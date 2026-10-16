ChatGPT artık Chrome sekmelerini inceleyip sizin için işlem yapabiliyor

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Tam Boyutta Gör OpenAI, ChatGPT’nin Chrome eklentisini güncelleyerek yapay zeka asistanının tarayıcıda açık olan sekmeleri incelemesini ve kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş yanıtlar sunmasını sağladı. Yeni özellikler sayesinde ChatGPT, farklı web sayfalarındaki bilgileri karşılaştırabiliyor, formları doldurabiliyor ve çok adımlı görevleri yerine getirebiliyor.

ChatGPT, Chrome'daki açık sekmeleri karşılaştırabiliyor

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, ChatGPT’den Chrome’da açık olan sekmeleri incelemesini isteyebiliyor. Örneğin farklı sekmelerde görüntülenen üç koltuğu karşılaştırmak isteyen bir kullanıcı, yapay zekadan ürünlerin boyutlarını, fiyatlarını, teslimat sürelerini ve iade koşullarını analiz etmesini talep edebiliyor. ChatGPT, farklı sayfalardaki bilgileri bir araya getirerek karar verme sürecini kolaylaştırabiliyor.

ChatGPT Work, çok adımlı görevleri yerine getirebiliyor

Güncellemenin öne çıkan yeniliklerinden biri de OpenAI’nin karmaşık ve çok aşamalı işlemler için geliştirdiği ChatGPT Work deneyimiyle ilgili. Kullanıcılar, bu mod üzerinden tarayıcıda açık olan sayfalarla bağlantılı görevlerin yürütülmesini isteyebiliyor.

Örneğin ChatGPT’den yeni bir diş hekimi için kayıt formunu doldurması ve ardından randevu programını takvime eklemesi talep edilebiliyor. Benzer şekilde, farklı yüklenicilerin açık sekmelerde yer alan sözleşme koşullarını incelemesi ve kullanıcının ihtiyaçlarına en uygun sağlayıcıya gönderilmek üzere bir e-posta taslağı hazırlaması da mümkün.

Bu yaklaşım, ChatGPT’nin tarayıcıdaki bilgileri yalnızca analiz etmesinin ötesine geçerek birden fazla adımdan oluşan iş akışlarında da kullanılmasını sağlıyor. Bununla birlikte, işlemlerin kapsamı kullanılan özelliklere ve verilen izinlere bağlı olarak değişebiliyor.

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ChatGPT'nin Chrome kenar çubuğu da geliştirildi

OpenAI, Chrome'un kenar çubuğunda çalışan ChatGPT deneyimini de iyileştirdi. Yeni düzenlemeyle asistan, sohbet geçmişine erişebiliyor ve kullanıcıların üzerinde çalıştıkları sayfadan ayrılmadan sorular sormasına veya görevler vermesine olanak tanıyor. Böylece kullanıcılar, araştırma yaparken veya farklı web sitelerinde çalışırken ayrı bir sekmeye geçmek zorunda kalmadan ChatGPT'den yardım alabiliyor.

ChatGPT eklentisi Edge, Brave ve Opera'da da kullanılabiliyor

OpenAI'ın açıklamasına göre eklenti, Microsoft Edge, Brave ve Opera gibi Chromium tabanlı diğer tarayıcılarla da uyumlu. Eklenti ayrıca farklı ChatGPT planlarında kullanılabiliyor.

OpenAI, daha önce kendi tarayıcısını geliştirmiş olsa da ürünü 9 Ağustos'ta kullanımdan kaldırmıştı. Şirket, Chrome eklentisine getirdiği yeniliklerle ChatGPT'nin mevcut tarayıcılar içerisindeki kullanım alanını genişletiyor ve Google'ın Gemini gibi tarayıcı tabanlı yapay zeka çözümlerine karşı rekabetini güçlendirmeyi hedefliyor.

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ChatGPT artık Chrome sekmelerinde işlem gerçekleştirebiliyor

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