ChatGPT’de görsel devrimi: Ne istediğinizi basitçe karalamanız yeterli

Kötü çizimleri sanat eserine dönüştürecek
Sketch (Çiz), bir görseli yalnızca metinle tarif etmek yerine fikrin kabaca çizilmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar ChatGPT sohbet kutusuna @Sketch yazarak özelliği açabilecek. Ardından ekranda açılan pencerede basit bir çizim hazırlanabilecek.
Bu sayede tüm görseli yeniden tarif etmek yerine yalnızca belirli bir bölgeye yönelik talimat vermek mümkün olacak.
Daha gerçekçi ışıklandırma ve dokular sunuyor
Öte yandan Sketch, OpenAI'ın yeni ChatGPT Images 2.5 modeliyle birlikte geliyor. Şirket, yeni modelin önceki nesle kıyasla görsel kalite, düzenleme hassasiyeti ve üretim hızında önemli iyileştirmeler sunduğunu belirtiyor.
Images 2.5'in öne çıkan özelliklerinden biri de çok adımlı düzenlemelerde tutarlılığın artırılması. Kullanıcı aynı sohbet içerisinde görsel üzerinde art arda değişiklikler yaptığında, önceki düzenlemelerin korunması ve yeni değişikliklerin bunların üzerine inşa edilmesi hedefleniyor.
Sıradan kullanıcılar için genelde bunlar çok önemli olmasa da profesyoneller için düzenleme talimatlarının güvenilir şekilde takip edilmesi önemli.
API için iki yeni model sunuluyor
OpenAI, Images 2.5'i yalnızca ChatGPT'ye getirmekle kalmıyor. Geliştiriciler için API tarafında GPT-Image-2.5 Flare ve GPT-Image-2.5 Sunburst adlı iki yeni model de sunuluyor.
GPT-Image-2.5 Flare, kalite, düzenleme ve hız konusunda Images 2.5'in geliştirmelerini API'ye taşıyor ve çoğu uygulama için varsayılan seçenek olarak konumlandırılıyor. OpenAI, modelin GPT-Image-2'ye kıyasla daha yüksek görüntü kalitesi sunduğunu ve yüzde 50 daha düşük gecikmeyle çalıştığını belirtiyor.
GPT-Image-2.5 Sunburst ise daha uzun üretim süreleri karşılığında daha yüksek hassasiyet gerektiren profesyonel görsel iş akışlarına odaklanıyor.
OpenAI, Images 2.5'in ChatGPT, ChatGPT Work ve Codex kullanıcılarının tamamına sunulmaya başladığını açıkladı. Özellikler masaüstü, mobil ve web platformlarında kullanılabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: