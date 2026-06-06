Tam Boyutta Gör ChatGPT, Gemini, Grok gibi yapay zekâ destekli sohbet botlarının giderek daha yaygın hâle gelmesi, internetin işleyişini de değiştiriyor. Çünkü pek çok kullanıcı artık internette bilgiye bu sohbet botları üzerinden ulaşıyor. Sohbet botları ise bu cevaparı derlerken yalnızca güvenilir bilgi kaynaklarını değil, Reddit gibi forum mantığıyla işleyen platformları da kaynak olarak kullanıyor. Özellikle Reddit, son dönemde yapay zekâ şirketlerinin en önemli veri kaynaklarından biri hâline gelmiş durumda. Ancak görünen o ki bu durum, internetteki manipülasyon yöntemlerini de yeni bir seviyeye taşıyor.

Reddit moderatörleri tarafından yapılan açıklamalar, bazı şirketlerin yapay zekâların verdiği cevapları manipüle etmek için Reddit benzeri platformları kullandığını gösteriyor. Özellikle Reddit'in /biohackers topluluğunu yöneten moderatörler, son dönemde platformda giderek artan şekilde “AI odaklı spam” ile mücadele ettiklerini söylüyor. İddialara göre bazı şirketler, yapay zekâların gelecekte vereceği cevapları etkilemek için bilinçli şekilde gönderiler ve sahte tartışmalar oluşturuyor.

Şirketler Yapay Zekâların Vereceği Cevapları Dizayn Etmeye Çalışıyor

Moderatörlerin açıklamalarına göre özellikle peptid ürünleri ve hormon replasman terapileri (HRT) satan şirketler, Reddit'te stratejik içerikler paylaşmaya başladı. Amaç doğrudan reklam yapmak değil; bunun yerine ChatGPT ve Google'ın AI arama sistemi gibi araçların gelecekte vereceği cevapların içine girebilmek. Çünkü bu sistemler, Reddit'teki popüler ve yüksek etkileşim alan tartışmaları sıklıkla kaynak olarak kullanıyor.

Bu yüzden şirketler artık SEO yerine “AEO” yani “Answer Engine Optimization” (Cevap Motoru Optimizasyonu) adı verilen yeni bir yönteme yöneliyor. Bu yaklaşımın amacı, arama motorlarında üst sıralara çıkmak yerine yapay zekâların verdiği cevaplarda yer almak. Özellikle yüksek etkileşim alan Reddit başlıkları, büyük dil modelleri tarafından güvenilir ya da önemli bilgi olarak algılanabiliyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta (1 Haziran 2026) 4 gün önce eklendi

Moderatörlere göre bu spam içerikler artık klasik reklamlardan çok daha zor fark ediliyor. Çünkü gönderiler doğrudan ürün pazarlamak yerine doğal kullanıcı tartışmaları gibi tasarlanıyor. Örneğin dikkat çekici ama genel bir soru soruluyor; ardından yorumlarda belirli markalar ya da ürünler organik görünmeye çalışacak şekilde tartışmaya dâhil ediliyor. Üstelik bu operasyonlarda kullanılan hesaplar genelde sahte bot hesapları gibi görünmüyor. Bunun yerine uzun süredir aktif olan, gerçek kullanıcı izlenimi veren hesaplar tercih ediliyor. Bu da gerçek kullanıcı davranışı ile organize manipülasyon arasındaki çizgiyi giderek bulanıklaştırıyor.

Tüm bunlar, son dönemde sık sık gündeme gelen “ölü internet teorisi” tartışmalarını da yeniden alevlendirmiş durumda. İnternetin giderek gerçek insan etkileşiminden uzaklaşıp yapay zekâ destekli içeriklerle dolduğu fikri uzun süredir konuşuluyordu. Bu son yaşananlar da bunun yeni bir yansıması olarak değerlendirilebilir.

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ChatGPT cevapları sahte içeriklerle manipüle ediliyor

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