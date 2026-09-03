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    Anlık Bildirim

    ChatGPT, Grok ve Claude aynı anda çöktü! Sorun küresel ölçekte

    ChatGPT, Claude ve Grok yapay zekalarında küresel ölçekte eş zamanlı kesinti yaşanıyor. OpenAI ve xAI sorunların yaşandığını doğrularken sorunun nedenini açıklamadı. 

    ChatGPT, Grok ve Claude aynı anda çöktü! Sorun küresel ölçekte Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka dünyasının en çok kullanılan üç platformu ChatGPT, Claude ve Grok, bugün eş zamanlı olarak hizmet kesintisi yaşadı. OpenAI, Anthropic ve xAI'ye ait sistemlerde yaşanan aksaklığın milyonlarca kişiyi etkilediği düşünülüyor. Zira kesintinin DownDetector üzerindeki bildirim sayısında dünya çapında ani artışlar olduğu görülüyor. Kesintilerin 15:30 sularında başladığı bildirildi.

    Üç büyük AI platformu çöktü

    ChatGPT, Grok ve Claude aynı anda çöktü! Sorun küresel ölçekte Tam Boyutta Gör

    OpenAI’ın resmi durum sayfasında yapılan açıklamaya göre ChatGPT ve Codex genelinde yükselen hata oranları tespit edildi. Şirket, sorunun halihazırda araştırıldığını belirtti. Yayınlanan verilere göre kesintiden ChatGPT'ye bağlı 15 bileşen ile Codex'e bağlı 4 bileşen doğrudan etkilendi.

    ChatGPT, Grok ve Claude aynı anda çöktü! Sorun küresel ölçekte Tam Boyutta Gör

    SpaceXAI'a ait yapay zeka sohbet botu Grok'un web sürümünde de benzer bir tablo yaşanıyor. Şirketin durum sayfasında yayınlanan bildirimde Grok'un aktif olarak sorun yaşadığı ve teknik ekiplerin hizmeti mümkün olan en kısa sürede eski haline getirmek için çalıştığı belirtildi. Kesinti kaydı, saat 16.30 (GMT+3) itibarıyla sisteme tam kesinti olarak işlendi.

    ChatGPT, Grok ve Claude aynı anda çöktü! Sorun küresel ölçekte Tam Boyutta Gör

    Kesintiden Anthropic'in Claude yapay zekası da etkilenmiş görünüyor. Yaptığımız testlerde Gemini ve Claude’nin çalıştığını tespit etmiş olsa da çok sayıda kullanıcı servislerin çalışmadığını bildiriyor. Anthropic, yaptığı açıklamada sorunun ilk başta Mythos/Fable 5.1, Mythos/Fable 5, Opus 5, Opus 4.8 ve Opus 4.6. modellerini etkilediğini ancak halihazırda sadece Opus 4.8 ve Opus 5 modellerinin sorundan etkilendiğini belirtti.

    Şirketler şimdiye kadar sorunun kaynağına yönelik bir açıklamada bulunmadı. Ancak birden fazla serviste aynı anda kesintinin yaşanmış olması hizmet alınan bir bulut servis sağlayıcısında sorun yaşanmış olabileceğini akıllara getiriyor.

    Güncelleme: Bazı servislerin yeniden çevrimiçi olmaya başladığı bildirildi. Bazı kullanıcılar ise sorun yaşamaya devam ediyor.

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