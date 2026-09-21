Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ChatGPT-6 Astra, 108 yıllık I. Dünya Savaşı şifresini çözdü

    GPT-Astra, 108 yıldır çözülemeyen Alman askeri radyo mesajını deşifre etti. 1918 tarihli şifreli mesaj, İngiliz kruvazörü ve Müttefik filosunun Kırım'daki hareketlerini bildiriyor.

    ChatGPT-6 Astra, 108 yıllık I. Dünya Savaşı şifresini çözdü Tam Boyutta Gör

    I. Dünya Savaşı'ndan kalan ve 108 yıldır çözülemeyen bir Alman askeri radyo mesajı, geliştirici Prinz'in GPT-Astra modelini kullanmasıyla ilk kez deşifre edilmiş olabilir. ADFGVX yöntemiyle şifrelenen mesajın, Kırım Yarımadası çevresindeki İngiliz kruvazörü ve Müttefik filosunun hareketlerini Alman askeri makamlarına bildirdiği belirtiliyor.

    Prinz, mesajı Scienceblogs.de tarafından yayımlanan ve çözülmemiş 50 şifreyi içeren listeden seçti. Alman ordusunun kullandığı ADFGVX şifreleme yöntemi, harflerin belirli bir anahtara göre değişen karmaşık bir ızgara sistemiyle düzenlenmesine dayanıyordu. Mesaj, Alman Yüksek Komutanlığına ve muhtemelen bir amiral ya da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gönderilmişti.

    GPT-Astra şifreyi nasıl çözdü?

    ChatGPT-6 Astra, 108 yıllık I. Dünya Savaşı şifresini çözdü Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre OpenAI’ın en güçlü modeli GPT-Astra, çözüm sırasında “TRUPPENVERSCHIEBUNG” anahtar kelimesini kullandı. Bu anahtarla elde edilen Almanca metin ise şu şekilde:

    “EIN ENGLISCHER KREUZER EINLIEG X SEWASTOPOL X S4STEN X EIN GESCHWADER DER X ALLIIERTEN FOLGT 26STEN X.”

    Mesajda bir İngiliz kruvazörünün Sivastopol'a ayın 24'ünde ulaştığı ve bir Müttefik filosunun 26'sında onu takip edeceği bildiriliyor. Mesajdaki tarihin bir bölümünün hatalı yazılmış olabileceği değerlendiriliyor.

    Tarihsel kayıtlar çözümü destekliyor

    GPT-Astra'nın çözümünün ardından mesajdaki bilgiler askeri kayıtlarla karşılaştırıldı. Prinz'in aktardığı tarihsel belgelere göre İngiliz kruvazörü HMS Canterbury, 24 Kasım 1918'de Kırım'daki Sivastopol'a ulaştı. Bu tarih, mesajda belirtilen kruvazör varış zamanıyla örtüşüyor. Mesajda yer alan Müttefik filosunun 26 Kasım'da ulaşacağı bilgisi de tarihsel kayıtlarla uyuşuyor.

    Bu eşleşmeler, şifre çözümünün doğruluğunu destekleyen unsurlar olarak gösteriliyor. Bununla birlikte, mesajın orijinal anlamı ve tarih kısmındaki belirsizlik nedeniyle çözümün tüm ayrıntıları kesinleşmiş sayılmıyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/chatgpt-6-astra-cracks-108-year-old-unsolved-wwi-german-code-for-the-first-time-radio-message-sharing-enemy-movement-intelligence-had-evaded-decoding-1918-crimean-fleet-warning-verified-against-hms-canterbury-logs https://www.prinzai.com/p/gpt-6-astra-solves-a-wwi-german-radio
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ford mondeo 1.5 ecoboost sıvı deterjan aparatı yoksa antalya dershane başarı sıralaması tcl televizyon kanallar gitti ne yapmalıyım geçmiş iddaa oranları ve sonuçları excel

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17
    Samsung Galaxy A17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum