Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ChatGPT, haftalık 1 milyar aktif kullanıcıya yaklaştı

    OpenAI, 110 milyar dolarlık yeni finansman turunu duyururken haftalık 900 milyon aktif kullanıcıya ulaştıklarını, bu kullanıcıların da %5'inden fazlasının aboneler olduğunu paylaştı.

    openai chatgpt haftalık 900 milyon aktif kullanıcı Tam Boyutta Gör
    OpenAI’ın resmi açıklamasına göre, ChatGPT’yi haftalık 1 milyara yakın kullanıcı aktif olarak kullanıyor. Bu, yapay zekanın aktif kullanıcı sayısının 18 ay öncesine göre %350 oranında arttığı anlamına geliyor.

    Haftalık 900 milyon aktif kullanıcı, 50 milyon abone

    OpenAI, haftalık aktif kullanıcılarının %5'inden fazlasının ücretli aboneler olduğunu da ekliyor. Abone sayısındaki en büyük artış Ocak ve Şubat ayında yaşandı.

    İnsanlar, ChatGPT’yi öğrenmek, yazmak, plan yapmak ve geliştirmek için kullanıyor. Şirket, kullanım arttıkça yapay zekanın geliştiğini, daha hızlı yanıtlar, daha yüksek güvenilirlik, daha güçlü güvenlik ve daha tutarlı performans sergilediğini söylüyor.

    Bir buçuk yıl önce, ChatGPT’nin haftalık aktif kullanıcısı 200 milyon olarak açıklanmıştı. ChatGPT’nin ücretsiz, Go, Plus, Pro, Business ve Enterprise olmak üzere farklı planları mevcut. Bireysel ChatGPT üyeliği aylık 6 dolardan başlayıp 200 dolara kadar çıkıyor. ChatGPT’nin en büyük rakibi Gemini ise Google AI Plus üyeliği altında aylık 100 TL’den başlıyor. Google AI Plus, Pro ve Ultra plan mevcut.

    Genel olarak yapay zeka botları dünyayı kasıp kavurdu; öyle ki Apple'ın bile rotasını değiştirip iOS 27'de Siri'yi bir tür yapay zeka sohbet botuna dönüştürmesi bekleniyor.

    Apple, sistem düzeyinde yapay zeka kullanımına OpenAI ortaklığıyla başlarken, iOS 26.5'ten itibaren Siri ve Apple Intelligence'ın daha kişiselleştirilmiş bir versiyonunun arkasındaki beyin olarak Gemini'yi kullanmak üzere Google ile bir anlaşma yaptı. Apple ayrıca Anthropic ve OpenAI araçlarının yardımıyla Xcode'u ajan tabanlı kodlamaya açtı.

    Kaynakça https://openai.com/index/scaling-ai-for-everyone/ https://9to5mac.com/2026/02/27/chatgpt-approaching-1-billion-weekly-active-users/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    e okul not değiştirme renault clio 1.4 rna kronik sorunlar en iyi yerli yivli av tüfeği en iyi kış lastiği kullanılmayan petekler nasıl kapatılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum