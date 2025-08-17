ChatGPT reklam gösterimine mi başlıyor? OpenAI bu fikre açık

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Mobil tarafta 2 milyar doların üzerinde rekor bir gelir elde eden ChatGPT yapay zekâsı için henüz en kritik soru cevabını bulmadı. Kullanıcıların sohbet esnasında reklam gösterimlerine maruz kalacağı bir dönem gelecek mi?

OpenAI açık kapı bıraktı

Bir röportajda konuşan ChatGPT şefi Nick Turley, firmanın reklam gösterimi fikrine açık olduğunu ancak bunun son derece itinayla düşünülmesi ve kullanıcıyı rahatsız etmeden olması gerektiğini belirtti. Kullanıcının isteklerine göre şekillendiği için ChatGPT içerisinde doğrudan reklam gösteriminin uygun olamayabileceğini dile getirdi.

ChatGPT'nin mobil uygulaması para basıyor: 2 milyar dolar gelir!

Yine de firma Commerce in ChatGPT adında yeni bir gelir modeli üzerinde çalışıyor. Bu modelde ChatGPT içerisinde satın alma önerileri sunulan ürünlerden belirli bir kesinti yapılması gündemde ancak bu influencer iş birlikleri şeklinde olmayacak ve ürün seçimleri bağımsız kalacak.

Toplamda 700 milyon kullanıcıya ulaşan ChatGPT ayrıca 20 milyon ücretli aboneye sahip. Ücretsiz kullanıcıların premium hizmetlere yönlendirilmesi konusu ise OpenAI için bir fırsat olarak duruyor.

ChatGPT farklı reklam türleri üzerinde çalışıyor

