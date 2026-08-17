ChatGPT’nin yeni özelliği bilgisayarda yaptığınız her şeyi takip edecek

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OpenAI, macOS için ChatGPT masaüstü uygulamasına kullanıcıların bilgisayardaki etkinliklerini zaman çizelgesine dönüştüren Computer History adlı yeni bir özellik ekledi. Yeni özellik, tıklamalar ve klavye hareketlerinden elde edilen “etkinlikleri” ChatGPT ve Codex’in daha sonra referans alabileceği bir geçmiş oluşturmak için kullanıyor.

Bilgisayardaki aktiviteleri hatırlayacak

Computer History, bu verileri kullanıcının bilgisayarı nasıl kullandığını öğrenmek, otomasyonlar önermek ve yarım bırakılmış görevleri tamamlamaya yardımcı olmak için değerlendirebiliyor.

Özellik ise isteğe bağlı olarak sunuluyor. Kullanıcılar, belirli uygulamaları ve internet sitelerini Computer History kapsamı dışında bırakabiliyor. Geçmişte oluşturulan kayıtlar da silinebiliyor.

Toplanan veriler daha sonra ChatGPT tarafından kullanılabiliyor. Böylece kullanıcı daha önce üzerinde çalıştığı bir dosyayı, gerçekleştirdiği bir işlemi veya yarım bıraktığı bir görevi hatırlamak için ChatGPT’den yardım alabiliyor.

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Bu yapı, ChatGPT’nin yalnızca kullanıcı tarafından o anda verilen komutlara yanıt vermek yerine bilgisayarda daha önce gerçekleştirilen işlemleri bağlam olarak kullanabilmesini mümkün kılıyor.

Windows Recall'a benziyor

Computer History, işlev açısından Microsoft’un Windows 11 için geliştirdiği Recall özelliğini hatırlatıyor. Recall, bilgisayarda gerçekleştirilen işlemleri daha sonra aranabilir hale getirmek amacıyla ekran görüntüleri alıyordu.

OpenAI’ın yaklaşımı ise bu noktada farklılaşıyor. Şirketin açıklamasına göre Computer History ekran görüntüsü, video veya ses kaydetmiyor. Bunun yerine sistem, kullanıcının bilgisayarda gerçekleştirdiği işlemleri “olaylar” olarak tanımlanan etkinlik kayıtları üzerinden takip ediyor. Bu sayede geçmiş aktivitelerin ChatGPT tarafından bağlam olarak kullanılabilmesi amaçlanıyor.

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