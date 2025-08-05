ChatGPT, artık mental sağlık sorunlarını daha iyi anlayacak

OpenAI, ChatGPT’nin bu gibi hassas durumlara karşı daha sağlıklı yanıtlar verebilmesi için psikoloji ve psikiyatri alanındaki uzmanlarla birlikte çalıştığını belirtiyor. Buradaki amaç ise ChaTGPT’nin kanıta dayalı kaynaklar sunabilmesi ve gerektiğinde kullanıcılara destek kanalları önerebilmesi.
‘Mola ver’ uyarısı geliyor
OpenAI, bu tür uyarıların hangi sıklıkta ve ne zaman görüneceğini zamanla optimize edeceğini söylüyor. Benzer mola hatırlatıcıları, daha önce YouTube, TikTok, Instagram ve Xbox gibi platformlarda da kullanıma sunulmuştu.
Riskli sorulara temkinli yanıt verilecek
Yakın zamanda devreye alınacak bir başka değişiklik sayesinde ChatGPT’nin “yüksek riskli” olarak değerlendirilen kişisel sorulara doğrudan yanıt verme eğilimi azaltılacak. “Boşanmalı mıyım?” gibi kişisel olarak riskli sorular sorulduğunda ChatGPT artık kesin bir cevap vermeyecek. Bunun yerine kullanıcıya seçeneklerini değerlendirmesi için rehberlik etmeye odaklanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: