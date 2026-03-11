Giriş
    ChatGPT artık bilimsel formülleri etkileşimli görsellerle gösterecek

    Yeni güncelleme ile ChatGPT, belirli bilimsel ve matematiksel konuları açıklarken artık etkileşimli ve dinamik görseller oluşturuyor.                           

    ChatGPT bilimsel formülleri etkileşimli görsellerle gösterecek Tam Boyutta Gör
    OpenAI, sohbet botu ChatGPT için öğrencilerin öğrenme deneyimini geliştirmeyi amaçlayan yeni bir özelliği kullanıma sundu. Yeni güncelleme ile ChatGPT, belirli bilimsel ve matematiksel konuları açıklarken artık etkileşimli ve dinamik görseller oluşturabiliyor.

    Bilimsel kavramlar etkileşimli görsellerle daha iyi anlaşılacak

    Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, Pisagor teoremi, Coulomb yasası ve mercek denklemleri gibi konuları öğrenirken sadece metin açıklaması değil, aynı zamanda etkileşimli görseller de görebilecek. Bu görsellerde kullanıcılar denklemdeki değişkenleri değiştirebilecek, parametrelerle oynayarak sonuçların nasıl değiştiğini gözlemleyebilecek ve kavramların çalışma mantığını daha görsel bir şekilde anlayabilecek. Bu sayede özellikle fizik ve matematikte sıkça kullanılan formüllerin neden ve nasıl çalıştığı daha kolay anlaşılabilecek.

    70’ten fazla konu destekleniyor

    OpenAI, yeni sistemin başlangıçta 70’ten fazla bilimsel ve matematiksel kavramı desteklediğini açıkladı. Şirket, ilerleyen dönemde daha fazla konu ekleyerek etkileşimli öğrenme kapsamını genişletmeyi planlıyor.

    Özelliğin en dikkat çekici yönlerinden biri, abonelik gerektirmemesi. OpenAI’ye göre yeni etkileşimli görseller tüm ChatGPT kullanıcıları için erişilebilir olacak. Şirket özellikle lise ve üniversite öğrencilerinin bu özellikten büyük fayda sağlayacağını belirtiyor.

    Yeni etkileşimli yanıt sistemi, geçen yaz tanıtılan Study Mode özelliğinin ardından geliyor. Study Mode, öğrencilerin doğrudan cevap almak yerine adım adım düşünerek çözümü kendilerinin bulmasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştı.

