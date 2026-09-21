ChatGPT-6 Astra, 108 yıllık I. Dünya Savaşı şifresini çözdü

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I. Dünya Savaşı'ndan kalan ve 108 yıldır çözülemeyen bir Alman askeri radyo mesajı, geliştirici Prinz'in GPT-Astra modelini kullanmasıyla ilk kez deşifre edilmiş olabilir. ADFGVX yöntemiyle şifrelenen mesajın, Kırım Yarımadası çevresindeki İngiliz kruvazörü ve Müttefik filosunun hareketlerini Alman askeri makamlarına bildirdiği belirtiliyor.

Prinz, mesajı Scienceblogs.de tarafından yayımlanan ve çözülmemiş 50 şifreyi içeren listeden seçti. Alman ordusunun kullandığı ADFGVX şifreleme yöntemi, harflerin belirli bir anahtara göre değişen karmaşık bir ızgara sistemiyle düzenlenmesine dayanıyordu. Mesaj, Alman Yüksek Komutanlığına ve muhtemelen bir amiral ya da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gönderilmişti.

GPT-Astra şifreyi nasıl çözdü?

Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre OpenAI’ın en güçlü modeli GPT-Astra, çözüm sırasında “TRUPPENVERSCHIEBUNG” anahtar kelimesini kullandı. Bu anahtarla elde edilen Almanca metin ise şu şekilde:

“EIN ENGLISCHER KREUZER EINLIEG X SEWASTOPOL X S4STEN X EIN GESCHWADER DER X ALLIIERTEN FOLGT 26STEN X.”

Mesajda bir İngiliz kruvazörünün Sivastopol'a ayın 24'ünde ulaştığı ve bir Müttefik filosunun 26'sında onu takip edeceği bildiriliyor. Mesajdaki tarihin bir bölümünün hatalı yazılmış olabileceği değerlendiriliyor.

Tarihsel kayıtlar çözümü destekliyor

GPT-Astra'nın çözümünün ardından mesajdaki bilgiler askeri kayıtlarla karşılaştırıldı. Prinz'in aktardığı tarihsel belgelere göre İngiliz kruvazörü HMS Canterbury, 24 Kasım 1918'de Kırım'daki Sivastopol'a ulaştı. Bu tarih, mesajda belirtilen kruvazör varış zamanıyla örtüşüyor. Mesajda yer alan Müttefik filosunun 26 Kasım'da ulaşacağı bilgisi de tarihsel kayıtlarla uyuşuyor.

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Bu eşleşmeler, şifre çözümünün doğruluğunu destekleyen unsurlar olarak gösteriliyor. Bununla birlikte, mesajın orijinal anlamı ve tarih kısmındaki belirsizlik nedeniyle çözümün tüm ayrıntıları kesinleşmiş sayılmıyor.

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ChatGPT-6 Astra, 108 yıllık I. Dünya Savaşı şifresini çözdü

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