ChatGPT'ye sanal kıyafet deneme özelliği geliyor

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Tam Boyutta Gör OpenAI, ChatGPT'nin alışveriş özelliklerini genişletmeye devam ediyor. Şirket, kullanıcıların kıyafet ve aksesuarları kendi fotoğrafları üzerinde görmesini sağlayan sanal deneme özelliğini kullanıma sundu. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, satın almadan önce bir ürünün üzerlerinde nasıl görünebileceğine yapay zeka tarafından oluşturulan görseller üzerinden bakabilecek.

ChatGPT'de kıyafetleri sanal olarak deneyin

Yeni özellik, ChatGPT içerisindeki uygun kıyafet ve aksesuar ürünlerinde görünen "Dene" seçeneği üzerinden kullanılabiliyor. Kullanıcıların ürünü seçtikten sonra bir selfie veya tam boy fotoğraf yüklemesi yeterli oluyor. ChatGPT, yüklenen fotoğrafı ve seçilen ürünü kullanarak sanal deneme görseli oluşturuyor. Üstelik özelliğin kullanımı yalnızca ChatGPT'nin sohbet içerisinde sunduğu ürünlerle sınırlı değil.

Kullanıcılar kendi yükledikleri kıyafet görsellerini veya ekran görüntülerini de sanal deneme için kullanabiliyor. Yeni sistemin arkasında OpenAI'nin ChatGPT Images 2.5 görüntü oluşturma modeli bulunuyor. Şirket, eylül ayında kullanıma sunduğu bu modelle daha ayrıntılı görseller, daha hassas düzenlemeler ve daha hızlı görüntü üretimi sunmaya başlamıştı.

Beğenilen ürünler daha sonra kaydedilebilecek

OpenAI, sanal kıyafet deneme özelliğinin yanında alışveriş tarafına yeni bir kaydetme seçeneği de ekledi. Kullanıcılar beğendikleri ürünleri ChatGPT Kitaplığı'ndaki Favoriler bölümüne kaydedebiliyor. İstenirse ürünler farklı klasörler altında da organize edilebiliyor. Bu sayede kullanıcıların ilgisini çeken kıyafetleri veya diğer ürünleri daha sonra yeniden bulmak için aynı aramayı baştan yapması gerekmiyor.

OpenAI son dönemde ChatGPT'yi yalnızca ürün aramak için kullanılan bir araç olmaktan çıkarıp daha kapsamlı bir alışveriş deneyimine dönüştürüyor. Kullanıcılar ürünleri görsel olarak inceleyebiliyor, farklı seçenekleri karşılaştırabiliyor ve uygun ürünler için satıcı sitelerine yönlendirilebiliyor.

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Bununla birlikte sanal deneme özelliğini kullanırken yüklenen kişisel fotoğrafların gizliliğine dikkat etmek gerekiyor. OpenAI, kişisel ChatGPT hesaplarında kullanıcı içeriklerinin model geliştirme amacıyla kullanılmasına ilişkin bir kontrol sunuyor. Ayarlar > Veri Kontrolleri > Modeli herkes için iyileştir seçeneği kapatıldığında yeni konuşmalar model eğitimi için kullanılmıyor. Yüklenen görseller de bu kapsamda değerlendiriliyor.

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