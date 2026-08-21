ChatGPT, Apple Mesajlar'a erişim kazandı: Mesajları okuyup gönderebiliyor

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OpenAI, ChatGPT için Apple Mesajlar eklentisini kullanıma sundu. Eklenti, Mac'teki ChatGPT'nin Mesajlar'daki mesajları aramasına, analiz etmesine ve düzenlemesine olanak tanıyor. Özellik Codex ve ChatGPT Work ile de kullanılabiliyor.

ChatGPT mesaj gönderebilecek

ChatGPT ayrıca mesaj geçmişindeki bilgilere göre yeni mesajlar hazırlayabiliyor, mesajları silebiliyor ve kullanıcı adına mesaj gönderebiliyor. Örneğin kullanıcı, önceki gün aldığı mesajlara göre kişilerine gönderilebilecek takip mesajları için ChatGPT'den öneriler isteyebiliyor.

Ancak yeni özellik beraberinde gizlilik açısından bazı soru işaretlerini de getiriyor. OpenAI, eklentinin kullanıcının cihazında yerel olarak çalıştığını ve tüm mesajların indeksini oluşturmadığını belirtiyor. Ancak şirket, sistemin teknik olarak nasıl çalıştığına ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmış değil.

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OpenAI, mesaj gönderme özelliğinde ChatGPT'nin işlemlerinin takip edilmesini de öneriyor. Şirket ayrıca kalıcı onayın etkinleştirilmesini tavsiye etmiyor. Bu seçenek aktif olduğunda son kontrol işlemi yapılamıyor.

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ChatGPT artık Apple Mesajlar üzerinden mesaj gönderebiliyor

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