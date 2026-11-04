Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ChatGPT, Google arama trafiğinin yüzde 20'sine ulaştı

    OpenAI, ChatGPT üzerinden gerçekleştirilen web aramalarının hacminin Google'ın toplam arama trafiğinin yaklaşık yüzde 20'sine ulaştığını açıkladı.              

    ChatGPT, Google arama trafiğinin yüzde 20'sine ulaştı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka destekli arama araçlarının yükselişi, internet kullanıcılarının bilgiye ulaşma alışkanlıklarını değiştirmeye devam ediyor. Bu alandaki en önemli oyunculardan biri olan OpenAI, ChatGPT'nin arama performansına ilişkin dikkat çekici veriler paylaştı. Şirketin açıklamasına göre ChatGPT üzerinden gerçekleştirilen web aramalarının hacmi, Google'ın toplam arama hacminin yaklaşık yüzde 20'sine ulaştı.

    OpenAI'nin ChatGPT tüketici ürünlerinden sorumlu yöneticisi Adam Fry, bu veriyi pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında paylaştı. Fry'ın açıklamasına göre şirket, bir kullanıcının internet aramasıyla sonuçlanan sorgusunu arama işlemi olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla yalnızca bir kelimenin anlamını öğrenmek veya basit bir nasıl yapılır sorusuna yanıt almak bu hesaplamaya dahil edilmiyor.

    ChatGPT, Google'a rakip olmaya başladı

    ChatGPT'nin Google'ın arama hacminin beşte birine ulaşması önemli bir gelişme olsa da iki platform arasındaki fark hala oldukça büyük. OpenAI'nin paylaştığı veriler, ChatGPT'nin geleneksel arama motorları karşısında giderek daha güçlü bir alternatif haline geldiğini gösteriyor.

    Karşılaştırma yapmak gerekirse Microsoft CEO'su Satya Nadella, 2023 yılında Google'ın antitröst davası sırasında Bing'in arama motoru pazarında yaklaşık yüzde 3'lük paya sahip olduğunu açıklamıştı. ChatGPT'nin Google'a kıyasla ulaştığı yüzde 20'lik arama hacmi, yapay zeka tabanlı arama deneyiminin ne kadar hızlı büyüdüğünü ortaya koyuyor.

    Ancak OpenAI, Google'ın arama hacmine ilişkin kullandığı verinin kaynağını açıklamadı. Bu nedenle söz konusu yüzde 20'lik karşılaştırmanın hangi ölçüm yöntemine dayandığı konusunda bazı belirsizlikler bulunuyor.

    OpenAI, arama deneyimini yeniden şekillendirmek istiyor

    OpenAI'nin hedefi yalnızca kullanıcılara arama sonuçları sunmak değil. Şirket, sohbet robotlarının içine görsel ve etkileşimli içerikler yerleştirerek internet aramasını daha kapsamlı bir deneyime dönüştürmek istiyor.

    Adam Fry, bu yaklaşımı Intelligent UI olarak adlandırdıklarını belirtti. Bu sistemle kullanıcıların yalnızca metin tabanlı yanıtlar almak yerine grafikler, görselleştirmeler ve etkileşimli arayüzler üzerinden bilgiye ulaşması hedefleniyor. Fry'a göre yapay zeka teknolojisinin geleceği, kullanıcıların sohbet botları içerisinde doğrudan etkileşime girebildiği bu tür deneyimlere dayanıyor.

    Google da benzer bir dönüşüm için yatırımlarını artırıyor. Şirket, AI Overviews başta olmak üzere üretken yapay zeka özelliklerini arama motoruna entegre ederken kişiselleştirilmiş sonuçlar, grafikler ve görselleştirmeler üzerinde çalışıyor.

    ChatGPT'deki reklamlar OpenAI için yeni gelir kapısı olabilir

    OpenAI'nin arama alanındaki büyüme hedefleri, şirketin reklam stratejisiyle de yakından ilişkili. Google gibi OpenAI de yapay zeka hizmetlerini reklamlar üzerinden gelir elde edebilen platformlara dönüştürmeyi değerlendiriyor.

    Adam Fry, ChatGPT'de gösterilen reklamların kullanıcı deneyimini veya ürün kullanımını olumsuz etkilemediğini savundu. Şirketin reklamlar konusunda kullanıcı tepkilerinin beklendiği kadar olumsuz olmadığını düşündüğünü belirten Fry, reklamların platformda daha fazla kullanılabileceğine de işaret etti.

    OpenAI, daha önce ChatGPT'de sponsorlu içeriklerin sunum biçimini genişletme kararı almıştı. Şirket, yalnızca reklam verenin adını, logosunu ve bağlantısını göstermek yerine sponsorlu ürün ve hizmetlerin görsellerini de kullanmaya başlayacağını duyurmuştu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    klima dış ünite koruyucu playstation 5 hangisi alınır son 10 yılın en iyi filmleri wilderness 2023 citroen c-elysee 1.5 bluehdi yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    POCO C81 Pro
    POCO C81 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R7T2-5060
    Game Garaj Slayer R7T2-5060
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum