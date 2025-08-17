Giriş
    ChatGPT reklam gösterimine mi başlıyor? OpenAI bu fikre açık

    700 milyon kullanıcısı olan ChatGPT platformunun ücretli abone oranı oldukça düşük. Firma ücretsiz kullanıcı kitlesini bir şekilde premium hizmetlere yönlendirmek istiyor. 

    ChatGPT Tam Boyutta Gör
    Mobil tarafta 2 milyar doların üzerinde rekor bir gelir elde eden ChatGPT yapay zekâsı için henüz en kritik soru cevabını bulmadı. Kullanıcıların sohbet esnasında reklam gösterimlerine maruz kalacağı bir dönem gelecek mi?

    OpenAI açık kapı bıraktı

    Bir röportajda konuşan ChatGPT şefi Nick Turley, firmanın reklam gösterimi fikrine açık olduğunu ancak bunun son derece itinayla düşünülmesi ve kullanıcıyı rahatsız etmeden olması gerektiğini belirtti. Kullanıcının isteklerine göre şekillendiği için ChatGPT içerisinde doğrudan reklam gösteriminin uygun olamayabileceğini dile getirdi. 

    Yine de firma Commerce in ChatGPT adında yeni bir gelir modeli üzerinde çalışıyor. Bu modelde ChatGPT içerisinde satın alma önerileri sunulan ürünlerden belirli bir kesinti yapılması gündemde ancak bu influencer iş birlikleri şeklinde olmayacak ve ürün seçimleri bağımsız kalacak. 

    Toplamda 700 milyon kullanıcıya ulaşan ChatGPT ayrıca 20 milyon ücretli aboneye sahip. Ücretsiz kullanıcıların premium hizmetlere yönlendirilmesi konusu ise OpenAI için bir fırsat olarak duruyor.

