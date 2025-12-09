Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ChatGPT insanlara sızıyor: Gündelik konuşmalar bile değişiyor

    Yapay zeka modellerinin dili, sosyal medya paylaşımlarından siyasi konuşmalara kadar günlük hayata sızıyor. Uzmanlar, insanların fark etmeden bu yapay üslubunu benimsediğini belirtiyor.

    ChatGPT insanlara sızıyor: Gündelik konuşmalar bile değişiyor Tam Boyutta Gör
    Bir süredir insanların “ChatGPT” gibi konuştuğunu iddia edenlerle karşılaşmış olabilirsiniz. Ve şimdi yapay zeka çağının dil üzerindeki etkisine dair tartışmalar, giderek daha somut örneklerle besleniyor.  Son aylarda yapılan çalışmalar ve çeşitli platformlardan gelen gözlemler, insanların konuşma ve yazma biçimlerinin büyük dil modellerinin ürettiği dile benzemeye başladığını gösteriyor.

    Bu durum sadece veri analiziyle ortaya çıkan bir olgu değil, internet topluluklarında, kamuya mal olmuş isimlerin söylemlerinde ve hatta sıradan günlük yaşamda bile bile hissedilir hale geliyor.

    İnsanlar yapay zeka gibi konuşuyor

    Bu tartışmanın bilimsel temelini ise Max Planck İnsan Gelişimi Enstitüsü’ne bağlı Uyarlanabilir Akıl Yürütme Merkezi’nin yayımladığı araştırma oluşturuyor. Araştırma, ChatGPT’nin kullanıma sunulmasının ardından geçen 18 ay içinde YouTube kullanıcılarının konuşmalarında “bolster”, “comprehend”, “meticulous” ve “swift” gibi kimi sözcüklerin kullanımında fark edilir bir artış olduğunu ortaya koyuyor.

    ChatGPT insanlara sızıyor: Gündelik konuşmalar bile değişiyor Tam Boyutta Gör
    Çalışma, kişilerin büyük dil modelleriyle temas ettikçe kelime tercihlerinin değiştiğini, yani ChatGPT’lileştiğini gösteren nicel kanıtlar sunuyor. Son dönemdeki örnekler, bu etkinin artık günlük hayatta çok daha belirgin biçimde hissedildiğini gösteriyor. Örneğin Reddit’te topluluk moderatörleri, gönderilerin giderek daha fazla “yapay zeka tonu” taşıdığını söylüyor. Hatta kimi zaman tamamen insanların yazdığı içeriklerde bile bu tonun yakalanabildiği belirtiliyor.

    Bunun nedeninin ChatGPT gibi “insan gibi hissettiren” zeka varlıklarıyla konuşmanın sanılanın aksine çift yönlü bir iletişim olmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz.

    Büyük dil modelleri, çok büyük veri kümeleri üzerinde eğitiliyor. Eğer bu verilerde bazı kelimeler veya söylemler bazı metin türlerinde çok sık kullanılıyorsa model de bunları daha sık kullanmayı “tercih” edebiliyor. Bunun en güzel örneği yaz aylarında Birleşik Krallık Parlamentosu’nda yaşanan tartışma. Milletvekillerinin konuşmalarında Amerikan siyasetinde yaygın olan “I rise to speak” ifadesinin aynı gün içinde 26 kez kullanıldığı tespit edilmiş ve bir grup milletvekili, ChatGPT kullanmakla suçlanmıştı.

    Bu yapaylık tonu ticarette de görülüyor. Eylül ayında kapanan bazı Starbucks mağazalarının kapılarına asılan duyurularda yer alan ve yapay duygusallık taşıyan ifadelerin AI ürünü olduğu iddia edilmişti. Bunu kanıtlamak çok zor ancak AI’ların abartılı ifadeler kullanması yaygın bir durum.

    Tüm bu bulguların ortak noktası, yapay zekanın insanların dil tercihlerini, tonunu ve ifade biçimini fark edilmeden dönüştürmesi. Bu konuya farklı açılardan “Her şey, her yerde, aynı anda ortalama hale geliyor” başlıklı yazımda değinmeye çalışmıştım. Bunun çözümünün ne olacağından emin değilim ancak modellerin çok daha zengin dil yapılarını desteklemesi önemli. Mevcut durumda modellerin neredeyse tamamı Batı tanımlı bir dil kullanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 3 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en güçlü havalı tabanca yorum multivizyon tv kanalları antidepresan kullanıp iyileşenler aynı üniversitede bölüm değiştirme dikloron iğne vurulduktan sonra alkol alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum