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Tam Boyutta Gör OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet platformu ChatGPT, yeni bir eşiği daha geride bıraktı. Pazar araştırma ve analiz şirketi Sensor Tower’ın verilerine göre uygulama, Mayıs 2026 itibarıyla dünya genelinde 1 milyar aylık aktif kullanıcıya ulaşarak bu seviyeye erişen en hızlı uygulama unvanını elde etti.

Başarı, yoğun rekabet ortamında geldi

Sensor Tower verileri, uygulamanın 1 milyar aylık aktif kullanıcı eşiğini aşma hızının Google Maps, TikTok, Instagram ve YouTube gibi dev platformlardan daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

ChatGPT’nin bu başarısı yapay zeka sektöründe rekabetin giderek yoğunlaştığı bir dönemde geldi. Özellikle OpenAI ile Anthropic arasında yaşanan rekabet, üretken yapay zeka pazarının en dikkat çekici mücadelelerinden biri olarak görülüyor.

Toplam kullanıcı sayısında ChatGPT açık ara önde olsa da büyüme hızında Anthropic’in Claude platformu önde. Sensor Tower verilerine göre 2026’nın ikinci çeyreği itibarıyla Claude’un küresel aylık aktif kullanıcı sayısı 56 milyona ulaştı. Platformun aylık aktif kullanıcı sayısı bir yıl içinde yaklaşık yüzde 640 oranında artarken aynı dönemde ChatGPT’nin yıllık kullanıcı büyümesi yüzde 62 seviyesinde gerçekleşti.

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Yapay zeka alanındaki rekabet yalnızca kullanıcı sayılarıyla sınırlı değil. Şirketler finansal tarafta da önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Anthropic’in pazartesi günü ABD’de halka arz (IPO) süreci için gizli başvuruda bulunduğu bildirildi. OpenAI’ın da önümüzdeki haftalarda halka arz başvurusu yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

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ChatGPT, 1 milyar kullanıcıya en hızlı ulaşan uygulama oldu

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