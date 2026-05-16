    ChatGPT, banka hesabını bağlayanlara finansal öneriler sunacak

    Yeni sistem sayesinde kullanıcılar artık banka ve finans hesaplarını ChatGPT’ye bağlayarak daha kişiselleştirilmiş finansal tavsiyeler alabilecek.               

    OpenAI, ChatGPT için yeni bir kişisel finans özelliğini ön izleme olarak kullanıma sunduğunu açıkladı. ABD’deki Pro aboneler için erişime açılan sistem sayesinde kullanıcılar artık banka ve finans hesaplarını ChatGPT’ye bağlayarak daha kişiselleştirilmiş finansal tavsiyeler alabilecek.

    Şirketin paylaştığı bilgilere göre her ay 200 milyondan fazla kullanıcı para yönetimi konusunda ChatGPT’den destek alıyor. Yeni özellikle birlikte yapay zeka artık yalnızca genel öneriler sunmak yerine, kullanıcının gerçek finansal durumuna göre analiz yapabilecek.

    12 binden fazla finans kuruluşuna bağlanabiliyor

    Yeni sistem, OpenAI’nin finans teknolojileri şirketi Plaid ile yaptığı iş birliği sayesinde çalışıyor. Plaid altyapısı üzerinden Citi, Chase, Robinhood ve Affirm dahil 12 binden fazla finans kuruluşuna bağlantı kurulabiliyor. Kullanıcılar ChatGPT kenar çubuğundaki “Finans” bölümünden ya da “@Finances, connect my accounts” benzeri bir komutla entegrasyonu başlatabiliyor.

    Bağlantı tamamlandıktan sonra ChatGPT, kullanıcının finansal durumunu görsel bir panel üzerinden analiz ediyor. Sistem; bakiye, işlem geçmişi, yatırımlar ve borçlar gibi verileri okuyabiliyor. Böylece kullanıcılar bütçe yönetimi, harcama alışkanlıkları veya yatırım planlaması konusunda daha kişisel öneriler alabiliyor.

    Gizliliğe dikkat ediliyor

    OpenAI, gizlilik konusunda oluşabilecek endişeleri azaltmak için sistemin erişim alanını sınırlandırdığını söylüyor. Şirketin açıklamasına göre ChatGPT, tam hesap numaralarını göremiyor ve kullanıcı hesaplarında işlem gerçekleştiremiyor. Ayrıca kullanıcılar istedikleri zaman finansal hesap bağlantılarını kaldırabiliyor ve kaydedilen finansal hafızayı silebiliyor.

    OpenAI, mevcut veri kontrol ayarlarının bu yeni özellik için de geçerli olduğunu ifade ediyor. Kullanıcılar isterlerse sohbetlerinin ve finansal bilgilerinin gelecekteki yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılmasını engelleyebiliyor. Ayrıca geçici sohbet modunda finansal hafıza özelliği devre dışı kalıyor.

    Şirket, özelliğin geliştirme sürecinin kısa süre önce satın aldığı fintech girişimi Hiro’dan önce başladığını ifade ediyor. OpenAI ilerleyen dönemde bu deneyimi Plus aboneleri dahil daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunmayı planlıyor.

