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    ChatGPT’de görsel devrimi: Ne istediğinizi basitçe karalamanız yeterli

    OpenAI, ChatGPT Images 2.5 ile görsel üretimini geliştirirken Sketch özelliğini de kullanıma sundu. Kullanıcılar artık basit çizimlerini yapay zeka görsellerine dönüştürebilecek.

    ChatGPT’de görsel devrimi: ChatGPT Images 2.5 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, ChatGPT’nin görsel üretim yeteneklerini ChatGPT Images 2.5 ile geliştirirken kullanıcıların fikirlerini anlatma biçimini de değiştiren yeni bir özellik sundu. Sketch (Çiz) adı verilen özellik sayesinde kullanıcılar, profesyonel çizim yapmasına gerek kalmadan doğrudan ChatGPT içinde basit bir karalama oluşturabilecek ve bunu üretilecek görsel için referans olarak kullanabilecek.

    Kötü çizimleri sanat eserine dönüştürecek

    Sketch (Çiz), bir görseli yalnızca metinle tarif etmek yerine fikrin kabaca çizilmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar ChatGPT sohbet kutusuna @Sketch yazarak özelliği açabilecek. Ardından ekranda açılan pencerede basit bir çizim hazırlanabilecek.

    ChatGPT’de görsel devrimi: ChatGPT Images 2.5 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Bu çizimin kusursuz olması gerekmiyor. OpenAI, özelliğin temel amacının kullanıcının aklındaki fikri hızlıca görsel olarak aktarabilmesi olduğunu belirtiyor. Yapılan ilk denemeler de özelliğin basit çizimleri oldukça farklı sonuçlara dönüştürebildiğini gösteriyor. Bilgisayar faresiyle çizdiğim canavar içerikli çöp adam karalaması aşağıdaki görsele dönüştürüldü. Çizimi yaptıktan sonra kafanızdaki fikri isterseniz detaylıca aktarmanız da mümkün.
    ChatGPT’de görsel devrimi: ChatGPT Images 2.5 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, görsel üretiminin yanı sıra düzenleme sürecine de yeni bir kontrol yöntemi ekliyor. Kullanıcılar artık değiştirmek istedikleri bölümlere doğrudan görsel üzerinde yorum bırakabilecek.

    Bu sayede tüm görseli yeniden tarif etmek yerine yalnızca belirli bir bölgeye yönelik talimat vermek mümkün olacak.

    Daha gerçekçi ışıklandırma ve dokular sunuyor

    Öte yandan Sketch, OpenAI'ın yeni ChatGPT Images 2.5 modeliyle birlikte geliyor. Şirket, yeni modelin önceki nesle kıyasla görsel kalite, düzenleme hassasiyeti ve üretim hızında önemli iyileştirmeler sunduğunu belirtiyor.

    ChatGPT’de görsel devrimi: ChatGPT Images 2.5 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Images 2.5, daha doğal ışıklandırma ve daha zengin dokular oluşturabiliyor. Model aynı zamanda referans olarak verilen fotoğraflardaki kişileri, nesneleri ve diğer ayırt edici özellikleri daha iyi koruyabiliyor. Böylece bir kişinin veya nesnenin farklı ortam, görsel stil ya da kompozisyonlarda yeniden oluşturulması sırasında özgün özelliklerin korunma ihtimali artırılıyor.

    Images 2.5'in öne çıkan özelliklerinden biri de çok adımlı düzenlemelerde tutarlılığın artırılması. Kullanıcı aynı sohbet içerisinde görsel üzerinde art arda değişiklikler yaptığında, önceki düzenlemelerin korunması ve yeni değişikliklerin bunların üzerine inşa edilmesi hedefleniyor.

    Sıradan kullanıcılar için genelde bunlar çok önemli olmasa da profesyoneller için düzenleme talimatlarının güvenilir şekilde takip edilmesi önemli.

    API için iki yeni model sunuluyor

    OpenAI, Images 2.5'i yalnızca ChatGPT'ye getirmekle kalmıyor. Geliştiriciler için API tarafında GPT-Image-2.5 Flare ve GPT-Image-2.5 Sunburst adlı iki yeni model de sunuluyor.

    GPT-Image-2.5 Flare, kalite, düzenleme ve hız konusunda Images 2.5'in geliştirmelerini API'ye taşıyor ve çoğu uygulama için varsayılan seçenek olarak konumlandırılıyor. OpenAI, modelin GPT-Image-2'ye kıyasla daha yüksek görüntü kalitesi sunduğunu ve yüzde 50 daha düşük gecikmeyle çalıştığını belirtiyor.

    GPT-Image-2.5 Sunburst ise daha uzun üretim süreleri karşılığında daha yüksek hassasiyet gerektiren profesyonel görsel iş akışlarına odaklanıyor.

    OpenAI, Images 2.5'in ChatGPT, ChatGPT Work ve Codex kullanıcılarının tamamına sunulmaya başladığını açıkladı. Özellikler masaüstü, mobil ve web platformlarında kullanılabiliyor.

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