ChatGPT Ads için yeni dönem: Reklam performansı artık daha detaylı ölçülebilecek

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Tam Boyutta Gör ChatGPT ve Gemini gibi yapay zeka platformları, kullanıcıların bir ürün veya uygulama için araştırma ve keşif alışkanlıklarını değiştiriyor. Bu değişimle birlikte markaların dijital pazarlama ve kullanıcı kazanım stratejileri de yeniden şekilleniyor. Kullanıcı sorgularının geleneksel arama motorlarındaki birkaç anahtar kelimelik kalıplardan çıkıp doğal sohbetlere evrilmesi, dijital reklamcılık alanında da yeni kanalların doğuşunu tetikliyor. Bu dönüşümün en dikkat çekici adımlarından biri olan ChatGPT Ads, markalar için yüksek niyetli kullanıcılara ulaşabilecekleri taze bir performans kanalı sunarken, performans ölçümü ve attribution da bu yeni ekosistemin önemli parçalarından biri haline geliyor.

Mobil pazarlama ve attribution platformu AppsFlyer, ChatGPT Ads entegrasyonuyla reklamverenlerin bu kanaldan elde ettiği sonuçları diğer kullanıcı kazanım kanallarıyla aynı standartlarda ölçmesine imkan sağlıyor. Şirketin Global Marketing Director'ı Ece İnanç Stepien, ChatGPT Ads'in sunduğu fırsatları ve markaların yeni döneme nasıl hazırlanabileceğini değerlendirdi.

AppsFlyer'ın ChatGPT Ads entegrasyonu reklam performansının ölçülmesini kolaylaştırıyor

ChatGPT, bugüne kadar markalar açısından daha çok test edilen ve yeni fırsatların araştırıldığı bir platform olarak öne çıkıyordu. ChatGPT Ads'in kullanıma sunulduğu erken pazarlarda ise reklamverenlerin kampanyalara yaptıkları harcamaları gerçek uygulama içi sonuçlarla ilişkilendirmesi önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı.

AppsFlyer'ın ChatGPT Ads entegrasyonu bu noktada devreye giriyor. AppsFlyer Conversion API'nin ChatGPT Ads'e bağlanması sayesinde reklamverenler, kampanyalardan gelen uygulama yüklemeleri, uygulama açılışları, uygulama içi satın alımlar ve abonelikler gibi dönüşümleri diğer reklam kanallarıyla birlikte aynı panel üzerinden takip edebiliyor.

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Entegrasyon için yeni bir mühendislik çalışmasına ihtiyaç duyulmaması da sistemin öne çıkan özelliklerinden biri. Bir Pixel ID, API anahtarı ve etkinlik eşleştirmesiyle kurulumun tamamlanabildiği belirtiliyor.

AppsFlyer'ın OneLink derin bağlantı çözümü de sürece dahil oluyor. Böylece kullanıcıların mobil veya web üzerinden reklama ulaşmasından bağımsız olarak doğru hedefe yönlendirilmesi sağlanabiliyor. Uygulamanın kullanıcının cihazında yüklü olup olmaması da bu süreçte dikkate alınıyor.

İndirme Sayıları Yeterli Değil

Mobil pazarlama kampanyalarında başarının sadece yükleme sayısı (CPI) üzerinden değerlendirilmesi, bütçe verimliliği açısından yanıltıcı sonuçlar doğurabiliyor. Asıl katma değer, uygulamayı indiren kullanıcının ne sıklıkla geri döndüğü, hangi aşamada ödeme yaptığı ve yaşam boyu değerinin (LTV) ne olduğu gibi alt kırılımlarda gizli.

AppsFlyer Global Marketing Direktörü Ece İnanç Stepien, konuya ilişkin değerlendirmesinde kullanıcı yolculuğunun bütüncül olarak ölçülmesinin altını çiziyor. Stepien’e göre, ChatGPT Ads gibi yenilikçi kanallardan gelen trafiğin gerçekten satın alma niyeti yüksek kitleleri temsil edip etmediğini anlamanın tek yolu, tam kapsamlı bir ilişkilendirme (attribution) altyapısına sahip olmak. Bu sayede pazarlama liderleri, bütçelerini varsayımlar ya da tahminler yerine doğrudan yatırım getirisi (ROAS) sağlayan kanallara şeffaf bir biçimde yönlendirebiliyor. Toplanan dönüşüm verileri, aynı zamanda ChatGPT Ads içindeki algoritmaların kampanyaları daha iyi optimize etmesini de sağlıyor.

ChatGPT Ads dünyaya yayılıyor

ChatGPT Ads’in gelişiminde dikkat çeken en önemli unsurlardan biri ise kanalın uluslararası yayılım hızı. 6 ay gibi kısa bir süre içinde ABD’deki pilot uygulamadan Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere, Meksika, Brezilya, Japonya ve Güney Kore’ye genişleyen ChatGPT Ads, kısa süre önce 31 Avrupa pazarında da kullanıma sunuldu

Türkiye henüz bu liste içerisinde yer almıyor ve OpenAI cephesinden Türkiye pazarına giriş takvimine dair resmi bir tarih açıklanmış değil. Ancak platformun küresel ölçekte bu kadar hızlı yayılması, yerli markaların hazırlık süreçlerini şimdiden başlatmasını kritik hale getiriyor.

ChatGPT Ads’in Türkiye’de ne zaman aktif olacağını beklemek yerine, ölçümleme ve ilişkilendirme altyapılarını bugünden kurmak markalara ciddi bir rekabet avantajı sağlayabilir.

Sistem kullanıma açıldığında teknik entegrasyon süreçleriyle vakit kaybetmek istemeyen şirketler, şimdiden veri eşlemelerini hazır tutarak kanal açıldığı ilk gün test kampanyalarını yayına alabilir. Yeni bir reklam kanalının sunduğu ilk dönemde sunduğu düşük rekabet, uygun maliyetler ve yüksek erişim gibi avantajlardan yararlanabilmek ancak sağlam bir ölçüm mimarisiyle mümkün oluyor.

Arama sorguları bitti, sohbet başladı

Yapay zeka asistanlarının yaygınlaşmasıyla birlikte kullanıcıların ürün ve uygulamaları keşfetme biçimi değişiyor. Arama motorlarında kullanıcılar çoğunlukla bir veya birkaç anahtar kelime üzerinden sonuçları inceliyor. Sohbet tabanlı yapay zekâ araçlarında ise kullanıcılar ihtiyaçlarını çok daha ayrıntılı şekilde ifade edebiliyor. Örneğin kullanıcı artık yalnızca "en iyi uygulama hangisi?" diye sormak yerine, kendi ihtiyaçlarını ve beklentilerini açıklayarak "Benim için en iyi seçenek hangisi?" sorusuna yanıt arayabiliyor.

Bu durum markalar açısından “keşfedilebilir” olmanın anlamını da yeniden tanımlıyor. Özellikle ChatGPT Ads’in henüz kullanıma sunulmadığı Türkiye gibi pazarlarda markaların kanalın gelişini beklemeden hazırlık yapması önem taşıyor.

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ChatGPT Ads için yeni dönem: Reklam performansı ölçülebilecek

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