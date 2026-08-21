Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ChatGPT, Apple Mesajlar'a erişim kazandı: Mesajları okuyup gönderebiliyor

    ChatGPT, Apple Mesajlar'a gelen yeni eklentiyle mesajlaşma deneyimine doğrudan dahil oldu. Yapay zeka, mesaj geçmişini kullanarak kullanıcı adına yanıtlar hazırlayıp mesaj gönderebilecek.

    ChatGPT artık Apple Mesajlar üzerinden mesaj gönderebiliyor Tam Boyutta Gör

    OpenAI, ChatGPT için Apple Mesajlar eklentisini kullanıma sundu. Eklenti, Mac'teki ChatGPT'nin Mesajlar'daki mesajları aramasına, analiz etmesine ve düzenlemesine olanak tanıyor. Özellik Codex ve ChatGPT Work ile de kullanılabiliyor.

    ChatGPT mesaj gönderebilecek

    ChatGPT ayrıca mesaj geçmişindeki bilgilere göre yeni mesajlar hazırlayabiliyor, mesajları silebiliyor ve kullanıcı adına mesaj gönderebiliyor. Örneğin kullanıcı, önceki gün aldığı mesajlara göre kişilerine gönderilebilecek takip mesajları için ChatGPT'den öneriler isteyebiliyor.

    Ancak yeni özellik beraberinde gizlilik açısından bazı soru işaretlerini de getiriyor. OpenAI, eklentinin kullanıcının cihazında yerel olarak çalıştığını ve tüm mesajların indeksini oluşturmadığını belirtiyor. Ancak şirket, sistemin teknik olarak nasıl çalıştığına ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmış değil.

    OpenAI, mesaj gönderme özelliğinde ChatGPT'nin işlemlerinin takip edilmesini de öneriyor. Şirket ayrıca kalıcı onayın etkinleştirilmesini tavsiye etmiyor. Bu seçenek aktif olduğunda son kontrol işlemi yapılamıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli dev uçak X1 ilk kez havalandı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lpg regülatör arızası karbonat yağ bezesi freeon wax opel corsa elektrikli yorum psp oyunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Realme Note 60
    Realme Note 60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum