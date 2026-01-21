Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ChatGPT’de yaş tahmini dönemi başladı: Reşit olmayanlar kısıtlanacak

    ChatGPT, genç kullanıcıları korumak amacıyla yaş tahmini özelliğini devreye aldı. Yeni sistem, reşit olmayan hesapları tespit ederek içerik filtrelerini otomatik olarak uygulayacak.

    ChatGPT’de yaş tahmini dönemi: Reşit olmayanlar kısıtlanacak Tam Boyutta Gör

    Yapay zekanın gençler üzerindeki etkilerine yönelik tartışmalar sürerken OpenAI, ChatGPT’ye “yaş tahmini” adı verilen yeni bir güvenlik özelliği eklediğini duyurdu. Bu özellik, platformdaki reşit olmayan kullanıcıları tespit ederek sohbet içeriklerine otomatik kısıtlamalar getirmeyi amaçlıyor. Şirket, bu adımın özellikle çocuk ve gençlerin zararlı içeriklerle karşılaşma riskini azaltmaya yönelik olduğunu vurguluyor.

    Davranışsal sinyaller analiz edilecek

    OpenAI tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni yaş tahmini sistemi yapay zeka destekli bir algoritma ile çalışıyor. Bu algoritma, kullanıcı hesaplarını belirli davranışsal ve hesap düzeyindeki sinyaller üzerinden analiz ederek yaş tahmininde bulunuyor. Değerlendirilen unsurlar arasında kullanıcının beyan ettiği yaş, hesabın ne kadar süredir aktif olduğu ve günün hangi saatlerinde daha sık kullanıldığı gibi veriler yer alıyor.

    ChatGPT’de halihazırda 18 yaş altındaki kullanıcılar için cinsellik, şiddet ve benzeri hassas konuları filtreleyen içerik kısıtlamaları bulunuyor. Yeni yaş tahmini mekanizması, bir hesabın reşit olmayan bir kullanıcıya ait olduğunu tespit ederse bu filtreleri otomatik olarak devreye alıyor. Böylece ek bir işlem gerekmeksizin sohbetlerin daha güvenli bir çerçevede yürütülmesi sağlanıyor.

    Sistemin yanlışlıkla bir yetişkin kullanıcıyı reşit olmayan olarak sınıflandırması ihtimaline karşı da bir çözüm yolu bulunuyor. OpenAI, bu durumda kullanıcıların Persona adlı kimlik doğrulama iş ortağı üzerinden selfie göndererek yaşlarını doğrulayabileceklerini belirtiyor. Doğrulama süreci tamamlandığında, hesabın yeniden “yetişkin” statüsüne alınması mümkün oluyor.

    Buna karşın, bu tür teknik önlemlerin ne ölçüde etkili olduğu da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Uzmanlara göre dijital platformların yaş tahmini, içerik kısıtlaması veya erişim engelleri gibi yöntemlerle gençleri korumaya çalışması, sorumluluğun önemli bir kısmını ailelerin üzerinden alıyor. Çocuklarını koruma görevini başka bir platforma devretmek en ideal yol olarak görünmüyor.

    Gerçek hayatta çok daha ciddi sonuçlar doğurabilecek risklerde - örneğin bir gencin ailesine ait bir aracı izinsiz kullanarak kazaya karışması veya reşit olmayan bir gencin bir silahla birisini vurması gibi durumlar- sistemler otomatik yaş tahmini yapmazken/yapamazken dijital dünyadaki kısıtlamaları çözüm olarak görmek sakıncalı olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sef 1000 mg yorumları hgs yanlış plaka okuma leon: the professional 2 izle klima deliği kapatma zayıf akü nasıl canlandırılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum