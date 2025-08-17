ChatGPT reklam gösterimine mi başlıyor? OpenAI bu fikre açık

OpenAI açık kapı bıraktı
Bir röportajda konuşan ChatGPT şefi Nick Turley, firmanın reklam gösterimi fikrine açık olduğunu ancak bunun son derece itinayla düşünülmesi ve kullanıcıyı rahatsız etmeden olması gerektiğini belirtti. Kullanıcının isteklerine göre şekillendiği için ChatGPT içerisinde doğrudan reklam gösteriminin uygun olamayabileceğini dile getirdi.
Yine de firma Commerce in ChatGPT adında yeni bir gelir modeli üzerinde çalışıyor. Bu modelde ChatGPT içerisinde satın alma önerileri sunulan ürünlerden belirli bir kesinti yapılması gündemde ancak bu influencer iş birlikleri şeklinde olmayacak ve ürün seçimleri bağımsız kalacak.
Toplamda 700 milyon kullanıcıya ulaşan ChatGPT ayrıca 20 milyon ücretli aboneye sahip. Ücretsiz kullanıcıların premium hizmetlere yönlendirilmesi konusu ise OpenAI için bir fırsat olarak duruyor.
