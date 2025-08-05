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    ChatGPT, artık mental sağlık sorunlarını daha iyi anlayacak

    OpenAI, ChatGPT'nin kişilerin metal sağlığına karşı daha duyarlı olması için yeni güvenlik önlemleri ve özellikleri getirdi. Ayrıca uzun oturumlarda “mola ver” hatırlatması da yapılacak.

    ChatGPT, artık mental sağlık sorunlarını daha iyi anlayacak Tam Boyutta Gör
    OpenAI, ChatGPT için yeni güvenlik önlemleri duyurdu. Şirket, platformun zihinsel ya da duygusal sıkıntı içindeki kullanıcıları daha iyi tespit edebilmesi için sistem üzerinde önemli güncellemeler yaptığını açıkladı. Bu adım, son aylarda medyada yer alan bazı kullanıcı vakalarının ardından geldi. Söz konusu vakalarda, ChatGPT’nin kişilerin sanrılarını besleyerek ruh sağlığı krizlerini derinleştirdiği iddia edilmişti.

    OpenAI, ChatGPT’nin bu gibi hassas durumlara karşı daha sağlıklı yanıtlar verebilmesi için psikoloji ve psikiyatri alanındaki uzmanlarla birlikte çalıştığını belirtiyor. Buradaki amaç ise ChaTGPT’nin kanıta dayalı kaynaklar sunabilmesi ve gerektiğinde kullanıcılara destek kanalları önerebilmesi.

    ‘Mola ver’ uyarısı geliyor

    ChatGPT, artık mental sağlık sorunlarını daha iyi anlayacak Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık 700 milyon haftalık kullanıcıya ulaşan ChatGPT’ye getirilen bir diğer yenilik ise “mola zamanı” uyarıları. Kullanıcı uzun süre sohbet ettiğinde, sistem ekrana “Bir süredir sohbet ediyorsunuz — mola vermek için uygun bir zaman mı?” şeklinde bir bildirim getiriyor. Bu uyarıda kullanıcıya “sohbeti sürdür” ya da “konuşmayı sonlandır” seçeneklerini sunacak.

    OpenAI, bu tür uyarıların hangi sıklıkta ve ne zaman görüneceğini zamanla optimize edeceğini söylüyor. Benzer mola hatırlatıcıları, daha önce YouTube, TikTok, Instagram ve Xbox gibi platformlarda da kullanıma sunulmuştu.

    Riskli sorulara temkinli yanıt verilecek

    Yakın zamanda devreye alınacak bir başka değişiklik sayesinde ChatGPT’nin “yüksek riskli” olarak değerlendirilen kişisel sorulara doğrudan yanıt verme eğilimi azaltılacak. “Boşanmalı mıyım?” gibi kişisel olarak riskli sorular sorulduğunda ChatGPT artık kesin bir cevap vermeyecek. Bunun yerine kullanıcıya seçeneklerini değerlendirmesi için rehberlik etmeye odaklanacak.

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