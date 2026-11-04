ChatGPT, Google arama trafiğinin yüzde 20'sine ulaştı

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat OpenAI, ChatGPT üzerinden yapılan arama hacminin Google trafiğinin yüzde 20'sine ulaştığını açıkladı. Açıklamaya göre bu oran, sadece web aramasıyla sonuçlanan sorguları kapsıyor. Kullanıcı alışkanlıklarının hızla değiştiğini vurgulayan şirket; yapay zekayı görsel ögeler, etkileşimli arayüzler ve reklam modelleriyle destekleyerek geleneksel arama motoru deneyimini tamamen dönüştürmeyi hedefliyor. Bu tablo, yapay zekanın arama pazarındaki yükselişini net bir şekilde kanıtlıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka destekli arama araçlarının yükselişi, internet kullanıcılarının bilgiye ulaşma alışkanlıklarını değiştirmeye devam ediyor. Bu alandaki en önemli oyunculardan biri olan OpenAI, ChatGPT'nin arama performansına ilişkin dikkat çekici veriler paylaştı. Şirketin açıklamasına göre ChatGPT üzerinden gerçekleştirilen web aramalarının hacmi, Google'ın toplam arama hacminin yaklaşık yüzde 20'sine ulaştı.

OpenAI'nin ChatGPT tüketici ürünlerinden sorumlu yöneticisi Adam Fry, bu veriyi pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında paylaştı. Fry'ın açıklamasına göre şirket, bir kullanıcının internet aramasıyla sonuçlanan sorgusunu arama işlemi olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla yalnızca bir kelimenin anlamını öğrenmek veya basit bir nasıl yapılır sorusuna yanıt almak bu hesaplamaya dahil edilmiyor.

ChatGPT, Google'a rakip olmaya başladı

ChatGPT'nin Google'ın arama hacminin beşte birine ulaşması önemli bir gelişme olsa da iki platform arasındaki fark hala oldukça büyük. OpenAI'nin paylaştığı veriler, ChatGPT'nin geleneksel arama motorları karşısında giderek daha güçlü bir alternatif haline geldiğini gösteriyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Microsoft CEO'su Satya Nadella, 2023 yılında Google'ın antitröst davası sırasında Bing'in arama motoru pazarında yaklaşık yüzde 3'lük paya sahip olduğunu açıklamıştı. ChatGPT'nin Google'a kıyasla ulaştığı yüzde 20'lik arama hacmi, yapay zeka tabanlı arama deneyiminin ne kadar hızlı büyüdüğünü ortaya koyuyor.

Ancak OpenAI, Google'ın arama hacmine ilişkin kullandığı verinin kaynağını açıklamadı. Bu nedenle söz konusu yüzde 20'lik karşılaştırmanın hangi ölçüm yöntemine dayandığı konusunda bazı belirsizlikler bulunuyor.

OpenAI, arama deneyimini yeniden şekillendirmek istiyor

OpenAI'nin hedefi yalnızca kullanıcılara arama sonuçları sunmak değil. Şirket, sohbet robotlarının içine görsel ve etkileşimli içerikler yerleştirerek internet aramasını daha kapsamlı bir deneyime dönüştürmek istiyor.

Adam Fry, bu yaklaşımı Intelligent UI olarak adlandırdıklarını belirtti. Bu sistemle kullanıcıların yalnızca metin tabanlı yanıtlar almak yerine grafikler, görselleştirmeler ve etkileşimli arayüzler üzerinden bilgiye ulaşması hedefleniyor. Fry'a göre yapay zeka teknolojisinin geleceği, kullanıcıların sohbet botları içerisinde doğrudan etkileşime girebildiği bu tür deneyimlere dayanıyor.

Google da benzer bir dönüşüm için yatırımlarını artırıyor. Şirket, AI Overviews başta olmak üzere üretken yapay zeka özelliklerini arama motoruna entegre ederken kişiselleştirilmiş sonuçlar, grafikler ve görselleştirmeler üzerinde çalışıyor.

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ChatGPT'deki reklamlar OpenAI için yeni gelir kapısı olabilir

OpenAI'nin arama alanındaki büyüme hedefleri, şirketin reklam stratejisiyle de yakından ilişkili. Google gibi OpenAI de yapay zeka hizmetlerini reklamlar üzerinden gelir elde edebilen platformlara dönüştürmeyi değerlendiriyor.

Adam Fry, ChatGPT'de gösterilen reklamların kullanıcı deneyimini veya ürün kullanımını olumsuz etkilemediğini savundu. Şirketin reklamlar konusunda kullanıcı tepkilerinin beklendiği kadar olumsuz olmadığını düşündüğünü belirten Fry, reklamların platformda daha fazla kullanılabileceğine de işaret etti.

OpenAI, daha önce ChatGPT'de sponsorlu içeriklerin sunum biçimini genişletme kararı almıştı. Şirket, yalnızca reklam verenin adını, logosunu ve bağlantısını göstermek yerine sponsorlu ürün ve hizmetlerin görsellerini de kullanmaya başlayacağını duyurmuştu.

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ChatGPT, Google arama trafiğinin yüzde 20'sine ulaştı

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