erişim engeli getirildi Tam Boyutta Gör
    Dünyada ve Türkiye’de en popüler imza kampanyası platformu Change.org, Türkiye’den erişime engellendi. Toplumsal olaylardan çevre sorunlarına, tüketici haklarından hayvan haklarına kadar birçok konuda kampanya oluşturulmasına ve destek verilmesine imkan tanıyan platforma Türkiye'den erişilemiyor.

    Change.org’daki erişim engelinin nedeni hakkında henüz kamuoyuna resmi açıklama yapılmadı. Bir imza kampanyası, içerik veya farklı bir hukuki süreçten kaynaklanıp kaynaklanmadığı şu an için bilinmiyor.

    Change.org'a Türkiye'den erişim engeli getirildi Tam Boyutta Gör

    Change.org'a yönelik erişim engeli kararı, Manisa'nın Kula ilçesindeki Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı. 17 Haziran 2026 tarihinde resmiyet kazanan 2026/337 sayılı karar kapsamında, platformun ana alan adı ve bağlantılı internet adresleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellendi.

    Dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren Change.org, milyonlarca kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Türkiye'de de özellikle çevre, eğitim, tüketici hakları, siyaset, hayvan hakları ve toplumsal meselelerle ilgili kampanyalar için sıkça tercih edilen dijital platformlardan biri oldu. Bugüne kadar siyasi konularda da milyonlarca imzaya ulaşan Change.org platformu Türkiye’de ilk kez erişime engellendi.

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    hasandemirrr 1 gün önce

    çok güzel

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