ChatGPT artık alışveriş de yapabilecek: ChatGPT Wallet tanıtıldı

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat OpenAI, kullanıcılar adına alışveriş yapabilen ChatGPT Wallet sistemini tanıttı. Sistemde yapay zeka ürün araştırması yapıp sepet hazırlıyor; ancak ödeme için kullanıcının biyometrik onayı şart koşuluyor. Gerçek kart bilgileri gizlenerek sanal tokenlar kullanılıyor. Visa ve Mastercard ortaklığıyla sunulan hizmette şimdilik herhangi bir komisyon alınmıyor. İlk olarak ABD'deki Pro abonelerine açılan özellik, Amazon gibi devlerin engelleriyle karşılaştı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör OpenAI, yapay zeka destekli alışveriş deneyimini bir adım ileri taşıyan ChatGPT Wallet sistemini resmen tanıttı. Yeni sistem, Dots yapay zeka ajanlarının kullanıcılar adına alışveriş yapmasına olanak tanırken kredi kartı bilgilerinin güvenliğini sağlamak için biyometrik doğrulama ve sanal ödeme tokenları kullanıyor.

ChatGPT Wallet alışverişlerde nasıl çalışacak?

Yeni sistemin çalışma mantığı oldukça basit. Kullanıcıların kredi kartı bilgilerini ChatGPT'ye yalnızca bir kez girmesi yeterli oluyor. Ardından yapay zeka ajanları, kullanıcıların istekleri doğrultusunda ürünleri araştırabiliyor, alışveriş sepetleri oluşturabiliyor ve satın alma işlemini gerçekleştirmeye hazır hale getirebiliyor. Ancak OpenAI, yapay zekanın kendi başına ödeme yapmasına izin vermiyor.

Bir satın alma işlemi gerçekleştirilmeden önce kullanıcıya satın alınacak ürünler, toplam tutar ve kullanılacak ödeme kartı gösteriliyor. Kullanıcının işlemi onaylamasının ardından Face ID veya parmak izi gibi biyometrik güvenlik yöntemleriyle doğrulama gerçekleştiriliyor. Bu onay, her satın alma işlemi için ayrı ayrı alınıyor. Böylece kullanıcı, yapay zeka ajanının hangi ürünü satın aldığını ve ne kadar ödeme yaptığını kontrol edebiliyor.

Gerçek kart bilgileri işletmelerle paylaşılmayacak

Sistem, alışveriş yapılan mağazalarla gerçek kredi kartı bilgilerini de paylaşmıyor. Bunun yerine kullanıcının gerçek kart bilgilerinin yerini alan bir ödeme tokenı kullanılıyor. Bu sayede satıcılar, kullanıcıların doğrudan kredi kartı numaralarına erişemiyor.

OpenAI, ChatGPT Wallet için Visa, Mastercard ve American Express ile ortaklık kurdu. Şirket, mevcut kredi kartlarının sunduğu ödül puanları ve tüketici korumalarının yeni sistem üzerinden yapılan alışverişlerde de geçerli olacağını belirtiyor. Şirket şimdilik ChatGPT Wallet üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerden herhangi bir komisyon almıyor.

Oyun sektöründe yapay zeka kullanımı hızla yayılıyor 5 sa. önce eklendi

ChatGPT Wallet şu anda yalnızca ABD'de yaşayan, 18 yaşını doldurmuş Pro abonelerine açılıyor. OpenAI, erken kullanım sürecinde işletmeler, bankalar ve ödeme ağlarıyla birlikte çalışarak sistemi geliştirmeyi ve ilerleyen dönemde daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunmayı planlıyor.

Öte yandan yapay zeka ajanlarının kullanıcılar adına alışveriş yapabilmesi, internet şirketleri açısından yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor. Delta ve United Airlines gibi bazı şirketler, yapay zeka ajanlarının kendi platformlarında kullanıcılar adına satın alma işlemi gerçekleştirmesini yasakladı. Amazon da benzer bir yaklaşım sergileyen şirketler arasında yer alıyor.

ChatGPT Wallet, yapay zekanın dijital asistan rolünden çıkarak kullanıcılar adına gerçek işlemler gerçekleştiren bir araca dönüşmesi açısından önemli bir gelişme. Ancak kredi kartı bilgilerinin yapay zeka sistemlerine emanet edilmesi, güvenlik, kullanıcı kontrolü ve olası hatalı işlemlerin sorumluluğu gibi konuları da gündeme getiriyor.

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