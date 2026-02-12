ChatGPT reklam kararı sonrası Claude’dan hamle: Ücretsiz plan genişledi

Claude'nin ücretsiz planı, dosya üretimi ve yeni bağlantı araçlarına kavuşuyor
Anthropic geçen hafta Claude’u reklamsız tutma sözü vermişti. Bu açıklama, özellikle reklam destekli bir deneyim yerine daha sade ve kesintisiz bir kullanım tercih eden kullanıcılar için önemli bir konumlandırma anlamına geliyor. Şirketin şimdi ücretsiz planı işlevsel açıdan da güçlendirmesi, yalnızca reklam karşıtlığı üzerinden değil doğrudan özellik seti üzerinden de rekabet etmeyi hedeflediğini gösteriyor.
Güncellemeyle birlikte ücretsiz kullanıcılar, Claude’un Sonnet 4.5 modelini kullanarak sohbet ekranı içinde doğrudan dosya oluşturabiliyor, düzenleyebiliyor ve üzerinde çalışabiliyor. Bu kapsamda Excel elektronik tabloları, PowerPoint sunumları, Word belgeleri ve PDF dosyaları üretilebiliyor. Daha üst seviye yetenekler sunan Opus modeline ise yalnızca profesyonel kullanıcılar erişebiliyor.
Anthropic’in öne çıkardığı bir diğer özellik ise beceriler olarak adlandırılan yapı. Beceriler, Claude’a alana özgü uzmanlık kazandıran ve dosya sistemi tabanlı, tekrarlanabilir kaynaklar şeklinde tanımlanıyor. Şirket; PowerPoint, Excel, Word ve PDF için hazır beceriler sunuyor. Bununla birlikte kullanıcılar kendi alan uzmanlıklarına ve kurumsal bilgilerine dayalı özel beceriler de oluşturabiliyor.
Son olarak ücretsiz plana eklenen sıkıştırma özelliği de dikkat çeken bir diğer yenilik. Bu özellik sayesinde Claude, önceki konuşma bağlamını otomatik olarak özetleyerek daha uzun sohbetlerin sürdürülmesine olanak tanıyor. Kullanıcıların konuşmayı sıfırdan başlatmasına gerek kalmadan bağlam korunuyor. Ancak Anthropic, ücretsiz planın kullanım sınırını artırmış değil. Bu da teknik olarak daha uzun ve bağlamlı sohbetler mümkün olsa da toplam kullanım kotasının değişmediği anlamına geliyor. Dolayısıyla kullanıcılar hâlâ belirli limitlerle karşılaşmaya devam edecek.