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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat OpenAI, ChatGPT’yi Android cihazlarda güçlü bir dijital asistana dönüştürmeye hazırlanıyor. Yeni kodlara göre yapay zeka; arama yapabilecek, SMS gönderebilecek ve rehbere erişebilecek. Ayrıca çalan medyayı yönetme, ekrandaki verileri okuma ve kilit ekranında varsayılan asistan olarak çalışabilme gibi gelişmiş yetenekler de test ediliyor. Tarihi henüz netleşmeyen bu yenilikler, mobil yapay zeka deneyimini baştan tanımlayabilir. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör OpenAI, ChatGPT'nin Android cihazlardaki yeteneklerini önemli ölçüde genişletmeye hazırlanıyor. Android uygulamasının yeni sürümünde ortaya çıkan kodlar, yapay zeka asistanının telefon görüşmeleri yapmasına, SMS göndermesine, rehberdeki kişilere erişmesine ve ekrandaki içerikleri analiz etmesine olanak tanıyabilecek özelliklere işaret ediyor.

ChatGPT'nin Android uygulamasının 1.2026.328 sürümünde keşfedilen kod dizeleri, uygulamanın çok daha geniş sistem izinleri talep edebileceğini ortaya koyuyor. Bu izinler arasında rehberdeki kişileri görüntüleme, son aramaları okuma, kullanıcı isteğiyle telefon görüşmesi başlatma ve SMS mesajlarını okuyup gönderme gibi yetenekler bulunuyor.

ChatGPT telefondaki medya oynatımını da yönetebilecek

Ortaya çıkan diğer detaylar, ChatGPT'nin telefonda o sırada çalan medya içeriklerini algılayıp kontrol edebileceğini de gösteriyor. Android'in bildirim erişiminden yararlanacak sistem, müzikleri duraklatma, yeniden başlatma ve sonraki parçaya geçme gibi işlemleri gerçekleştirebilecek. Ancak mevcut kodlara göre asistanın kendi başına bir müzik uygulaması açması veya yeni bir şarkı başlatması mümkün olmayacak. Yalnızca halihazırda devam eden bir oynatma oturumunu kontrol edebilecek.

Bunun yanında ChatGPT'nin telefon ekranında görüntülenen içerikleri de bağlam olarak kullanması gündemde. Kodlarda yer alan "Use screen and app data" isimli ayar, asistanın ekrandaki ve uygulamalardaki verilerden yararlanabileceğine işaret ediyor. Sistem, kullanıcı aynı ekranla ilgili takip soruları sorduğunda görüntüyü yeniden analiz edebilecek.

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Dots ajanları kilit ekranında da çalışabilir

Kodlarda ayrıca "Dot card" ifadesinin yanı sıra "allowedWhileLocked" ve "useDotAsAssistant" isimli yapılandırma seçenekleri keşfedildi. Bu ifadeler, Dots ajanlarının telefon kilitliyken de çalışabilmesine veya doğrudan Android'in varsayılan dijital asistanı olarak ayarlanabilmesine yönelik hazırlıklara işaret ediyor.

OpenAI'ın bu özellikleri ne zaman kullanıma sunacağı henüz bilinmiyor. Ayrıca kodlarda ortaya çıkan tüm yeteneklerin son kullanıcıya ulaşacağı da kesin değil. Ancak planların hayata geçirilmesi durumunda ChatGPT, Android telefonlarda yalnızca soruları yanıtlayan bir yapay zeka olmaktan çıkarak arama, mesajlaşma ve cihaz kontrolü gibi günlük işlemleri gerçekleştirebilen çok daha kapsamlı bir dijital asistana dönüşebilir.

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ChatGPT, Android telefonlarda arama yapıp mesaj gönderebilecek

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