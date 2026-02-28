ChatGPT, haftalık 1 milyar aktif kullanıcıya yaklaştı

Tam Boyutta Gör OpenAI’ın resmi açıklamasına göre, ChatGPT’yi haftalık 1 milyara yakın kullanıcı aktif olarak kullanıyor. Bu, yapay zekanın aktif kullanıcı sayısının 18 ay öncesine göre %350 oranında arttığı anlamına geliyor.

Haftalık 900 milyon aktif kullanıcı, 50 milyon abone

OpenAI, haftalık aktif kullanıcılarının %5'inden fazlasının ücretli aboneler olduğunu da ekliyor. Abone sayısındaki en büyük artış Ocak ve Şubat ayında yaşandı.

İnsanlar, ChatGPT’yi öğrenmek, yazmak, plan yapmak ve geliştirmek için kullanıyor. Şirket, kullanım arttıkça yapay zekanın geliştiğini, daha hızlı yanıtlar, daha yüksek güvenilirlik, daha güçlü güvenlik ve daha tutarlı performans sergilediğini söylüyor.

Bir buçuk yıl önce, ChatGPT’nin haftalık aktif kullanıcısı 200 milyon olarak açıklanmıştı. ChatGPT’nin ücretsiz, Go, Plus, Pro, Business ve Enterprise olmak üzere farklı planları mevcut. Bireysel ChatGPT üyeliği aylık 6 dolardan başlayıp 200 dolara kadar çıkıyor. ChatGPT’nin en büyük rakibi Gemini ise Google AI Plus üyeliği altında aylık 100 TL’den başlıyor. Google AI Plus, Pro ve Ultra plan mevcut.

Genel olarak yapay zeka botları dünyayı kasıp kavurdu; öyle ki Apple'ın bile rotasını değiştirip iOS 27'de Siri'yi bir tür yapay zeka sohbet botuna dönüştürmesi bekleniyor.

Apple, sistem düzeyinde yapay zeka kullanımına OpenAI ortaklığıyla başlarken, iOS 26.5'ten itibaren Siri ve Apple Intelligence'ın daha kişiselleştirilmiş bir versiyonunun arkasındaki beyin olarak Gemini'yi kullanmak üzere Google ile bir anlaşma yaptı. Apple ayrıca Anthropic ve OpenAI araçlarının yardımıyla Xcode'u ajan tabanlı kodlamaya açtı.

