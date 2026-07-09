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    Change.org, Türkiye'de yeniden erişime açıldı

    Milyonlarca insanın ortak sorunlarına çözüm aradığı Change.org, erişim engeline dair hukuki sürecin tamamlanmasının ardından Türkiye'deki kullanıcılarına yeniden kapılarını açtı.

    Change.org erişim yasağı kaldırıldı Tam Boyutta Gör
    Toplumsal olaylardan çevre sorunlarına, tüketici haklarından hayvan haklarına kadar birçok konuda kampanya oluşturulmasına ve destek verilmesine imkan tanıyan popüler imza kampanyası platformu Change.org, 17 Haziran 2026'da Türkiye’de erişime engellenmişti. BTK, erişim engelinin nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapmamıştı. 9 Temmuz Perşembe günü, Change.org, yasağın kaldırıldığına ilişkin duyuru paylaştı.

    Erişim engeli kaldırıldı

    Bugüne kadar Türkiye’de 22.6 milyon kullanıcının değişim taleplerini duyurduğu, milyonlarca insanın ortak sorunlarına çözüm aradığı Change.org, erişim engeline dair hukuki sürecin tamamlanmasının ardından 9 Temmuz Perşembe günü Türkiye’deki kullanıcılarına yeniden kapılarını açtı.

    Change.org Türkiye adına Türkiye ve Bölge İletişim Direktörü Didem Korkut tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Change.org olarak hukukun üstünlüğüne olan inancımızı bu süreç boyunca koruduk. Kullanıcılarımızdan uzak kalmak gerçekten çok zordu, şimdi onların sesini tekrar duyurabilecek olmaktan çok mutluyuz. Bu zorlu günlerde yanımızda duran, destek veren her kullanıcımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve medyaya, en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Gösterilen dayanışma, Change.org’un yalnızca bir teknoloji platformu değil, ortak iyilik için bir araya gelen güçlü bir topluluk olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Önümüzdeki dönemde de Türkiye’deki insanların seslerini karar alıcılara ulaştırabilmeleri, ve ortak değişim yaratabilmeleri için çalışmaya devam edeceğiz.

    Ne olmuştu?

    • 17 Haziran 2026: Kula Sulh Ceza Hâkimliği, 5651 Sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında Change.org’a erişim engeli kararı verdi.
    • 19 Haziran 2026: Karar tebliğ edildi; Türkiye’den Change.org’a erişim engeli getirildi.
    • 19 Haziran 2026: Change.org ekibi karara konu içeriği kaldırdı; hukuki süreç başlatıldı.
    • 24 Haziran 2026: Hukuki itiraz resmi olarak mahkemeye sunuldu.
    • 6 Temmuz 2026: Change.org tarafından yapılan itiraz Kula Sulh Ceza Hâkimliği tarafından kabul edildi.
    • 9 Temmuz 2026: Erişim engeli kaldırıldı. Change.org Türkiye’deki kullanıcılarına hizmet vermeye devam ediyor.
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