ChatGPT reklam kararı sonrası Claude’dan hamle: Ücretsiz plan genişledi

Tam Boyutta Gör Anthropic, Claude ücretsiz planı için kapsamlı bir güncelleme duyurdu. Şirket, abonelik gerektirmeden dosya oluşturma, üçüncü taraf bağlantı araçlarını kullanma ve alana özgü becerilere erişim gibi daha önce ücretli planlara özel olan özellikleri tüm kullanıcılara açtığını açıkladı. Bu adımın OpenAI’nin ChatGPT’de ücretsiz ve düşük maliyetli Go plan kullanıcılarına reklam göstermeye başlayacağını duyurmasından yalnızca iki gün sonra gelmesi ise dikkat çekti.

Anthropic geçen hafta Claude’u reklamsız tutma sözü vermişti. Bu açıklama, özellikle reklam destekli bir deneyim yerine daha sade ve kesintisiz bir kullanım tercih eden kullanıcılar için önemli bir konumlandırma anlamına geliyor. Şirketin şimdi ücretsiz planı işlevsel açıdan da güçlendirmesi, yalnızca reklam karşıtlığı üzerinden değil doğrudan özellik seti üzerinden de rekabet etmeyi hedeflediğini gösteriyor.

Güncellemeyle birlikte ücretsiz kullanıcılar, Claude’un Sonnet 4.5 modelini kullanarak sohbet ekranı içinde doğrudan dosya oluşturabiliyor, düzenleyebiliyor ve üzerinde çalışabiliyor. Bu kapsamda Excel elektronik tabloları, PowerPoint sunumları, Word belgeleri ve PDF dosyaları üretilebiliyor. Daha üst seviye yetenekler sunan Opus modeline ise yalnızca profesyonel kullanıcılar erişebiliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni bağlantı noktaları da ücretsiz kullanıcıların erişimine açıldı. Slack, Asana, Zapier, Stripe, Canva, Notion, Figma ve WordPress gibi üçüncü taraf hizmetlerle entegrasyon sağlanabiliyor. Bu sayede Claude, yalnızca bir sohbet aracı değil, farklı iş uygulamaları arasında köprü kuran bir merkez haline geliyor. Örneğin bir proje yönetim aracındaki verileri analiz edip sonuçları bir sunum dosyasına dönüştürmek veya içerik taslağını doğrudan bir yayın platformuna aktarmak mümkün olabiliyor.

Anthropic’in öne çıkardığı bir diğer özellik ise beceriler olarak adlandırılan yapı. Beceriler, Claude’a alana özgü uzmanlık kazandıran ve dosya sistemi tabanlı, tekrarlanabilir kaynaklar şeklinde tanımlanıyor. Şirket; PowerPoint, Excel, Word ve PDF için hazır beceriler sunuyor. Bununla birlikte kullanıcılar kendi alan uzmanlıklarına ve kurumsal bilgilerine dayalı özel beceriler de oluşturabiliyor.

Son olarak ücretsiz plana eklenen sıkıştırma özelliği de dikkat çeken bir diğer yenilik. Bu özellik sayesinde Claude, önceki konuşma bağlamını otomatik olarak özetleyerek daha uzun sohbetlerin sürdürülmesine olanak tanıyor. Kullanıcıların konuşmayı sıfırdan başlatmasına gerek kalmadan bağlam korunuyor. Ancak Anthropic, ücretsiz planın kullanım sınırını artırmış değil. Bu da teknik olarak daha uzun ve bağlamlı sohbetler mümkün olsa da toplam kullanım kotasının değişmediği anlamına geliyor. Dolayısıyla kullanıcılar hâlâ belirli limitlerle karşılaşmaya devam edecek.

