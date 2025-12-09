ChatGPT insanlara sızıyor: Gündelik konuşmalar bile değişiyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Bir süredir insanların “ChatGPT” gibi konuştuğunu iddia edenlerle karşılaşmış olabilirsiniz. Ve şimdi yapay zeka çağının dil üzerindeki etkisine dair tartışmalar, giderek daha somut örneklerle besleniyor. Son aylarda yapılan çalışmalar ve çeşitli platformlardan gelen gözlemler, insanların konuşma ve yazma biçimlerinin büyük dil modellerinin ürettiği dile benzemeye başladığını gösteriyor.

Bu durum sadece veri analiziyle ortaya çıkan bir olgu değil, internet topluluklarında, kamuya mal olmuş isimlerin söylemlerinde ve hatta sıradan günlük yaşamda bile bile hissedilir hale geliyor.

İnsanlar yapay zeka gibi konuşuyor

Bu tartışmanın bilimsel temelini ise Max Planck İnsan Gelişimi Enstitüsü’ne bağlı Uyarlanabilir Akıl Yürütme Merkezi’nin yayımladığı araştırma oluşturuyor. Araştırma, ChatGPT’nin kullanıma sunulmasının ardından geçen 18 ay içinde YouTube kullanıcılarının konuşmalarında “bolster”, “comprehend”, “meticulous” ve “swift” gibi kimi sözcüklerin kullanımında fark edilir bir artış olduğunu ortaya koyuyor.

Tam Boyutta Gör Çalışma, kişilerin büyük dil modelleriyle temas ettikçe kelime tercihlerinin değiştiğini, yani ChatGPT’lileştiğini gösteren nicel kanıtlar sunuyor. Son dönemdeki örnekler, bu etkinin artık günlük hayatta çok daha belirgin biçimde hissedildiğini gösteriyor. Örneğin Reddit’te topluluk moderatörleri, gönderilerin giderek daha fazla “yapay zeka tonu” taşıdığını söylüyor. Hatta kimi zaman tamamen insanların yazdığı içeriklerde bile bu tonun yakalanabildiği belirtiliyor.

Bunun nedeninin ChatGPT gibi “insan gibi hissettiren” zeka varlıklarıyla konuşmanın sanılanın aksine çift yönlü bir iletişim olmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Büyük dil modelleri, çok büyük veri kümeleri üzerinde eğitiliyor. Eğer bu verilerde bazı kelimeler veya söylemler bazı metin türlerinde çok sık kullanılıyorsa model de bunları daha sık kullanmayı “tercih” edebiliyor. Bunun en güzel örneği yaz aylarında Birleşik Krallık Parlamentosu’nda yaşanan tartışma. Milletvekillerinin konuşmalarında Amerikan siyasetinde yaygın olan “I rise to speak” ifadesinin aynı gün içinde 26 kez kullanıldığı tespit edilmiş ve bir grup milletvekili, ChatGPT kullanmakla suçlanmıştı.

Bu yapaylık tonu ticarette de görülüyor. Eylül ayında kapanan bazı Starbucks mağazalarının kapılarına asılan duyurularda yer alan ve yapay duygusallık taşıyan ifadelerin AI ürünü olduğu iddia edilmişti. Bunu kanıtlamak çok zor ancak AI’ların abartılı ifadeler kullanması yaygın bir durum.

Tüm bu bulguların ortak noktası, yapay zekanın insanların dil tercihlerini, tonunu ve ifade biçimini fark edilmeden dönüştürmesi. Bu konuya farklı açılardan “Her şey, her yerde, aynı anda ortalama hale geliyor” başlıklı yazımda değinmeye çalışmıştım. Bunun çözümünün ne olacağından emin değilim ancak modellerin çok daha zengin dil yapılarını desteklemesi önemli. Mevcut durumda modellerin neredeyse tamamı Batı tanımlı bir dil kullanıyor.

