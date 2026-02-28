ChatGPT Pentagon’a teslim oldu, kullanıcılar aboneliklerini iptal etmeye başladı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Aylık kullanıcı sayısı 1 milyara ulaşan ChatGPT yapay zekâ modeli sektörün de öncülüğünü yapmaya devam ediyor. Ne yazık ki geniş kitlelere hitap eden devasa yazılım platformlarının sonu hükümet organlarına teslim olmak oluyor.

ChatGPT Pentagon ile anlaşma imzaladı

Batılı yapay zekâ modelleri sektöründe dünden bu yana fırtınalar kopuyor. Önce Claude Code ile öne çıkan Anthropic şirketinin şirketin teknolojisinin kitlesel gözetim ya da insan müdahalesi olmadan ölümcül kararlar verebilen otonom silahlarda kullanılmayacağına dair güvence talebi nedeniyle Trump yönetimi ile ters düştüğü haberi geldi.

Hemen sonrasında ise OpenAI patronu Sam Altman, Trump hükümetinin tüm taleplerini kabul edeceklerini belirterek önemli bir anlaşmaya imza attıklarını duyurdu. OpenAI, ABD ordusunun gizli ağlarına en güvenilir yapay zekâ modellerini sağlamayı taahhüt etti. Bununla birlikte yurt içinde kitlesel gözetimin yasaklanması ve güç kullanımında insan sorumluluğunun korunması ilkelerinin Pentagon tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Bu durumda Anthropic’in neden hükümet ile ters düştüğü konusunda kafalarda soru işaretleri oluştu. En iyi ihtimalle OpenAI’ın bu iki ilke haricinde diğer tüm ilkeleri kabul ettiği tahmin ediliyor. Trump ise Truth Social platformundaki paylaşımında Anthropic’i sert sözlerle eleştirerek şirketin Pentagon’a şart dayatmaya çalıştığını savundu.

Çin’in günahı ne?

Çinli yapay zekâ şirketlerini ordunun teknoloji geliştirmesine yardım etmekle suçlayarak yonga ve teknoloji ambargosu uygulayan ABD’nin konu kendisine gelince etik değerleri bir kenara bırakarak hareket etmesi büyük tepki çekti.

Diğer taraftan kâr amacı gütmeyeceğini sürekli dile getiren OpenAI patronu Sam Altman'ın ise finansman bulabilmek için 180 derece dönmesi ve Trump hükümetinin baskısına boyun eğmesi tepki topladı. Sosyal medyada ChatGPT kullanıcıları aboneliklerini iptal ederek firmaya tepki gösteriyor. Diğer taraftan OpenAI çalışanlarının anlaşmaya nasıl tepki gösterecekleri de merak konusu.

